Este lunes, el Gobierno de Alfredo Cornejo dio un paso más en el avance del proyecto de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO). En el Salón Rojo de la Legislatura, la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, junto con el intendente justicialista de Malargüe, Celso Jaque, brindaron detalles sobre la presentación de las 34 Declaraciones de Impacto Ambiental relacionadas con la iniciativa que el Ejecutivo planea llevar a cabo en el departamento sureño.

Aunque Latorre presentó el proyecto el pasado miércoles en la Legislatura, esta semana comenzó el debate en las comisiones de la Cámara de Diputados. Tanto Latorre como Jaque asistieron al plenario de Legislación y Asuntos Constitucionales, Economía y Ambiente.

La intención de la conferencia de prensa fue resaltar el trabajo conjunto realizado por el Gobierno provincial y el municipio de Malargüe. Latorre definió este momento como “la culminación y el inicio de un trabajo de análisis y de territorio de los 34 proyectos”.

El MDMO se ubica al pie de la cordillera, compartiendo la misma faja geológica que uno de los yacimientos de cobre más importantes de Chile. Estos 34 proyectos de exploración se han convertido en la principal apuesta del Gobierno provincial en materia minera, contando con el apoyo del intendente peronista.

Para la funcionaria, el plan minero del Ejecutivo “es muy claro”, ya que en esta fase solo se pretende prospectar y explorar las zonas de producción de cobre en el sur del departamento. Ante las dudas planteadas por la oposición, la ex titular del EPRE subrayó que la minería es “la industria más regulada del mundo”.

“Es la que más condicionamientos y recaudos exige por ser una actividad extractiva. Aquí se han cumplido todos los estándares internacionales y hemos adherido a todos los marcos regulatorios del cuidado del medio ambiente. Hay que dejar atrás la demonización de esta actividad”, afirmó Latorre.

La ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre. Foto: El Sol.

El proyecto, desarrollado por la empresa estatal Impulsa Mendoza, tiene una superficie total de 1,9 millones de hectáreas. Las propiedades mineras ocupan el 37,5% de esa zona (703.000 hectáreas).

Frente al debate legislativo que comenzará en Diputados, la exdiputada nacional aseguró que “la provincia no está firmando ningún cheque en blanco” y que tanto los legisladores provinciales como la sociedad mendocina tienen fácil acceso a la información del proyecto.

“No se está firmando ningún cheque en blanco; toda la información requerida ya está disponible en las páginas oficiales o ha sido presentada en la Legislatura. No podemos hablar de transición energética sin cobre, y Mendoza tiene ese potencial, por eso necesitamos explorar”, expresó la funcionaria.

El pedido de Jaque a los legisladores del peronismo

Desde que Cornejo decidió avanzar con el proyecto MDMO, el jefe comunal sureño se ha puesto a disposición del dirigente radical. De hecho, lo ha acompañado en diversas actividades de promoción minera en las que participó el actual gobernador, incluyendo viajes a San Juan y a Chile.

Por esta razón, Jaque ha solicitado a los 10 senadores y a los 9 diputados provinciales del peronismo que respalden el proyecto minero impulsado por el oficialismo. En este sentido, el exgobernador, que ocupó el cargo entre 2007 y 2011, se ha ofrecido a los legisladores para resolver cualquier duda que puedan tener.

“Ya me he puesto a disposición de todos los legisladores del peronismo. Tuve una reunión con los presidentes de ambos bloques para aclarar todas las dudas. Aquí no se trata de si nos queremos más o menos; es un debate técnico donde se ha trabajado mucho para que la provincia genere más desarrollo”, expuso Jaque.

El ntendente de Malargüe, Celso Jaque. Foto: El Sol.

En su discurso, el dirigente recalcó que, como malargüino, “queremos que se realice una minería responsable y que sea cuidadosa con el medio ambiente”, pero que no obligará ni ordenará a los legisladores que voten a favor de la iniciativa.

“La intención es que, al momento de votar, lleguen lo más informados posible. Nuestros legisladores no están para cumplir órdenes; no les voy a dar ningún tipo de instrucción, pero sí toda la información que necesiten. Espero el apoyo de mis legisladores”, concluyó Jaque.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/jimena-latorre-y-celso-jaque-defendieron-en-la-legislatura-los-proyectos-mineros-de-malargue/