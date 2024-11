Las regalías petroleras de Mendoza crecieron US$ 7,8 millones en 2024

En los primeros nueve meses de 2024, las regalías petroleras de la provincia alcanzaron los US$ 131 millones, cuando de enero a septiembre de 2023 habían llegado a US$ 123 millones. Se trata de un incremento del 6,4%, que implica US$ 7,8 millones más y responde a una suba en el precio del petróleo, ya que las estadísticas de la Secretaría de Energía de Nación muestran que, en el mismo periodo, la producción imputable en la provincia cayó un 5%.

Otro dato que permite confirmar que el monto que ingresa a las arcas provinciales no está ligado de modo directo a la extracción de crudo es que las regalías aumentaron 4,2% en lo que va de 2024, en comparación con los mismos meses de 2019 (previo a la abrupta disminución del valor del petróleo durante la pandemia), pero la producción disminuyó 22% desde entonces.

Sin embargo, la provincia ha logrado frenar el declive productivo. En una nota reciente de Los Andes, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, comentó el descenso llegó a ser del 4% anual, mientras ahora está en el 0,7% y que esta mejora se vincula a la explotación convencional. Por otra parte, en los últimos cinco meses la producción ha estado por encima de los 9 mil m3 diarios, un valor que hacía tiempo no se alcanzaba.

En todo el país, las regalías crecieron un 12% en lo que va del año, en comparación con el acumulado de enero a septiembre de 2023, con el incremento significativo, del 26%, en Neuquén, donde la producción en Vaca Muerta alcanzó un récord en agosto. De hecho, ese crecimiento en la vecina provincia implicó pasar de US$ 644 millones el año pasado a US$ 810 este, lo que implica US$ 166 millones adicionales.

Las provincias que le siguen con aumento son Mendoza (6,4%), La Pampa (3%) y Santa Cruz (3%). En cambio, los ingresos vinculados a la producción petrolera cayeron 55% en Salta, 8% en Tierra del Fuego, 4% en Chubut y 2% en Río Negro.

En Mendoza, el petróleo no convencional en la franja norte de la formación de Vaca Muerta en Mendoza (en el sur de Malargüe) aún se encuentra en una fase inicial. YPF avanzó en la segunda etapa de la exploración y comprometió US$ 30 millones de inversión, con la perforación de un nuevo pozo, a mayor profundidad, que se suman a los US$ 17 millones que ya invirtió en la primera etapa, y luego de que se llegara a resultados favorables. Sin embargo, aún resta esperar un tiempo para conocer si la producción será suficiente como para que resulte rentable y permita avanzar en la explotación.

Por otra parte, el Gobierno viene trabajando para que empresas más pequeñas se hagan cargo de los yacimientos convencionales maduros, que no resultan convenientes para las compañías grandes, por los elevados costos fijos. En esta línea, a principios de año, YPF anunció que se desprendía de áreas en todo el país y puso a la venta tres bloques en Mendoza

Erio mencionó que están convencidos de que, cuando se concrete el traspaso a las empresas seleccionadas -si cumplen con todos los requisitos, incluido el plan de incremento productivo en los casos en que deben renovarse concesiones pronto-, habrá un aumento en la extracción de petróleo, porque ya hay empresas más pequeñas operando en la provincia, con menores costos operativos que YPF, y que han podido enfocarse en un negocio que para la petrolera estatal es marginal, con buenos resultados.