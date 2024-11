Filtraron un beneficio que obtuvo Omar de Marchi con unos pasajes y el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas se defendió: “Me quieren hacer una cama”

De acuerdo al sistema interno, De Marchi abonó $25.433 por un vuelo ida y vuelta desde Aeroparque a Mendoza. La salida fue el jueves 7 del mes en curso y el regreso es el martes próximo. En algunos medios se publicó que el dirigente viajó en primera clase, pero él lo desmintió. “Es una mentira, lo único que hice fue viajar a Mendoza en la parte de atrás del avión, no en business. No se puede creer que mientan así, me quieren hacer una cama”, respondió el dirigente mendocino ante la consulta de LA NACION.

De Marchi llegó como vicepresidente de la compañía con el objetivo de encaminar el proceso de privatización. Fue nombrado por el titular de la línea aérea, Fabián Lombardo. “Confiamos en que la incorporación del doctor De Marchi ayude en el proceso de transformación profunda que está atravesando Aerolíneas Argentinas”, le dio la bienvenida Lombardo la semana pasada.

De Marchi, exhombre de Pro en Mendoza, es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene una maestría en Administración de Empresas. Antes de desembarcar en Aerolíneas Argentinas, fue secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, designado por el exjefe de Gabinete Nicolás Posse.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/filtraron-un-beneficio-que-obtuvo-omar-de-marchi-con-unos-pasajes-y-el-vicepresidente-de-aerolineas-nid08112024/?R=221920