Universidades: tras la escalada de tensión, el Gobierno intentará acordar con los gremios y contener a PRO para sostener el veto

En paralelo, también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló que se había comunicado con el ex jefe de Estado. En su caso, por teléfono. Como en otras ocasiones de necesidad, reconoció públicamente el rol de soporte de Macri. Y esta vez incluso admitió un error: aclaró que no estaba seguro de que fueran ciertas las declaraciones críticas hacia el Gobierno que habían sido atribuidas al ex mandatario y que él mismo había contestado con dureza el día anterior. Francos se encuentra apartado de las negociaciones finas por el tema, pero monitorea las conversaciones que lleva su segundo, Lisandro Catalán, y se ocupa de los mensajes ante los medios, excepcionalmente. Ayer hizo lo propio para recomponer con el PRO.