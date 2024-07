Inflación y dólar: Gobierno busca evitar remarcaciones preventivas pero las empresas alertan por tres indicadores clave

El ministro de Economía se reunió con ejecutivos de las principales firmas de consumo masivo, busca setear expectativas para evitar la inercia inflacionaria. La industria alerta por la recesión, los impuestos y la suba de costos

Romper la inercia inflacionaria aparece hoy como uno de los grandes desafíos para el Ministerio de Economía, que ahora puso como una nueva condición para levantar el cepo la convergencia de este ítem a un nivel cercano al 0%. Caputo jura que “no hay motivos macroeconómicos” para que el avance de precios persista, pero las empresas advierten que mientras tanto los costos siguen subiendo: tarifas, salarios, insumos.

En la industria resaltan además que la carga tributaria en el sector ronda entre el 40% y 50% de los precios de los productos. En ese sentido, pidieron reducir las retenciones o estudiar esquema de exención para las exportaciones incrementales y también presentaron una propuesta para excluir sus importaciones del pago del impuesto país.

De todas formas, la preocupación central del mundo empresarial por estas horas está en la recesión. Las ventas no encuentran piso y el debate no pasa por la velocidad de la recuperación, sino por si habrá o no recuperación.

Ahí aparece otro punto de análisis para la cuestión de los precios, muchas firmas están demorando incrementos por la baja demanda, incluso algunas de ellas reconocen estar operando por debajo del punto de equilibrio. ¿Si las cantidades siguen sin aparecer, mantendrán los mismos precios?

