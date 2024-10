Alumni vs. Belgrano, la final del Top 12, desde las perspectivas de Santiago Pernas e Ignacio Díaz

La mesa está servida para uno de los cruces que más expectativa generan en el rugby de Buenos Aires. Alumni y Belgrano Athletic protagonizarán un nuevo capítulo del clásico, por primera vez en una final de URBA. A partir de las 17.10 y con entradas agotadas y transmisión por ESPN 2 y Disney+, se medirán en la cancha del CASI. “Creo que no hay nada más que esto. No sé si alguna vez se me habría ocurrido jugar una final de primera de Top 12 contra Belgrano. Estoy con muchas ganas”, admitió Santiago Pernas, una de las figuras de Alumni.

Hay que remontarse al año 2005 para encontrar una definición del torneo de URBA con un clásico, cuando se dio aquel ajustado triunfo del CASI ante el SIC en el viejo estadio de Buenos Aires Cricket & Rugby Club. Y hay que ir más atrás en el tiempo para hallar el último desenlace en el que no estuvieron Hindú ni el San Isidro Club; la victoria de Atlético del Rosario sobre el CASI en el 2000 fue la única que careció de los dos clubes más dominantes del rugby local en los últimos 30 años. En esta final atípica se medirán el tercero y el cuarto de la etapa regular, que dejaron en el camino al SIC y Newman, respectivamente.

“Es un partido muy importante, que venimos esperando todo el año. Ahora estamos un poco más tranquilos, la semana pasada estábamos más nerviosos. Somos muchos debutantes en estas instancias de la URBA y no sabíamos como íbamos a estar en el partido. El «debut» en la semifinal nos tranquilizó”, destacó Ignacio Díaz, de 24 años y una de las buenas apariciones en la temporada de Belgrano Athletic, que no se clasificaba para las instancias decisivas desde 2019.

Tanto Pernas como Díaz viven procesos distintos en sus carreras, pero los unen dos factores: el desequilibrio en ataque y el poder de try. En las vísperas de la final, LA NACION reunió a ambos en una tarde lluviosa en la silenciosa cancha del CASI, que este sábado se teñirá de rojo, blanco, marrón y amarillo. “Tengo muchos recuerdos contra Belgrano desde juveniles. Hice contra Belgrano mi primer try en la primera, en mi tercer partido. En el último contra ellos no jugué muy bien, pero di vuelta la página y estoy esperando el sábado”, indicó Pernas, de 21 años.

El wing de Alumni irrumpió en la escena en el 2023. Tal fue su impacto que lo convocaron para representar a Buenos Aires en el Seven de la República y Santiago Gómez Cora le puso un ojo para Pumas 7s, pero finalmente Santiago fue contratado por Pampas para el Super Rugby Americas. Fuerte de piernas y explosivo, no integró el sistema de la UAR hasta este año, cuando dio otro salto: fue el tryman del Super Rugby Americas, protagonizó los dos encuentros de Argentina XV en la temporada y fue citado por Felipe Contepomi para los Pumas, en la semana en previa al duelo con los Springboks en Santiago del Estero. “Fue un año muy cambiante. Es distinto llegar al club a mitad de año que estar desde el principio. Ahora ya me adapté, pero en los primeros partidos me costó un poco. Disfruté el año en Pampas; se armó un buen grupo. De los Pumas, lo que más me quedó es lo de los detalles que manejan: el trabajo para estar preparados para el entrenamiento, ya ni siquiera te digo para el partido”, contó Pernas.

Lleva 21 tries en 28 partidos en el 2024, entre Pampas, Argentina XV y Alumni, incluido el de la semifinal contra el SIC tras un quiebre y una asistencia exquisita de Juan Patricio Anderson. La definición de palomita es una característica de aquél a quien apodan “El Loco”. Será su tercera final en menos de un año en la cancha del CASI; en noviembre de 2023 Alumni cayó in extremis a manos del SIC y en junio de este año Pampas perdió contundentemente contra Dogos XV. Frente a Belgrano, Santiago tratará de romper esa racha. “Las finales son recuerdos muy lindos. La del año pasado tuvo emociones distintas, muy linda para disfrutarla como parte del club. Logré manejar bien los nervios. Pongo el foco en disfrutar y jugar los 80 minutos”.

También Díaz jugará su tercera final, con el sueño de consagrarse campeón por primera vez: en el 2022 fue parte del encuentro decisivo de la preintermedia B, y el año pasado, el de la preintermedia A. Formado en Los Cardos, de Tandil, se instaló en Buenos Aires en mayo de 2022 y empezó en la preintermedia E, el octavo equipo del club. Fue escalando paso por paso. En el 2023 intercaló entre la preintermedia A y la intermedia, y en el 2024 explotó todo su potencial. “A principios de año me propuse entrar en algún momento a la primera. Desde el segundo amistoso del año me tocó jugar en ella y me mantuve, sobre la base de mucho trabajo. Individualmente y en equipo, el año es increíble”, contó el tandilense, que tardó apenas 18 segundos en conseguir un try en su estreno, contra Regatas Bella Vista. En 23 encuentros acumula 17, y es el segundo anotador del certamen, a uno de Facundo Gerosa, de Atlético del Rosario.

En la semifinal, ante Newman, su try cambió el rumbo del partido. El Cardenal ganaba por 10-0 y dominaba todas las facetas del juego, hasta la intercepción de Díaz y una corrida de casi 80 metros que empezó a torcer la historia. “Sabíamos que Newman jugaba así, que Scooby Gutiérrez Taboada tiraba esos pases planos largos. Éramos tres contra tres, había chances de que la tirara y, por suerte, la pelota cayó en mis manos. Si ellos hubieran marcado en esa etapa del partido se habría ido a 17 puntos y se nos iba a complicar”, explicó Díaz, que suele ingeniárselas para encontrar espacios en las defensas. “Este año anduvimos bien con los backs, pero a veces hay que rebuscárselas para encontrar la pelota. ¡En la semifinal toqué tres pelotas!”, rió.

Belgrano ganó los dos clásicos en el 2024, pero en estas instancias poco importan los antecedentes. El escenario es distinto, de más presión y escaso margen de error, con casi 10.000 personas en las tribunas en San Isidro. “El partido va a depender de dónde estén las oportunidades. Durante el año mejoramos en las decisiones; si las oportunidades están en la punta, hay que aprovecharlas. Si están en el medio, hay que explotar por ahí. Tenemos la capacidad de adaptarnos, más allá de una final”, indicó Pernas. Y Díaz anticipó que el Marrón procurará forzar equivocaciones: “Jugamos mucho al error del rival, a pasarles la presión a ellos, a hacer que se equivoquen y transformar eso en puntos. Eso va a ser una de las claves de la final. Y también neutralizar al 10 [Joaquín Díaz Luzzi], para que no pueda jugar mucho”.

Ambos equipos repetirán los titulares de las semifinales, pero tendrán novedades en el banco de reservas. En Alumni se recuperó de un golpe Alejo Gonzales Chaves y estará entre los relevos. En Belgrano, Justo Durañona reaparecerá como variante de pilar derecho.

Dos clubes hermanados, a los que une una rica historia, separados en sus orígenes por dos cuadras. Belgrano Athletic, fundador de la River Plate Rugby Union, con los años renombrada “Unión Argentina de Rugby”. Alumni, que marcó una hegemonía en el fútbol argentino en la primera década del siglo XX, fue refundado con el mismo espíritu en 1951 por ex alumnos del English High School. Entre ellos, Guillermo Cubelli, abuelo de Tomás Cubelli, que este sábado vestirá la camiseta 9 de… Belgrano.

El primer enfrentamiento se dio en 1952, en la séptima división. En la primera se midieron por primera vez recién en 1970. Ahora, como nunca, chocarán en una final. Belgrano irá por su decimosegundo título de campeón y Alumni procurará el séptimo. Otro capítulo trascendente en sus ricas historias.

Las formaciones para la final