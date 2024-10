El Reino Unido anunció una inversión millonaria para actualizar el sistema de defensa aéreo en las Islas Malvinas

La cuestión Malvinas es un tema de especial sensibilidad para Argentina. Por eso, cada información sobre el asunto enciente alarmas o atención en el Gobierno. En esta ocasión, el Ministerio de Defensa británico anunció una inversión millonaria para actualizar el sistema de defensa aéreo en las Islas del Atlántico Sur. Se trata de un contrato firmado con la empresa norteamericana IBM por 30 millones de libras para profundizar su esquema de Comando y Control Aéreo sobre el archipiélago y el Reino Unido.

El portal UK Defence Journal confirmó que el contrato que suscribió el Gobierno británico implica la “entrega, integración y soporte inicial” en servicio del sistema de Comando y Control Aéreo (Air C2), conocido como “Guardián”. El la Casa Rosada y la Cancillería están al tanto del tema, aunque catalogaron como “reciente” la información para ejecutar una reacción con algún comunicado. Según pudo constatar Infobae con fuentes del Poder Ejecutivo, en el oficialismo mantuvieron la cautela y sostuvieron la posición de Argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El Ministerio de Defensa del Westminster pretende que con este anuncio el sistema Guardián logre la capacidad operativa completa en un año y dos años adicionales para soporte en servicio. Se trata de un esquema defensivo clave para la política británica con el objetivo de “salvaguardar” el espacio aéreo del Reino Unido y las Islas Malvinas. De este modo, el Reino Unido pretende adquirir una mejora en la coordinación y los tiempos de respuesta que tiene el sistema de Comando y Control Aéreo.

El Reino Unido mantiene presencia militar en un puerto de las Islas desde el final de la Guerra de Malvinas, en 1982. Consideran que es una posición “defensiva” que pretende “disuadir” posibles ataques a una zona “estratégica” para el Gobierno británico. Argentina repudia esa presencia militar y ha reiterado el planteo en distintos foros internacionales.

No obstante, la noticia se conoce cuando Javier Milei buscó cultivar un mejor diálogo con el Reino Unido. Aunque sosteniendo la posición de soberanía, la canciller Diana Mondino mantuvo bilaterales con David Cameron, ex jefe de la diplomacia británica, y recientemente con David Lammy, actual secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña.

La última reunión entre ambos diplomáticos se dio en Brasil, en el marco del G20, donde anunciaron un acuerdo por el cual se retomarán los vuelos semanales a las islas del Atlántico Sur desde San Pablo, con escala en Córdoba. “Las medidas que están siendo adoptadas para alcanzar una mejor relación bilateral”, suscribió el documento de la diplomacia argentina para explicar la relevancia del encuentro.

Mondino acordó con su colega finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja, que implica el reconocimiento de restos de los caídos en Malvinas. Y, además, organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024, con el objetivo de que puedan visitar las tumbas que yacen en el cementerio Darwin.

En relación con la idea de retomar los viajes semanales a Malvinas que se habían discontinuado durante el Gobierno de Alberto Fernández, la canciller aseguró en su momento que es en favor de “una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018″. La medida implicará la reanudación del vuelo semanal que parte desde San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba.

Esas conversaciones se dieron bajo el paraguas de soberanía contenida en la Declaración Conjunto entre Argentina y el Reino Unido, suscripta el 19 de octubre de 1989. Especialmente, en base a los lineamientos pactados en el artículo dos de ese documento internacional. Mondino gestionó el tema junto a su equipo de Cancillería, con especial articulación de Paola Di Chiaro, secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.

En el Palacio San Martín deslizaron que aquel acuerdo fue una forma de “reconstruir la confianza” con el Reino Unido para “profundizar” la cooperación y el vínculo diplomático. “Nosotros no renunciamos a nuestro reclamo histórico, pero si no generamos un marco de diálogo, no vamos a poder avanzar para iniciar ninguna negociación”.

En paralelo, el ministerio de Defensa argentino anunció este año la intención de actualizar y fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas. En abril, el ministro Luis Petri firmó en Dinamarca la compra de 24 aviones F16 y negoció sumar cuatro aeronaves P-3 Orion de Noruega que se utilizan para la videovigilancia marítima.

En esa misma gira, Petri estuvo en Bruselas para presentar la carta de intención con la solicitud de Argentina para ser considerada “socio global” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Fueron señales seguidas de cerca por los británicos, que mantienen un robusto sistema defensivo sobre Malvinas.

