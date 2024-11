Graciela Fernández Meijide criticó a los radicales que no se levantaron cuando Milei atacó a Alfonsín

“Es un hecho lamentable y gratuitamente ofensivo” , opinó Fernández Meijide sobre los dichos del Presidente, que emitió justo cuando se celebraba el Día de la Recuperación de la Democracia, a 41 años de que Alfonsín ganara las elecciones y se terminara la última dictadura. “Es una declaración ofensiva, yo me siento ofendida, personalmente me siento ofendida y no por haber sido yo radical. [Más allá] del partido que nosotros mismos armamos, que fue el Frepaso, después nunca más hice militancia partidaria, ni antes ni después”, comentó en Canal C, de Córdoba.