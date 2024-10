“¿Qué hay que hacer?”: en el campo le respondieron a un ministro de Milei por una frase sobre la chatarra

Este comentario, en el campo y el sector de los contratistas de maquinaria agrícola, no cayó bien. Por caso, Santiago del Solar, productor agropecuario, sostuvo que en la Argentina “todos se autoperciben estratégicos”, mientras el no estratégico es el otro. “Es buenísimo declararse estratégico ¿Qué hay que hacer? Si la chatarra es estratégica, entonces somos todos estratégicos. No se puede importar maquinaria agrícola usada. ¿Será estratégico también? Al menos en mi experiencia, blindan esa posibilidad los proteccionistas de siempre. Esperemos esta vez se rompan los privilegios”, acotó en X.