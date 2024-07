Javier Milei recibe a Luis Lacalle Pou en la Casa Rosada

No se dio en Montevideo, tampoco en Asunción. Finalmente, luego de meses de distancia, aunque sin conflictos directos, el presidente Javier Milei recibirá a su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, a las 16 en la Casa Rosada. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de la diplomacia de Uruguay, luego de que la noticia se filtrara en medios de comunicación del país vecino, y también del gobierno argentino.

Varias veces prometida, la reunión entre Milei y Lacalle Pou se retrasó demasiado para el gusto de ambas cancillerías. Luego de la asunción de Milei en diciembre, a la que asistió el presidente uruguayo, ambos cruzaron en abril, durante la cena de la Fundación Libertad, aunque no hubo margen para una reunión bilateral. Decepcionado con la ausencia de Milei en la reciente cumbre de presidentes del Mercosur, en Asunción, Lacalle Pou lamentó “que no estemos todos presentes acá”, en aquella reunión, en la que la canciller Diana Mondino reemplazó al Presidente, y recibió la queja, no sólo del mandatario uruguayo, sino también la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Luego de la queja pública de Lacalle Pou, el lunes 8 pasado, en el Gobierno devolvieron gentilezas en el off the récord, dónde le endilgaban al mandatario uruguayo “haberse corrido a la izquierda”. Lo hacían en el contexto de la campaña electoral con vistas a las elecciones presidenciales del próximo octubre en Uruguay, dónde el actual presidente no será candidato, pero dónde apoyará a la coalición oficialista contra el opositor Frente Amplio.

La reunión del Mercosur a la que faltó Milei y acudió la canciller Mondino en su representación DANIEL DUARTE – AFP

La reunión, cuentan fuentes oficiales, será a “agenda abierta”, sin un temario pre-fijado. Ambos se irán, luego de ese cónclave, a un hotel cercano, en el que compartirán desde las 18 el panel de cierre de un seminario sobre terrorismo y seguridad, organizado por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, en el aniversario número 30 del atentado a la AMIA. Milei y Lacalle Pou compartirán el panel con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien (a diferencia del presidente de Uruguay), participará (también junto a Milei) del acto central de recordación del atentado terrorista, en la calle Pasteur al 600.