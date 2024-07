Ganancias: advierten que el piso salarial es más bajo y que así abarcará a un mayor número de trabajadores

El decreto reglamentario del Impuesto a los Ingresos Personales ( ex Ganancias) se salteó un bimestre entero en el ajuste del mínimo no imponible y demás deducciones, Eso determinará que el piso salarial del impuesto en enero será más bajo en términos reales y por lo tanto más trabajadores terminarán pagando ese impuesto y los que lo pagaban, pagarán más, , sostiene el diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot. Advirtió que recurrirá a la Justicia si el Gobierno no lo modifica.