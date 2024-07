La fruta olvidada que combate las alergias, mejora la digestión y tiene muy pocas calorías

La vitamina C y los antioxidantes del membrillo fortalecen el sistema inmunológico y combaten los radicales libres – (Segob)

El membrillo, una fruta de la familia de las rosáceas, ha sido apreciado desde la antigüedad por su sabor y sus propiedades medicinales. Si bien su uso más conocido es en la elaboración de dulces y mermeladas, el membrillo ofrece una serie de beneficios para la salud que a menudo pasan inadvertidos. Bajo en calorías (57 calorías cada 100 gramos) y rico en fibra, taninos y potasio, este fruto aporta valiosos nutrientes que contribuyen al bienestar general.

1. Mejora de la digestión

Gracias a su alto contenido en fibra dietética, el membrillo favorece un mejor funcionamiento del sistema gastrointestinal. No solo facilita el tránsito digestivo general, sino que también puede prevenir afecciones gastrointestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) o la diverticulitis. Las catequinas y epicatequinas en la fibra se unen a toxinas cancerígenas en el colon, protegiendo la membrana mucosa de este sistema.

2. Efecto astringente: alivio de problemas digestivos

El membrillo es conocido por su efecto astringente, gracias a su alto contenido en taninos y fibra. Esto lo convierte en un remedio eficaz para problemas digestivos, especialmente en casos de diarrea, ya que ayuda a retener agua y reduce el tránsito intestinal, evitando la deshidratación causada por vómitos. Además, la pectina presente en el membrillo puede disminuir los niveles elevados de colesterol en sangre.

3. Propiedades antiinflamatorias y para la piel

El membrillo es benéfico para la piel, tanto consumido como aplicado de manera tópica. Su mucílago es útil para quemaduras solares, piel agrietada y labios secos. Los antioxidantes y la vitamina C presentes en el membrillo ayudan a reducir la inflamación y mantener la piel sana, retrasando la aparición de arrugas y eliminando imperfecciones.

4. Fortalecimiento del sistema inmunológico

El alto contenido de antioxidantes y vitaminas, en particular la vitamina C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. La vitamina C estimula la producción de glóbulos blancos, la primera línea de defensa del cuerpo contra patógenos, virus y bacterias. Además, los antioxidantes eliminan el daño causado por los radicales libres a las células, mejorando la salud general y la apariencia de la piel.