La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, afirmó que en Mendoza la minería debe ser una “política de Estado” con planes a largo plazo, y aseguró que el desarrollo de la industria se ha logrado gracias a la sinergia entre los sectores público, privado y académico.

Lo hizo en la nueva edición de Mendoza Mines & Wines, organizada por Impulsa Mendoza, en la que autoridades del Consejo Empresario Mendocino (CEM), inversores y prestadores de servicios siguieron las ponencias de destacados expertos en financiamiento y cotizaciones de mercado: Dean McPherson, head of global mining for Toronto Stock Exchange and TSX Venture Exchange; y Guillaume Légaré, South America, Toronto Stock Exchange & TSX Venture Exchange.

Latorre afirmó que para trazar este camino de desarrollo de minería sostenible ha habido “un fortísimo apoyo del Gobierno de Mendoza”, pero también del sector empresario, del CEM y de sectores académicos como la Universidad Nacional de Cuyo.

“Podemos empezar a hablar de minería como política de Estado. Y esta política de Estado se consigue cuando no es efímera, cuando se mantiene en el tiempo y requiere de consensos”, agregó la ministra.

En este trabajo conjunto y esta sinergia, aseguró, es central el tema del financiamiento para el desarrollo. “Por eso hoy agradecemos Dean McPherson y Guillaume Légaré, que representan a la Bolsa de Valores más emblemática en materia minera, porque nos permiten interiorizarnos desde los sectores público y privado sobre los estándares que deben cumplir los inversores y sobre las estrategias para conseguir fondos para desarrollar la actividad. De esta forma, la sinergia se traduce en sectores que se potencian entre sí”, agregó.

Con las ponencias de los expertos de la Toronto Stock Exchange, Mendoza abre las puertas no solo a las mejores prácticas en sostenibilidad, agilidad y transparencia en los procesos mineros, sino que además ofrece conocimientos para que los interesados comiencen a familiarizarse con las herramientas financieras que ofrece el mercado internacional minero.

Durante la jornada se analizaron temas como las proyecciones de mercados del cobre, acciones de sostenibilidad por parte de empresas líderes, el rol de bancos en el desarrollo de la minería y la función de actores del mercado de capitales local.

Estas acciones facilitan una comprensión integral de los mercados de capitales y su relevancia para el financiamiento de proyectos mineros, con temas como estrategias para dar visibilidad y liquidez a un mercado reconocido por sus altos estándares de calidad institucional.

Estos cursos continuarán durante la Cumbre de Minería Sostenible, que se realizará en Mendoza el 27, 28 y 29 de noviembre. En este encuentro habrá una formación de primer nivel organizada por TMX Group.

La realización de este training en Mendoza subraya la creciente importancia de la provincia como centro de innovación y desarrollo minero en Argentina. La cumbre promete ser un catalizador para el fortalecimiento de las capacidades locales en la búsqueda de financiamiento y la proyección internacional, contribuyendo a un entorno minero más transparente, competitivo y globalizado.

Fuente:https://noticiasargentinas.com/economia/-estamos-dando-pasos-firmes-en-materia-de-mineria-gracias-a-la-sinergia-entre-los-sectores-publico-y-privado-_a6736794cbf9cd71926a6ac03