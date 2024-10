Marcha universitaria: docentes, no docentes, autoridades y estudiantes se movilizan hoy en “defensa” de la educación

Docentes, no docentes, autoridades y estudiantes realizarán hoy una marcha federal en “defensa de la universidad pública y del sistema científico” nacional, luego de que el presidente Javier Milei anunciara el “veto total” a la ley de Financiamiento de las casas de estudio sancionada por el Congreso.

Marcha universitaria

“La universidad no es el problema, es parte de la solución”, es el lema que utilizará la comunidad educativa de las universidades públicas para rechazar el recorte presupuestario que instrumentó el gobierno libertario.

La convocatoria principal a la Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo a las 17 en la plaza del Congreso y tendrá réplicas en las principales ciudades de todas las provincias del país.

“Convocamos a que nos acompañen en una nueva movilización federal en defensa de la universidad pública y del sistema científico”, expresaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.

La disputa entre el Ejecutivo y las universidades viene incrementándose desde la semana pasada, cuando docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron un paro por 48 horas en “defensa de su salario” y de la ley de Financiamiento Universitario.

Tras una reunión en el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación, los gremios rechazaron el ofrecimiento del Ministerio de Capital Humano de un “5,8% adicional en octubre”, que había sido calificado como “histórico” por esa cartera.

Para bajar la tensión con los gremios universitarios, el Ejecutivo los había convocado a fin de discutir la paritaria, pero los sindicatos universitarios FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y FagDUT consideraron “insuficiente” la nueva propuesta salarial del Ejecutivo nacional.

“A nadie escapa que esta convocatoria se da por la inminencia de una marcha masiva en rechazo al ajuste en la universidad. La propuesta está muy lejos de equiparar con los estatales, porque es solo un 5.8% para octubre y no reconoce la enorme deuda de más de 50 puntos nominales en el salario de docentes y no docentes”, indicaron desde el sector docente, al hacer referencia a la movilización.

La Marcha Federal Universitaria tendrá el respaldó de la CGT, que ratificó que formará parte de la protesta en “defensa de la educación y la universidad pública”.

“Hay que encontrar un camino para salir de esta situación y no desprestigiar a las universidades públicas”, aseguró el secretario general de los Trabajadores de Sanidad y uno de los líderes de la central obrera, Héctor Daer, en la previa de la movilización.

En diálogo con Radio Splendid, Daer indicó que “la marcha universitaria ya está en proceso” y que hay que llegar a un acuerdo “con los gremios docentes” para iniciar la recuperación de esta crisis.

La ex presidenta Cristina Kirchner fue otra de las figuras políticas de peso que llamó a los jóvenes a participar de la movilización federal universitaria y remarcó que “marcharán no sólo por su presente, sino también por su futuro”.

Del lado del Gobierno nacional, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, acusó a las casas de altos estudios de “inventar alumnos” para cobrar fondos.

“Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia. No está informada su inscripción porque las universidades no lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas”, planteó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

Asimismo, desde el Ministerio de Capital Humano dieron cuenta de todas las alternativas que barajaron para desactivar la movilización de la comunidad universitaria y señalaron que su “objetivo es lograr la claridad en el manejo de los recursos del Estado”.

“El compromiso del Gobierno nacional con la universidad pública se mantiene firme, priorizando la mejora del sistema educativo”, expresó la cartera en la previa de la Marcha Federal e hizo públicos “siete puntos clave” que el Ministerio destaca en relación a la propuesta y al conflicto: entre ellos, el ofrecimiento del “6,8%” de aumento presupuestario adicional.

El conflicto entre las universidades y el Gobierno nacional tuvo varios picos de tensión desde que asumió el gobierno libertario, pero uno de sus momentos más álgidos fue la masiva movilización del pasado 23 de abril, cuando se manifestaron cientos de miles de personas en todo el país para respaldar el reclamo de las casas de altos estudios.

Masiva movilización en Mendoza de estudiantes y trabajadores que se sumaron a la marcha universitaria nacional. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/marcha-universitaria-docentes-no-docentes-autoridades-y-estudiantes-se-movilizan-hoy-en-defensa-de-la-educacion/