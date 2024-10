Multitudinaria manifestación en Mendoza contra el veto de Javier Milei al financiamiento universitario

Los manifestantes se congregaron en la rotonda de ingreso a la universidad. Marcelo Rolland/ Los Andes

La protesta se inscribió dentro de la jornada nacional que se llevó a cabo en todo el país y la concentración en nuestra provincia se realizó desde las 15 en la Universidad Nacional de Cuyo.

Luego descendió hasta los Caballitos de Marly y el los Portones del Parque se sumaron agrupaciones políticas y sociales como La Cámpora. Con un extenso cartel que tenía escrita la frase “Universidad Pública Siempre” -que era portado por integrantes de los gremios Fadiunc, Siduncu y FUCuyo– los comenzaron a ingresar al microcentro ocupando varias cuadras y desplazándose por media calzada. Según el dato compartido por la UNCuyo en base a un reporte del Ministerio de Seguridad, se congregaron alrededor de 30 mil personas.

Así fue la multitudinaria marcha en contra del veto de Milei al financiamiento universitario. Además de la pancarta central, otros letreros repetían una y otra vez el “No” al veto del Ejecutivo, a la vez que exhibían imágenes de Julio Cobos, Lourdes Arrieta y otros diputados nacionales por Mendoza, a quienes les exigieron que resistan la decisión de Javier Milei.

De la movilización participaron estudiantes, docentes y sindicatos. También estuvieron presentes el vicerrector Gabriel Fidel y el ministro de Educación de la provincia, Tadeo García Zalazar. Marcelo Rolland/ Los Andes

Entre las figuras políticas que dijeron presente desde un comienzo se encontraron el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, el ministro de Educación de la provincia, Tadeo García Zalazar, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, el intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli, entre otros.

Políticos mendocinos que estuvieron presentes en la marcha universitaria

El vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, aseguró a Los Andes que “Esto no es más que una confirmación de que los argentinos consideramos a la educación un bien público y esperamos que las autoridades nacionales escuchen y vean lo que está pasando en muchos lugares del país. Se han movilizado muchos argentinos defendiendo la universidad pública y esperamos que a partir de mañana podamos dialogar como corresponde, para que se otorgue una partida presupuestaria y financiamiento adecuado para que las universidades puedan funcionar bien en sus distintas misiones”.

Por su parte, Tadeo García Zalazar aseguró que “Vinimos para apoyar el incremento presupuestario. Independientemente de esta coyuntura, destacamos la importancia de mantener el sistema de la educación pública en Argentina. Creemos que la universidad es imperfecta, pero es imprescindible para cualquier modelo de desarrollo de un país o de una sociedad, para que tenga más progreso más avance más inclusión social y también más desarrollo económico”.

La movilización contra el veto de Milei al financiamiento universitario se realiza en todo el país. En Mendoza, una multitud marchó hacia Plaza Independencia para pedir recursos. Marcelo Rolland/ Los Andes

El funcionario sumó un cuestionamiento a la Nación por deudas con la provincia: “Todos creemos que hay que acordar el financiamiento de la educación pública, obviamente en sus dos aspectos, tanto en el sistema universitario como en el provincial. Eso incluye una deuda que mantiene el gobierno nacional con Mendoza, que son aproximadamente 18.000 millones de pesos en concepto de montos adeudados y que ha pagado Mendoza con cláusulas de garantía, además de obras nacionales que están paralizadas. Hemos tenido algunos avances con Nación pero todavía pocas concreciones, por lo que hay que acelerar el proceso de inversión educativa. Por todo eso nos sumamos hoy a esta actividad que ha convocado a la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza y todas las universidades nacionales en el país”.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, afirmó que “Participé con mucha fuerza y alegría por tantos ciudadanos que acompañaron esta lucha. La universidad pública es parte de la esencia e identidad nacional, es la herramienta más importante de movilidad social ascendente y de progreso. La universidad pública laica, gratuita y de calidad es la que nos permite progresar”. En tanto, señaló que “el Presidente no debe vetar esta ley y, en caso de que lo haga, confiamos en los legisladores para que le pongan un freno”.

Además de los funcionarios de primera línea, también hubo muchas agrupaciones que se sumaron al reclamo. Una de ellas fue el Frente por un PJ militante de Godoy Cruz. Marcelo Stern, uno de sus miembros, explicó que “Lo que nos trae a esta movilización es defender la educación pública, que es defender al pueblo argentino del ajuste que estamos sufriendo estamos está viviendo. Es una situación que ya es insostenible con tarifas de luz, de gas, de agua y de transporte imposibles de pagar con salarios a la baja”. Además agregí que “Hay que manifestarse y exigirle al gobierno que termine con esta política, porque es prácticamente un genocidio social”.

El testimonio de alumnos, docentes y no docentes

Abril Garcetti tiene 30 años y es licenciada en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Junto a amigas y compañeras participó de la movilización para defender la educación pública y expresó que “Me motiva a venir el hecho de que vengo de una familia de docentes, mi mamá y mis abuelos, todos han sido parte de la educación pública. Creo que eso ha sido lo que siempre me motivó a poder ocuparme y estar en estas instituciones. Está buenísimo que todos los pibes y las pibas puedan ser parte de eso y tener la posibilidad de construir hacia dentro de las instituciones que son públicas y que son de todos y todas”.

Facundo Bustamante, trabajador no docente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Mendoza, aseguró a Los Andes que “Todos los gremios, todos los compañeros, alumnos, no docentes y docentes, estamos hoy en la calle para defender la universidad pública. Muchos compañeros están por debajo de la línea de la pobreza y más del 85% de los no docentes son considerados pobres. Por eso estamos acá”.

En tanto, Sebastián Vanella, vicedirector del colegio Martín Zapata, detalló que “Es emocionante ver a tanta gente defendiendo la universidad pública, defendiendo la educación de todos, porque la universidad no es solo de quienes trabajamos, estudiamos o egresados de ella. La universidad se derrama hacia la sociedad en beneficio de todos, es fundamental para construir una sociedad más democrática, más libre e inclusiva”.

El acto de cierre, entre el reclamo universitario y consignas políticas

El acto de cierre de la movilización, que se realizó en un escenario montado sobre la fuente de la Plaza Independencia, contó con distintos oradores, entre los que hubo estudiantes, sindicalistas y el propio vicerrector.

Después de la marcha que se hizo desde el predio de la UNCuyo hasta plaza Independencia, representantes de estudiantes, gremios y autoridades cerraron con discursos el acto de defensa de la educación pública contra el veto de Milei contra el financiamiento universitario. Foto: Gentileza

Desde el sector estudiantil se reclamó por fondos para la universidad en general y becas en particular, para el sostenimiento de los alumnos en el sistema. En el caso de los gremios, se hizo hincapié en el aspecto salarial, pero también se colaron cuestiones diversas como el veto a las jubilaciones, el acuerdo con Gran Bretaña por Malvinas o los despidos en distintas áreas del Estado.

En cuanto al cierre que realizó Gabriel Fidel, el vicerrector leyó un comunicado compartido con otras casas de estudio y agregó que “Esta no es la causa solamente de quienes transitamos los pasillos de la universidad, sino que esta es la causa de toda la sociedad, por eso gracias de corazón. La educación es el futuro, en cualquier momento y en cualquier lugar, pero hoy más que nunca la educación es inversión y no gasto. Ese es el mensaje que esta marcha le da al país desde Mendoza y es el mensaje que se está dando en cada rincón de nuestra Argentina”.

