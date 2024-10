Federico Sturzenegger ante el círculo rojo: desregulación, reforma laboral y los pedidos a los empresarios

Según constató Ámbito, las palabras del funcionario fueron celebradas por el círculo rojo. No obstante, Sturzenegger pidió que no se exija al Gobierno «más rebaja de impuestos ni reforma laboral». “No nos pidan más bajar impuestos, porque si nos piden y el gasto se mantiene igual, a alguien se lo tienen que cobrar. Pídannos que bajemos el gasto. Por favor destierren y táchenlo, apóyennos en ese ejercicio de baja de gasto”, les dijo.