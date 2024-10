La selección argentina sufrió una sensible baja para las Eliminatorias y Scaloni sorprendió con un nuevo convocado

En el día que los jugadores de la selección argentina desembarcan en la ciudad de Miami para comenzar la preparación de cara al partido contra Venezuela del próximo jueves en Maturín, Lionel Scaloni recibió dos nuevas malas noticias en relación a los convocados.

El delantero Alejandro Garnacho fue desafectado del plantel debido a una “molestia en su rodilla izquierda”, según indicó la cuenta oficial de Argentina en sus redes sociales. De esta manera, el atacante del Manchester United se perderá los dos próximos encuentros frente a la Vinotinto y Bolivia en Buenos Aires.

“Tuve problemas en la rodilla en los dos últimos partidos y no podré estar en la Selección, pero espero poder recuperarme para poder estar la próxima fecha”, escribió Garnacho en su cuenta de Instagram para confirmar que se ausentará de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El otro que también no se subirá al avión con destino al Este de los EEUU será Marcos Acuña. El Huevo no será parte del combinado campeón del mundo y en su lugar el que se sumará a la delegación en Miami será Julio Soler. El lateral izquierdo de Lanús le ganó la pulseada a Valentín Barco -ahora en Sevilla- y a Lautaro Blanco -el zurdo de Boca estaba en la órbita de Scaloni- y se sumará para los partidos de esta doble jornada.

El joven de 19 años ya fue parte de la Selección Sub 20 que dirige Javier Mascherano y además estuvo dentro de la nómina que participó de los recientes Juegos Olímpicos de París 2024.

Hay que recordar que de los originales 27 convocados, ya son cuatro las ausencias que se confirmaron en las últimas horas. Los dos primeros que se bajaron antes de la llegada de los futbolistas a Miami fueron Paulo Dybala y Nicolás González. Por esa razón fue que el técnico citó a Facundo Buonanotte de cara a la doble fecha FIFA de las Eliminatorias. El volante ofensivo está ofreciendo grandes actuaciones en el Leicester City de la Premier League y se ganó un lugar en la consideración de Scaloni.

En relación a los motivos de las primeras ausencias, Dybala sufrió molestias en los entrenamientos de la Roma y no viajará por precaución. El otro caso es un poco más grave, ya que González tuvo una lesión en el recto femoral de la pierna derecha en el encuentro ante Leipzig, por la segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions League.

El ex futbolista de Rosario Central, que fue adquirido por Brighton, volverá al combinado nacional después de no ser citado para la Copa América y de que no le hayan permitido viajar a París para disputar los Juegos Olímpicos. Sus últimas dos participaciones con la Selección ocurrieron en los amistosos ante El Salvador y Costa Rica, en marzo del 2024.

La otra sorpresa en la lista presentada inicialmente por Scaloni fue la de Nicolás Paz, ex futbolista del Real Madrid que se encuentra en el Como de Italia, equipo revelación de la Serie A con el argentino como una de sus figuras. Dentro de la nómina de futbolistas más jóvenes también se destacan Valentín Carboni, Leonardo Balerdi y Thiago Almada, que se suma nuevamente tras su paso por los JJOO y no ser parte de la Copa América.

La lista de la Selección Argentina

Arqueros: Walter Benítez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Julio Soler.

Volantes: Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Enzo Fernández, Facundo Buonanotte, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás Paz, Valentín Carboni, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

