Franco Tenaglia: de pelear por 500 euros a ser el primer campeón del mundo argentino de boxeo sin guantes

Es impactante. Una disciplina que cada vez pisa con más fuerte y que ahora tiene a un argentino como campeón del mundo: Franco Tenaglia se quedó con el título de boxeo sin guantes de la compañía Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), tras imponerse en las tarjetas sobre Tony Soto. El combate resultó brutal, sangriento y en las imágenes su pudo advertir que los dos peleadores llegaron al final casi sin energías.

Tenaglia tuvo una presentación épica en el Arena Marbella, de España, para quedarse con el cinturón de peso ligero en la velada estelar de la jornada y terminar con el invicto del estadounidense Soto: los jueces dieron 47-45, 46-46 y 47-45 para decretar la victoria del argentino que tiene un pasado en las artes marciales mixtas. Si bien Tenaglia pudo mandar a la lona a Soto, la jornada se puso cuesta arriba a partir del segundo asalto de los cinco pautados (dos minutos cada uno). El hombre de Burzaco sufrió una lesión en su mano derecha que lo mantuvo incómodo, pero logró quedarse con el combate en esta empresa que tiene a la estrella de UFC, Conor McGregor, como uno de sus propietarios.

Si bien Tenaglia, pasó por distintas disciplinas, decidió desarrollarse en el BKFC que nació en 2018. Los peleadores suben a un round circular sin protecciones en sus puños, más allá de utilizar algún vendaje por debajo. Las reglas son similares a las del boxeo con guantes. Desde hace tiempo se viene hablando de esta disciplina, pero en 2024 ganó mayor notoriedad cuando el ex campeón mundial de UFC, McGregor, se unió como socio. Incluso el irlandés estuvo presente este fin de semana en Marbella tanto en los pesajes como en cada combate.

Las estadísticas de BKFC permitieron ver que Tenaglia lanzó 234 golpes contra los 352 de Soto, aunque ambos tuvieron un porcentaje de acierto similar: 66% del estadounidense con 234 y 62% del argentino con 147. Uno de los puntos claves para inclinar la balanza para la victoria de Tenaglia, es que tiró a la lona dos veces a su rival, que sólo lo hizo caer en una oportunidad.

El argentino de 28 añosr egistró su primera aparición en esta empresa de lucha en agosto del 2022, cuando noqueó al inglés Chasa Symonds, en Londres. Volvió a pelear en abril de 2023 contra el británico Luke Nevin, a quien le ganó por KO en Leeds. Y la última aparición en esta compañía fue en abril de este año, ante el galés James Lilley, en el BKFC 60, que se realizó en Milton Keynes (Inglaterra) y lo superó en las tarjetas.

“Estuve esperando por esto en 10 años. Peleaba en medio de la nada, y mirame ahora, soy campeón del mundo. Peleaba en Polonia, en Europa del Este, en Rumania y me pagaban 500 euros porque no sabían quién era y ahora soy campeón del mundo, es una locura. Es un sentimiento hermoso y espero en 2025 estar mas fuerte. Este año peleé 4 veces y fui cabeza del evento, me estoy acostumbrando a eso, porque es una presión extra que se agrega. Aunque no me vea tan bien a mí me encanta esto, así que me pongan a los mejores que yo siempre voy a dar todo”, dijo en la conferencia de prensa con la cara completamente inflamada.

Ubicado en el puesto 4° del ranking del peso ligero, Tenaglia accedió a pelear con Soto, de 37 años, que lideraba el ranking de la divisional gracias a cosechar un récord de 6 victorias sin derrotas ni empates en esta especialidad.

