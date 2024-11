La Orquesta Filarmónica brindará grandes conciertos con invitados de lujo

El viernes 15 de noviembre, el domingo 1 y el viernes 13 de diciembre, la Orquesta Filarmónica de Mendoza ofrecerá grandes conciertos con invitados de renombre: Paquito D’Rivera, The League of Crafty Guitarists y Marta Gómez. Serán en el Teatro Independencia y las entradas ya se pueden adquirir por entradaweb.com.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza brindará una serie de conciertos en el Teatro Independencia y con invitados de renombre internacional. El próximo 15 de noviembre, en el marco de la quinta edición del Festival Mendoza Sax Fest, la formación musical actuará junto a Paquito D’Rivera; el 1 de diciembre se unirá en el escenario a The League of Crafty Guitarists, y el 13 de diciembre brindará un espectáculo junto a la cantautora colombiana Marta Gómez; con Pedro Rossi, en guitarra y Andrés Rotmistrovsky, en bajo eléctrico.

Paquito D’Rivera en Mendoza

El viernes 15 de noviembre, a las 21.30, Paquito D’Rivera se presentará en el Teatro Independencia junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza. El concierto será en el marco de la quinta edición del Festival Mendoza Sax Fest, uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica.

El músico cubano, ganador de 16 premios Grammy y considerado uno de los mejores saxofonistas y clarinetistas del mundo, será la figura principal del Mendoza Sax Fest. Con 76 años, viene a nuestra provincia para celebrar sus 70 años dedicados a la música.

Paquito D’Rivera fue un niño prodigio, comenzando sus estudios musicales a los cinco años bajo la tutela de su padre, Tito D’Rivera, un reconocido saxofonista y director cubano. A los seis años ya actuaba en público y, a los siete, se convirtió en el miembro más joven de un grupo de músicos, al unirse a la famosa compañía Selmer.

Las entradas se pueden conseguir por entradaweb.com.

The League of Crafty Guitarists y la Orquesta Filarmónica se unirán en el Independencia

El próximo 1 de diciembre, a las 21, The League of Crafty Guitarists y la Orquesta Filarmónica se unirán en el Teatro Independencia. La propuesta será en el marco de “The Wine of Silence”, una innovadora colaboración musical que trae lo mejor de Robert Fripp y King Crimson.

“The Wine of Silence” es un espectáculo que busca unir los mundos de la música clásica y la música popular experimental. La obra original, compuesta por el renombrado músico Robert Fripp, tiene su origen en sus revolucionarios Soundscapes y ha sido adaptada para orquesta por el compositor británico Andrew Keeling.

The League of Crafty Guitarists es un grupo internacional de siete guitarristas destacados por su dominio en la técnica Guitar Craft, escuela fundada por Robert Fripp en 1985. Ellos son: Gonzalo Arias (Chile), Steve Ball (EE.UU), Fernando Kabusacki (Argentina), Fabio Mittino (Italia), Luciano Pietrafesa (Argentina), Leonardo Requejo (México) y Yoyo Sevilla (Argentina).

The League of Crafty Guitarists es un ensamble de guitarras acústicas cuyos integrantes cambian constantemente, respondiendo a la necesidad de cada proyecto y momento.

Las entradas tienen un valor de $20.000 y se pueden adquirir en entradaweb.com.

Marta Gómez y un concierto inolvidable junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza

La reconocida cantautora colombiana se presentará el 13 de diciembre, a las 21, en el Teatro Independencia acompañada por la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Pedro Rossi en guitarra y Andrés Rotmistrovsky en bajo eléctrico, en un espectáculo que promete emocionar al público mendocino.

Marta Gómez, la cantautora colombiana y una de las voces más destacadas de la música latinoamericana, que ha cautivado al público con su sensibilidad y su talento, ofrecerá un concierto sinfónico único en su tipo. Su trabajo entrelaza los distintos timbres de la guitarra, lo melódico de sus canciones y sus letras con profundo sentido poético, con los principales ritmos folklóricos latinoamericanos y con las posibilidades sonoras del jazz, dando lugar a una nueva propuesta musical.

En esta ocasión, Marta Gómez compartirá el escenario con la prestigiosa agrupación musical de Mendoza, junto a los talentosos Pedro Rossi en guitarra y Andrés Rotmistrovsky en bajo eléctrico, en un encuentro musical que promete ser inolvidable. La fusión de la voz inconfundible de la artista colombiana con la potencia y la elegancia de la orquesta mendocina, sumada a la virtuosidad de Rossi y Rotmistrovsky, dará como resultado una experiencia sonora que transportará al público a un universo de emociones.

Las entradas ya están disponibles en entradaweb.com.