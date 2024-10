La gastronomía local consolida identidad y se proyecta al mundo

En un evento organizado por el Emetur y AEHGA, Mendoza reunirá el miércoles 30 a referentes nacionales e internacionales. Se trata del 5° Foro de Origen e Identidad Gastronómica y el Encuentro Nacional de Turismo Gastronómico, que se desarrollarán en el Auditorio Ángel Bustelo. Agenda completa e inscripciones.

Con la presentación del Programa GustAr, el Plan Estratégico de Desarrollo de la Gastronomía de Mendoza (DIGAM), el resultado de los proyectos ejecutados durante 2024 por las mesas de trabajo y el Ecosistema de Comunicación Sabor a Mendoza, comenzará el miércoles 30 de octubre, a las 9, en el Auditorio Ángel Bustelo, la quinta edición del encuentro que reúne a los principales actores de la gastronomía local, junto a figuras nacionales e internacionales.

El Foro de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza es organizado por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), entidades que se han unido en búsqueda de la consolidación de la identidad culinaria local y su proyección a nivel mundial a través de este encuentro anual.

Este acontecimiento constituye un espacio de valor, en el que se expondrá lo trabajado durante todo un año por organismos públicos, nacionales, provinciales y municipales e instituciones académicas del sector privado y profesionales de disciplinas afines. El objetivo final será desarrollar y nutrir, de manera conjunta, la marca Mendoza, abordando aspectos vinculados a la calidad, los productos identitarios y la cocina local, entre otros ejes.

Por la tarde, las ponencias darán lugar a los referentes de la gastronomía de Argentina; los chefs galardonados con estrellas Michelin de Mendoza y el análisis de la gastronomía como actividad científica y académica. Paneles con especialistas locales e internacionales provenientes de Perú y España también acercarán sus experiencias.

Paralelamente al Foro se desarrollará el Encuentro Nacional de Turismo Gastronómico, en el que referentes de distintas regiones de Argentina llegarán a la provincia para contar lo propio sobre el rubro.

Contará con la visita de grandes figuras de la gastronomía local, nacional e internacional y se brindarán charlas abiertas al público, conversatorios con referentes del turismo, la olivicultura y la vitivinicultura y mesas de trabajo con profesionales de distintos rubros, como empresarios, periodistas, sommeliers, productores y cocineros.

Alcances y motivación del foro

La gastronomía en Mendoza es una de las actividades más elegidas por el consumidor local y los turistas nacionales e internacionales. Por lo tanto, representa una gran oportunidad para que su crecimiento y consolidación aporten valor y crecimiento a la economía local.

En este marco, los referentes convocados debatirán y priorizarán propuestas para que la gastronomía y los productos identitarios continúen el camino virtuoso que comenzaron hace tiempo. En este foro, como en anteriores ediciones, se promoverá la revalorización de las raíces y la colaboración entre los sectores público y privado, en los que se ya se han delineado propuestas concretas de trabajo y de mejora.

Se abordarán temáticas en relación con el Producto; Promoción y Comunicación; Investigación, Desarrollo e Innovación; Gobernanza; Sostenibilidad y Origen, todas analizadas en conversaciones del alto impacto.

El foro ha sido declarado de Interés Provincial por la Cámara de Senadores de Mendoza en 2019 y cuenta con el alcance nacional de la FEHGRA.

Como el año pasado, para esta quinta edición, las instituciones que acompañan son Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Universidad Nacional de Cuyo, Unculab, Dirección de Higiene de los Alimentos del Ministerio de Salud, Instituto Gastronómico de las Américas (IGA), Escuela Islas Malvinas, Asociación El Arca, VALOS, Ruta de Artesanos y Emprendedores Mendocinos, Fundación ProMendoza, Sabor a Mendoza, GustAr y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

El foro es auspiciado por Arnaldo Chapini, Banco Galicia y Sancor Salud. Acompañan Villavicencio, Agua Local, Helados Lomoro, Rosell Boher Lodge, Mayorista Oscar David, Grupo Dogma, Grupo Peñaflor, Mauricio Lorca, Chandon, Blex, Familia Zuccardi y Casa Vigil.

Inscripciones

La entrada a la quinta edición del foro es libre y gratuita. Para registrarse, es necesario completar el siguiente formulario: https://forms.gle/osLU2Jr2WzorJ33g9

El programa

Miércoles 30/10:

-9:30 h. Acreditaciones.

-10 h. Palabras de bienvenida a cargo de autoridades nacionales y provinciales.

-10:30 h. Presentación del Programa Gustar. Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes; Secretaría de Cultura y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

-11:15 h. Presentación del Plan Estratégico de Desarrollo de la Gastronomía de Mendoza (DIGAM). Lic. Gabriela Testa (presidenta del Emetur) y Beatriz Barbera (vicepresidenta del Área Gastronómica de AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza).

-12 h. Presentación audiovisual del resultado de los proyectos ejecutados durante el año 2024 por las mesas del DIGAM.

-12:15 h. Presentación del Ecosistema de Comunicación Sabor a Mendoza

-15 h. Referentes de la gastronomía de Argentina. Moderadora: Patricia Courtois, chef consultora en Bodega Colomé de Salta, y chef ejecutiva en Bodega Durigutti, Mendoza.

-16 h. Chefs Galardonados con Estrellas Michelin de Mendoza. Moderadora: Alicia Sisteró. Creadora y directora de publicaciones sobre gastronomía como Guía Mendoza Gourmet, Food Lovers, High Foodies.

Por Mendoza participarán:

• Zonda, Cocina de Paisaje. Chef: Augusto García

• Casa Vigil. Chef: Iván Azar

• Azafrán: Sebastián Weigandt

• Brindillas. Chef: Mariano Gallego

-17 h. Café.

-18 h. La gastronomía como actividad científica y académica. Moderador: Gabriel Fidel. Master of Public Affairs, University of Texas at Austin. Desarrollo Económico y Política Industrial y Tecnológica, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social.

Panel Mendoza: Lic. María Sance. Doctora en Ciencias Biológicas, docente universitaria, directora general de Casa Vigil en Mendoza; vicepresidenta de AEHGA y presidenta del Instituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico de Mendoza.

Panel Internacional: Perú: Yanira Loyola Tapia. Directora de Extensión Educativa del Centro de Formación en Turismo de Perú / España: David Mora. Basque Culinary Center. Director de programas formativos de posgrado en Turismo.

-19:30 h. Palabras de cierre.