Franco Colapinto: su sentido homenaje a Carlos Reutemann y un balance muy personal de su evolución como piloto tras cuatro carreras en la Fórmula 1

El piloto argentino recibió a LA NACION en un encuentro exclusivo para la prensa en la miniterraza del hospitality de Williams, en el paddock del circuito mexicano. “Personalmente me siento orgulloso de poder llevar este casco. Le agradezco a la familia de Reutemann haberme autorizado a llevarlo. Siento que habrá muchos argentinos aquí y en Brasil, y quiero que ellos también disfruten y se sientan representados al ver el casco”, expresó. En sus respuestas fue concreto, directo.

Franco Colapinto, durante el encuentro con la prensa en el Autódromo Hermanos Rodríguez Kym Illman – Getty Images South America

-¿Un rápido balance de lo hecho hasta ahora? ¿Fue Austin la mejor carrera de las cuatro?

-En cuanto a ritmo sí, creo que fue la mejor de las cuatro, me sentía muy bien físicamente, sí… creo que voy mejorando carrera a carrera.

-En Austin luchaste con Fernando Alonso, ¿cómo fue eso?

-Sí, Fernando es un pilotón. Tiene una historia increíble en la Fórmula 1 y siempre es un placer luchar contra él. Hay que ir carrera a carrera, mejorando de a poco y creo que van a venir mejores resultados. Estoy contento porque, en lo personal, aunque el coche a veces no está perfecto, como en Singapur, donde no estábamos tan firmes, fui sintiendo que seguía mejorando, a pesar de no estar allá arriba.

-Otro buen momento fue la pelea con Kevin Magnussen, de quien tuviste que defenderte mucho.

-Sí, fue una pelea dura por el último punto. Había que aferrarse a la posición. Lástima que no pude alcanzar a Lawson, faltó muy poquito.

-¿Sentís que estás aportando al equipo con la puesta a punto? La decisión en Austin de largar con los neumáticos duros fue acertada, ¿no?

Sí… Yo sabía lo que quería porque, al comenzar con los neumáticos duros, iba a quedar con aire limpio y poder aplicar un buen ritmo, y lo pude demostrar.

-Y ahora, este circuito, México, que también es nuevo para vos.

-Hicimos la caminata a la mañana. Es un circuito lindo, la parte del estadio bastante icónica. Así que, con ganas de manejar mañana. Aquí en México, en altura, con muy poca carga aerodinámica, veremos cómo va.

-En la Fórmula 1 actual gestionar las gomas es un tema muy importante. Nos ha sorprendido cómo has manejado ese aspecto, ¿cómo va tu evolución en ese aspecto?

-Es un tema muy complicado, pero estoy mejorando mucho, voy dando saltitos carrera a carrera.

Franco Colapinto, antes de comenzar la acción en el circuito mexicano

Llegó el momento de despedirse. Tenía que ir a preparar detalles para la primera práctica del viernes. Y, como no lo hace ninguno de sus colegas, dijo: “Muchas gracias por estar aquí, por hacer el esfuerzo de seguirnos tan lejos. Un placer enorme que estén en el paddock y que disfrutemos juntos”.

Un rato más tarde, LA NACION le preguntó a Jamie Campbell-Walter, mánager de Franco, qué había de cierto en la posibilidad mencionada el miércoles por el periodista británico Joe Saward acerca de que Franco ocuparía en Racing Bulls la plaza de Liam Lawson, ya que este ascendería al equipo Red Bull en reemplazo de Sergio Pérez, si se le daba de baja a fin de año.

“No hay nada de nada, nadie habló con nosotros”, decía el expiloto escocés. Y agregó: “Nosotros tenemos un contrato con Williams y no tenemos comunicación alguna al respecto. Es probable que Red Bull considere lógico ascender a Isaac Hadjar, que es líder del campeonato de Fórmula 2, para ocupar la plaza de Lawson. Esa es la situación hoy”.

Franco Colapinto homenajeará a Carlos Reutemann en la Fórmula 1

Fuentes del equipo Racing Bulls reconocían que se están preparando para la salida de Lawson, pero que no sabían quién ocuparía su butaca. Lo que incluso algunos allegados del entorno de “Checo” Pérez reconocen es que el piloto mexicano dejará Red Bull a fin de año.

Pero los rumores del paddock no inquietan a Colapinto y menos a Williams.

Por la forma en la que Franco logró su 10° puesto en Estados Unidos la semana pasada, lo realizado en las tres carreras anteriores y la medida exacta que Williams tiene acerca de él, puede decirse que el pilarense ya se ha graduado con honores para merecer un puesto estable en la Fórmula 1. Terminó con el coche intacto en sus cuatro primeros compromisos, sumó puntos en dos, y superó a su experimentado compañero, Alex Albon, en dos competencias.

En la principal entrada al Paddock esperaban a los visitantes tres muy coloridos personajes con máscaras de calavera, encarnaciones de “la muerte”; la fecha del GP es muy cercana al Día de los Muertos, una jornada de culto mexicano que pretende, en realidad, homenajear a la vida y a los que están ausentes. Antes de enfrentarse a la impactante imagen de “bienvenida”, Colapinto hizo una presentación por video.

El miércoles por la noche, en los salones del hotel Hyatt de la capital mexicana, Williams y uno de los patrocinadores del piloto argentino, dedicado a la venta online y entrega rápida de mercancías, presentaron el FW46 pintado de amarillo y azul. Parece una casualidad, pero el amarillo del patrocinador y el azul del equipo británico son casi idénticos a los colores nacionales para coches de equipos argentinos -y no el celeste y blanco- otorgados en su momento por la predecesora de la actual Federación Internacional del Automóvil. Así que Colapinto no solo correrá con los colores de Reutemann, sino también con los muy parecidos que Juan Manuel Fangio utilizó en su Maserati 4CLT en los Grandes Premios de finales de los años 40 en Europa.

En el video de presentación declaró: “Espero seguir los pasos de mi compatriota Reutemann. Es una oportunidad increíble por la que estaré eternamente agradecido. Gracias a todos en Williams por confiar en mí”. Pero, seguramente, Colapinto no pretende compararse con el recordado subcampeón del mundo.

Desde el retiro del “Lole” hace 42 años (su última carrera fue el GP de Sudáfrica 1982) hasta hoy, se han ampliado enormemente los conocimientos sobre la formación de pilotos. Hace más de cuatro décadas, no había telemetría ni simuladores. Los cálculos de la dinámica del automóvil aplicados a la Fórmula 1 estaban en pañales, y elegir a un piloto dependía tanto de sus tiempos de vuelta en pruebas como de la intuición de los jefes de equipo. Y fue precisamente un jefe de equipo, Bernie Ecclestone, quien confió en Reutemann para incorporarlo al equipo Brabham, en 1972. Otro jefe de equipo, James Vowles, tenía más información que Bernie cuando eligió a Colapinto. Ambos acertaron.

Al menos, este fin de semana próximo, Colapinto se enfrentará al circuito mexicano, inaugurado en 1959 y denominado antes “Magdalena Mixhuca”, con mucho más que una simple intuición. Ya tuvo un anticipo sobre los desafíos que albergan sus 4304 metros, que se recorrerán 71 veces, en el simulador de Williams.

La recta principal es suficientemente larga como para que, antes de la primera frenada, se produzcan varios adelantamientos en la largada. Debido a la escasa densidad del aire, porque la pista se encuentra a 2200 metros sobre el nivel del mar, los equipos utilizarán alerones de carga intermedia a alta. Los grandes rivales de Williams y Colapinto para esta carrera serán nuevamente los Racing Bulls de Yuki Tsunoda y Liam Lawson. El neozelandés, que acabó en Austin por delante de Colapinto, tenía una velocidad máxima superior en 4,7 km/h a la del argentino. La combinación del motor Honda con la aerodinámica del coche fabricado en Faenza, Italia, parece superior a la del FW46-Mercedes que conduce Franco.

Franco Colapinto llega al paddock antes de empezar las actividades en el circuito mexicano Kym Illman – Getty Images South America

En las curvas hay pianitos o bordillos bastante altos, que se prevé que afectarán más a los Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez que a los McLaren y a las Ferrari. Tampoco las curvas lentas del estadio favorecerán al RB 20 del campeón del mundo. Para los espectadores, todo el aforo está vendido. El mejor espectáculo se ve en la zona del estadio denominado “Foro Sol”. Todo está listo. Se acerca el tiempo de encender los motores.