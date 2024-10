General Alvear: Se aumenta el Compromiso con el Bienestar Animal

Durante la primera semana de funcionamiento del nuevo Centro de Salud Animal, han aumentado significativamente la cantidad de castraciones llevando un promedio de 15 cirugías diarias. Durante la primera semana de funcionamiento del nuevo Centro de Salud Animal, han aumentado significativamente la cantidad de castraciones llevando un promedio de 15 cirugías diarias.

Cabe destacar que dentro del lugar hay un ala específica donde se realizan cirugías y otra parte cuenta en forma simultánea con profesionales que realizan atención primaria y cobertura de primeros auxilios.

En esta semana se han sumado 8 turnos diarios, estos turnos se dan todos los días a partir de las 7.30 de la mañana y se atiende hasta las 12.30, de lunes a viernes.

En cuanto a los insumos, se ha organizado para que se pueda trabajar, no solo en este lugar, sino también en el castrador móvil, con los materiales necesarios para las cirugías que se hacen en las delegaciones, en los distritos, más precisamente, y en los barrios más alejados. Esta semana, el castrador está en el distrito de Carmensa, con el soporte de la ambulancia que está recorriendo las zonas rurales, buscando aquellas mascotas que los dueños han sacado sus turnos y que no tienen los medios para llevarlo hasta donde está instalado el castrador, que es en la delegación.

La Directora de Inspección Mabel Uccelli dijo al respecto: “es un servicio gratuito donde se utilizan muchísimos insumos y, bueno, se llega a todo el departamento y diariamente el promedio son 22 a 23 cirugías, llevando hasta la fecha, hemos hecho un recuento que tenemos 2.600 cirugías hechas desde enero hasta la fecha.”

Para cerrar hizo hincapié en recomendar: no se dejen estar con sus mascotas, que los ciudadanos se acerquen, consulten y utilicen este servicio gratuito y así evitar que tengamos crías indeseadas en la calle ocasionando inconvenientes a quienes transitan y también que no gocen de buena salud porque no han sido deseados y nadie les da el bienestar que merecen como animales.