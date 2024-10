Cornejo: “Sin un Estado inteligente, no hay ninguna chance de igualdad de oportunidades”

Así lo expresó el Gobernador en el acto de inauguración del 9º Congreso de Tecnología y Justicia que se desarrolla en Mendoza. La aplicación de inteligencia artificial, la transformación digital, la protección de datos y la gobernanza digital son los ejes de la innovación judicial al servicio de la ciudadanía serán algunos de los principales temas que se abordarán.

El Gobernador Alfredo Cornejo participó, junto al presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, y la presidenta la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (Jefejus) y jueza del Superior Tribunal de Justica de Chaco, Emilia Valle, en la apertura del 9º Congreso de Tecnología y Justicia. La actividad, que comenzó hoy y terminará mañana jueves, se desarrolla en la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza.

También asistieron los miembros del máximo tribunal de Justicia de Mendoza; la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, entre otras autoridades de los poderes judiciales de todas las provincias del país. Además, participan autoridades consulares y rectores de universidades.

En el congreso se abordarán temas relacionados con la aplicación de inteligencia artificial (IA), la transformación digital del Estado, la protección de datos y la gobernanza digital, apuntando como eje a la innovación judicial al servicio de la ciudadanía.

“Es una gran convocatoria. Difícilmente se reúnan tantos jueces de los supremos tribunales físicamente en una provincia del interior”. Con esas palabras, el Gobernador Cornejo le dio la bienvenida a los presentes a nuestra provincia y señaló que “es difícil que se puedan juntar todos estos funcionarios públicos de uno de los poderes más importantes del Estado, así que eso ya es motivo de celebración y de agradecimiento del Gobierno provincial”. Además, Cornejo puso en valor al sector privado, que participa de las jornadas y que proviene de distintas provincias.

“Quiero resaltar el concepto que me anima en mi condición de funcionario electo por el pueblo y, a su vez, en mi carácter de político”, dijo Cornejo, y señaló: “El verdadero desafío de nuestro país es que funcione la economía, que funcionen los mercados adecuadamente para producir riqueza, pero que, en paralelo a eso, tengamos un Estado que sea inteligente y no un Estado bobo que no contribuye en lo más mínimo al funcionamiento normal de una economía”.

Es más, remarcó que, sin estas condiciones, “no hay ninguna chance de igualdad de oportunidades, principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y de cualquier democracia que exista en el mundo”. Cornejo fue más allá y dijo que un Estado inteligente requiere información de calidad, bases de datos auditadas que privilegien la libertad individual, pero que también permitan la seguridad del colectivo social en materia de seguridad y de administración de Justicia.

Ante este panorama, el mandatario provincial agregó que “no se trata solo de incorporar tecnología, sino de innovar todo el tiempo en los procesos, en la organización y en la gestión de los recursos humanos, ya que requiere gestión de la administración pública en las distintas esferas”. Para graficar sus palabras, Cornejo afirmó que “Mendoza va en ese camino” y mencionó como ejemplos la incorporación del expediente electrónico y las modificaciones procesales necesarias para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Ante el auditorio colmado de autoridades judiciales del país, el Gobernador explicó que en nuestra provincia se han modificado todos los códigos procesales y, esto ha sido iniciativa del Poder Ejecutivo, el cual ha contado con el apoyo y el trabajo mancomunado con el Poder Judicial local.

“Esas modificaciones están obteniendo resultados, porque es parte de un proceso de innovación”, dijo el Gobernador, y mencionó que los juicios son más ágiles tanto en el fuero Penal como Laboral y Civil. “Tenemos algunas dificultades en Familia y en otros temas también”, admitió, y remarcó que “hay que contar sin demagogia el deterioro social que tiene la Argentina y que acarrea desde hace bastante tiempo, el cual explota en litigios judiciales y en la función del Poder Judicial”.

A su turno, el presidente de la Suprema Corte destacó el esfuerzo de realizar este congreso que reúne a todos los que forman parte de este ecosistema. Ante esto, Dalmiro Garay señaló que la independencia del Poder Judicial, como reza la Carta Fundacional de la Junta de Cortes, “es esencial, es el norte donde los jueces y todo el sistema debemos ir”. A modo de conclusión de estas palabras, el magistrado afirmó: “Si no tenemos un servicio de justicia rápido, de calidad y mirando al ciudadano, sin ninguna duda nos vamos a quedar con esa forma de pensar la Justicia, pero los ciudadanos van a alejarse cada vez más de nosotros”.

Continuando con su discurso, el presidente de la Suprema Corte mencionó que por esto se crea “la idea de generar ecosistemas de innovación donde la tecnología tenga un fuerte impulso en la gestión”. Remarcó además que es de suma importancia entre los superiores tribunales que compartan experiencias para entender cómo se hacen mejor las cosas. “Quizá ahí está el centro de nuestra responsabilidad funcional, más allá del dictar sentencia. Una justicia lenta es una no justicia”, sentenció Garay.

Para finalizar, dijo que “la tecnología, lejos de ser un enemigo, es una herramienta que tenemos que aprender a usar. Me parece que vamos a lograr, sin ninguna duda, en el corto tiempo, un Poder Judicial de mucha calidad. Y ese ecosistema no puede quedarse, porque innovar también implica cambiar leyes y para esto es necesario el dialogo permanente entre los tres poderes del Estado”.

En su bienvenida, la presidenta la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales se dirigió a los presentes al decirles: “Ustedes saben que el sistema de justicia argentino venía hace un tiempo con problemas por falta de eficiencia, incluso no eran altas las tasas de resolución de los casos, pero sí la duración de los procesos, sobre todo para los sectores más desfavorecidos”. Ante esto, aseguró que la incorporación de herramientas tecnológicas ha llegado para ayudar a superar esos desafíos.

“Obviamente, estamos convencidos de que los procesos de transformación de justicia y la innovación van más allá de contar con tecnología”, dijo, y puso como ejemplo los juicios por jurados que se desarrollan en Mendoza. En este punto, aseguró que el uso de “la tecnología tiene el potencial de ser un enorme igualador”.

“Sin duda, la tecnología democratiza el acceso a oportunidades y a obtener mejores y más resultados”, señaló la magistrada y citó la inteligencia artificial como una herramienta que ha llegado para resolver otros problemas que plantea la sociedad y que tienen que ver con la incertidumbre, la imprevisibilidad y la complejidad.

El congreso

Durante la actividad se realizarán conferencias en paralelo. Habrá disertantes nacionales e internacionales. No se trata solo abordar la innovación judicial específicamente, sino que contará con paneles especializados y técnicos para profesionales informáticos que podrán acceder a lo último en gestión de transformación digital.

Uno de los ejes centrales será la IA y Justicia, donde se abrirá el debate sobre las oportunidades y desafíos que esta tecnología representa, junto con resultados de programas de IA generativa. También se abordará la Privacidad de Datos y Vulnerabilidades, que presentará un panel centrado en la protección de datos en el contexto actual.

Además, la Transformación Digital será una de las claves de las charlas, ya que se pondrán sobre la mesa las políticas nacionales y experiencias municipales en este sentido, con la participación de autoridades nacionales y locales.

Otro de los ejes es la Gobernanza Digital e Identidad Soberana, donde se presentarán modelos innovadores como el de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, las Legaltech y los Emprendimientos Legales tendrán su espacio. Se trata de mostrar las innovaciones en el sector legal, incluyendo temas como tokenización de inmuebles y responsabilidad civil en IA.