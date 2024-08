Milei y Macri se reunieron cuatro horas en la quinta presidencial de Olivos

En tanto, Larreta argumenta que no asistirá porque no forma parte de la conducción de Pro. En concreto, no comparte el posicionamiento de Macri frente a la Casa Rosada. Él había optado no respaldar a Milei en el balotaje y considera que el líder de La Libertad Avanza no expresa los valores y principios de Pro. “Macri y Bullrich, con matices, quieren entregarle Pro a Milei”, dicen cerca del exjefe porteño.