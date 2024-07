Las ventas minoristas pymes cayeron 21,9% anual en junio y acumulan baja del 17,2% en 2024

Los datos fueron difundidos por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y señalaron que, «si bien los comercios están más aliviados por la mayor estabilidad en las listas que reciben, la dinámica de las ventas que no despuntan preocupa» .

Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de CAME, elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.276 comercios minoristas del país, realizado del 1 y 5 de julio.

Las medidas que espera el sector pyme

La medida más destacada que esperan los comercios pymes es la reducción de impuestos, que representa el 40,7% de las respuestas, seguida por el estímulo a la demanda interna con un 17%. Esto sugiere que, en el contexto actual, los comerciantes priorizan las intervenciones directas que pueden mejorar su competitividad y eficiencia operativa sobre opciones de financiamiento más favorables. En conjunto, el gráfico subraya la necesidad de políticas que reduzcan la carga tributaria y fomenten el consumo interno para revitalizar a los comercios.

Asimismo, los mayores desafíos identificados por los comerciantes son la falta de ventas, representando el 57,6% de las respuestas, y los altos costos de producción y logística, que constituyen el 23,4%. Estos dos factores se destacan como los obstáculos más significativos para el crecimiento y la estabilidad de los comercios pymes.

Los comercios valoraron la mayor estabilidad en los precios, pero mostraron su preocupación por los montos que se están pagando por el consumo de energía en un contexto de tan baja demanda. El 35% de los comercios consultados estuvieron reduciendo gastos operativos, mientras que otro 26,5% diversifica productos para suplir la falta de ventas.

Todos loso rubros registraron caída en junio

En junio, los siete rubros registraron caídas interanuales en sus ventas. Las mayores retracciones anuales se detectaron en Perfumerías (-42%) y Farmacias (-32,8%). Este es el detalle sector por sector:

Alimentos y bebidas

El Alimentos y bebidas, las ventas bajaron 26,6% anual en junio, a precios constantes y acumulan una caída de 21,8% en el primer semestre del año frente al mismo período de 2023. En la comparación intermensual subieron 1,8%. La gente compra menos cantidades, muy selectivamente, se remite a los productos necesarios, cambia primeras marcas por segundas y terceras, y aprovecha las ofertas en todo lo posible. La opinión general de los comercios consultados es que se está atravesando una situación crítica, con precios más estables, pero con la situación financieramente muy delicada.

“La gente tiene poca plata y redujo los gastos. Además, aumentó la luz cuatro veces más de lo que pagábamos antes, y también el alquiler”, señalaron en un comercio de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. “Estamos en una situación complicada, cada vez nos reducimos más”, dijo un comerciante de Godoy Cruz, Mendoza.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles

Respecto del rubro Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, se reportó que las ventas bajaron 24,7% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una caída de 17,8% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023. En la comparación intermensual se retrajeron 0,4%.

Las ventas de este rubro tuvieron uno de los peores meses del año, con poca gente consultando, incluso en la semana del Día del Padre. Se vendieron productos económicos y en comercios que dieron disponibilidad de cuotas. En el resto, sólo salieron bienes muy baratos, con precios promedio menores a los 10 mil pesos.

“En junio cerró otro comercio en la zona que era competencia y eso hizo que nuestras ventas no hayan caído tanto, porque incorporamos los productos que ellos vendían para captar su público”, reportaron en un comercio de la Ciudad de Buenos Aires. “Hubo más ventas con el programa Cuota Simple y bajaron los precios de los insumos. Esas fueron las buenas noticias, pero la estamos pasando mal”, segpun un comercio de la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Calzado y marroquinería

En calzado, las ventas cayeron 20,7% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una baja de 12,1% en el primer semestre del año frente al mismo período de 2023. En la comparación intermensual crecieron 1,3%. El Día del Padre generó mejores ventas que en meses anteriores, y los precios más estables le dieron tranquilidad al comercio, pero la venta no se reactivó. Se vendió mejor el calzado deportivo y muy poco el calzado formal. En el rubro marroquinería los comercios señalaron que desapareció el comprador, con días de venta cero.

“Se notó una pequeña mejora en relación con abril y mayo por el Día del Padre, pero no en relación a junio del año pasado”, señalaron desde una zapatería de la ciudad de Salta. “Ni siquiera el Día del Padre nos ayudó. Necesitamos nuevas medidas que incentiven el mercado”, acusó un comercio de la ciudad de Córdoba.

Farmacia

En farmacias, las ventas descendieron 32,8% anual en junio, a precios constantes, y acumulan un desplome de 29,6% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023. En la comparación intermensual crecieron 1,5%. Las farmacias atraviesan una situación muy dispar. Entre los productos meramente farmacéuticos la venta cae más moderadamente que en los de perfumería. En medicamentos, la gente pide la marca más económica, fracciona pastillas cuando es posible y elige farmacias donde aceptan tarjeta de crédito.

“En los productos de dermo-cosmética vendimos muchas menos unidades que el año pasado, pero en medicamentos nos mantenemos iguales”, según una farmacia de la ciudad de La Rioja.

“La gente está comprando los medicamentos con tarjeta de crédito en tres y seis cuotas sin interés, algo que antes no sucedía”, señaló una farmacéutica de San Salvador de Jujuy.

Perfumería

En el rubro perfumería, las ventas cayeron 42% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una baja de 32,5% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023. En la comparación intermensual, la merma fue de 0,3%. Es el rubro que más cae porque se trata de productos que por lo general son costosos y de los cuales puede prescindirse. Perfumerías consultadas afirman que la gente está comprando muchos productos del rubro en supermercados o almacenes, sin importar la menor calidad que reciben.

“Pagamos muchos impuestos, municipales y provinciales, que nos complican las ventas y el funcionamiento del comercio. Con la venta tan baja, se está notando” (perfumería de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires).

“La gente busca mucho el precio y las perfumerías tenemos mucha competencia, tanto de farmacias como de supermercados y almacenes, que suelen tener mejores opciones de pagos” (perfumería de la Ciudad de Buenos Aires).

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción

Para el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, las ventas retrocedieron 23,3% anual en junio, a precios constantes, y acumulan una caída de 20,4% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023. En la comparación intermensual subieron 1,4%. Si bien repuntó la venta vinculada a la obra pública, no sucedió lo mismo con la residencial. La gente sigue postergando decisiones de compras más costosas, incluso cuando hay opciones de cuotas. Los comercios consultados esperan un mejor segundo semestre.

“Las ventas vienen cayendo de manera importante desde hace meses. La obra pública está parada y la privada es escasa”, dijeron desde un comercio de la ciudad de Resistencia, Chaco. “La estructura de costos aumentó y las ventas cayeron. Si no cambia la situación, vamos a tener que echar gente”, alertaron en uno de la ciudad de Formosa.

Textil e indumentaria

El sector textil reporta que las ventas bajaron 0,9% anual en junio, a precios constantes, y acumulan un incremento de 4,9% en los primeros seis meses del año frente al mismo período de 2023. En la comparación intermensual subieron 0,7%. Los comercios apelaron a las liquidaciones y grandes ofertas para sacarse el stock de encima y conseguir liquidez. El Día del Padre ayudó, especialmente en lo que respecta a indumentaria deportiva e informal. Pero después la venta se frenó.

“He reducido todos los gastos posibles, y si no hacemos súper ofertas no se vende nada”, dijo un comercio de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. “Junio fue bastante bueno para nosotros en ventas, con el Día del Padre que ayudó. Pero estamos con costos muy altos y con precios que, si los subimos, no vendemos”, informó, en tanto, uno de Río Gallegos, Santa Cruz.

Fuente;https://www.ambito.com/finanzas/las-ventas-minoristas-pymes-cayeron-219-anual-junio-y-acumulan-baja-del-172-2024-n6028760