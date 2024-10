Luis Caputo dijo que cerrarán el organismo encargado de ejecutar obras de acceso al agua potable

La motosierra continúa funcionando, y después del cierre de la sociedad ferroviaria Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf) la semana pasada, el Gobierno avanzará con el cierre de otro organismo. Se trata del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), que fue creado en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem.

Así lo anticipó hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista con Luis Majul en el programa “La Cornisa”, que se emite por LN+. “Es un antro de corrupción”, denunció sobre la actividad del Enohsa.

El ente había vuelto a la órbita del Ministerio de Economía en diciembre de 2023 (después de quedar debajo de sucesivas carteras como el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, la Secretaría de Obras Públicas, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y después al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda) y su administrador era Bernardo Bartolomé Heredia, un hombre de Juan Schiaretti, oficializado en el cargo en marzo de este año.

Sin embargo, fuentes de Economía dijeron que el organismo, “tal como los fondos fiduciarios y las Uuniversidades, eludía el control de gasto que hay en la Administración Central”. De esta manera, funcionaba en total duplicidad con la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH):“El objetivo era claro: encubrir y distribuir una nueva caja negra de la política”.

“Sólo algunos números: en diciembre de 2023 la Subsecretaría tenía 184 obras en cartera, de las que hoy quedan 29 priorizadas, mientras tanto, el Enohsa contaba con 1485, de las que hoy quedan 122 priorizadas. Además, mientras la SSRH tenía alrededor de 145 personas empleadas, el Enohsa contaba con 358 empleados al inicio de esta gestión, de los que hoy quedan 234″, apuntaron.

Más definiciones

En cuanto al decreto que emitió el Gobierno que establece que Aerolíneas Argentinas está sujeta a privatización, Caputo también fue contundente y dijo que “las empresas del sector público son cajas”, y que, si no se vota la privatización de Aerolíneas, el Gobierno está analizando otras alternativas. Según pudo saber este diario, una de ellas sería otorgarles las acciones de la compañía a los empleados o formalizar un esquema por el cual los gobernadores aporten fondos para costear las rutas domésticas que no son deficitarias.

Consultado por la inflación, el ministro anticipó que en septiembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría estar entre 3% y 3,5% y que la tendencia es hacia abajo. “No hacemos política para los mercados, sino en función de bajar la inflación que afecta a los que menos tienen. Con menos inflación hay más estabilidad”, afirmó.

Además, dijo que “con un marco macroeconómico estable, las inversiones empiezan a venir” y que “a partir de abril, la economía empezó a pegar la vuelta”. “Con una macroeconomía consistente, el crecimiento se hace sostenible a largo plazo. Hace cinco meses, el salario real le ganó a la inflación y se ve más aumento de producción que de consumo. Pero venimos de la peor crisis de la historia. Lo que heredamos nosotros hay que ponerlo en comparación con lo que podría haber sido. El dólar está más abajo que cuando llegamos y salvamos que la pobreza no fuera más alta”, esgrimió, respecto del 52,9% del primer semestre del año.

Por otro lado, insistió en que el peso argentino va a ser la moneda fuerte frente al dólar y aseguró que el riesgo país no le preocupa mucho. En su visión, la gestión mileísta vino a bajar impuestos y aranceles: “Hay que marcarles la cancha a los políticos. Si los intendentes quieren cobrar plata de los vecinos, que den la cara”, apuntó, en referencia a las tasas municipales que se cobran en las facturas de servicios públicos en muchas intendencias.

Con respecto al cepo, dijo que el Gobierno no pone condiciones para salir del control de cambios y que en el exterior nadie le pregunta por eso. “Saldremos cuando no genere estrés ni en la gente ni en la economía”, afirmó.

Consultado en tanto por el oro de las reservas que fue trasladado al exterior, dijo que no hay riesgo de que Inglaterra lo embargue. Sobre el blanqueo de capitales en marcha, sostuvo que no tiene un fin recaudatorio. “Favorece el desarrollo del mercado de capitales. Con el blanqueo buscamos que se reactive la economía”, aseveró.

Por último, respecto de la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que todavía no decidieron si van a pedir un nuevo préstamo y adelantó que no concurrirá al Congreso de la Nación a presentar el proyecto de presupuesto 2025. “Voy a tener charlas acá (en el ministerio) con los diputados y senadores a los que realmente les interese discutir el presupuesto. Es un show del kirchnerismo y no voy a contribuir con eso”, opinó.

