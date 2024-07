Estas son las funciones de vacaciones de invierno que podés disfrutar este fin de semana

La cartelera para toda la familia incluye obras de comedia, teatro infantil, clown, circo, títeres, musicales y mucho más.

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la Provincia de Mendoza, te acerca su agenda de actividades desde el viernes al domingo.

Continúa el ciclo de Vacaciones de Invierno con numerosas propuestas de artistas mendocinos y sus divertidas puestas en escena para toda la familia. La cartelera está compuesta con obras de comedia, teatro infantil, clown, circo, títeres, musical y mucho más.

Chanti en Le Parc

El Espacio Cultural Julio Le Parc, de calle Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén, mantiene una muestra permanente del humorista gráfico mendocino, donde comparte con todas las familias sus historietas, experiencias, dibujos y firma de libros para los más chiquitos. Además se pueden conseguir sus obras en el Almacén de Chanti.

Todos los días podés visitar su muestra de 15 a 18. El domingo 14, a las 15.30, ofrecerá una charla para mantener el contacto con su público y, sobre todo, poder dialogar con sus admiradores más pequeños. Una vez finalizada se realizará una firma de libros.

Programación

Viernes 12 de Julio

Hora: 15

Obra: El circo de Getulio

Artistas: Leonardo Ibaceta y Valentina Lucero.

Síntesis: El payaso lío y Valentain llegan para divertirnos y sorprendernos. En un espectáculo que combina humor, números aéreos, fuego. Y un final sorprendente.

Entrada: $500 por Entradaweb.com.

Lugar: Teatro Pulgarcito. Parque Gral. San Martín (Ciudad de Mendoza)

Hora: 15.30

Obra: Cuentan que cuento

Elenco: Quitapenas Teatro.

Síntesis: Cuentan que cuento es un espectáculo unipersonal de narración escénica. Marina Estrella nos lleva en un recorrido a través de relatos de distintas culturas que se van entrelazando con aparente independencia. Envuelta en su capa mágica, acompañada de máscaras y objetos, da vida a cuentos zen, historias de hadas y brujas y nos invita a recordar aquellos relatos que todos hemos oído alguna vez y por qué no, a inventar nuestras propias historias.

Entrada: Entrada gratuita por orden de llegada.

Lugar: SUM del Barrio Poujade. Maipú.

Hora: 15.30

Obra: Payasos de Cuentopia

Elenco: Enredados Dúo Clown. Actriz y directora: Ana Bárbara Escot. Actor: Fabián Bevilacqua. Técnico: Rodrigo Triveño.

Síntesis: Dos payasos de la tierra de Cuentopía cuentan una divertida historia sobre cómo una bruja y un médico salvan al mundo.

Entrada: Entrada gratuita por orden de llegada.

Lugar: Parque Nativo (Lavalle).

Hora: 16

Obra: ¿Dónde está Borondongo?

Elenco: El alma en un hilo. Dirección: Eleonora Acosta. Música Original: Facundo Silione. Guión y Marionetas: Rosana López. Operación Técnica: Pablo Di Paolo.

Síntesis: En el Teatro de la Laguna está todo preparado. El telón, las luces y hasta el público. Pero la atracción principal: “El gran Borondongo”, no aparece…La abuela y Juanita revolvieron toda la laguna tratando de encontrarlo, y nada. Con la ayuda de Renato, el limpiador de piscinas, descubrirán por qué Borondongo no quiere salir a escena. Entre risas y canciones el Teatro de la Laguna logrará presentar su show y Renato descubrirá que el único tiempo perdido, es el que no se disfruta. La obra cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tito Francia (Guaymallén).

Hora: 16

Obra: Las Aventuras de Mare

Artistas: Kri Klo Teatro de Papel. Cristina Moreno y Claudia Täuber. Técnica: Celeste Cabeza.

Síntesis: Mare fanático de las aventuras, se adentra con su barca al mar a jugar con el mundo marino. Al llegar a una isla descubre las dificultades que viven los animalitos que habitan allí. Mare se propone ayudarles. Crees que podrá lograrlo? Una aventura que te hará viajar por paisajes coloridos, personajes divertidos y la importancia de cuidar el medio ambiente. Una obra que te hará viajar desde la narración escénica oral a los personajes creados desde la técnica del origami, con humor, paisajes mágicos, música, baile y la participación activa del público tomaremos conciencia de cuidar el medio que nos rodea y el de más allá.

Entrada: $1.000 Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Chalo Tulián (Guaymallén)

Hora: 16.30

Obra: El caballito de madera que nada y vuela, despegó la suela.

Artistas: Dúo circular.

Elenco: Dúo circular. Conformado por Cristian Castro y Federica Bonoldi / Fátima Azura (técnica) / Vestuario y escenografía Maimará Bracamonte / Música original de La Calesita Mariano Moreno / Fotos Pao Alonso.

Síntesis: La obra narra un cuento que narra la historia de un caballito que se fue de su calesita ¿Qué pasó?, ¿dónde estuvo?. Lo irán descubriendo mientras comparten el viaje y se involucran en la historia del caballito. Un espectáculo pensado para primeras infancias y apto para todo público. La obra utiliza recursos y técnicas tradicionales de narración oral e incorpora del teatro con sombras su lenguaje simbólico y visual para contar un cuento. Además, une actuaciones en clave de clown, con aportes de circo haciendo uso de acrobacias, coreografías de baile, malabares y humor, en una dramaturgia sencilla, y de gran caudal poético.

Esta obra pone en valor la producción local ya que está inspirada en el cuento El caballito de madera, escrito por el reconocido juglar, poeta y compositor mendocino Jorge Marziali.

Entrada: $ 1.500 por Entradaweb.com.

Lugar: Nave UNCuyo. Sala Teatrino (Ciudad de Mendoza).

Hora: 17.30

Obra: Palabración. Cuentos y canciones para detener el tiempo.

Elenco, texto y narración: Luli Secas. Dirección: Luli Secas y María José Concati. Acompañamiento Creativo: María José Concati. Producción: Ania Josefina Ormeño. Iluminación: María Vilchez Aruani. Operadora de sonido: Pao Alonso. Música y Banda Sonora: Pablo Mestre y Luli a Secas. Comunicación Visual: Pao Alonso. Ilustración: Mariano Murano.

Síntesis: La obra nos invita a un viaje en tren a través de fantásticas aventuras. Luli a Secas, en su locomotora veloz, nos comparte su colección de historias, sus emocionantes mundos imaginarios. En el trayecto, la magia de las palabras nos llevará de la risa al susurro, de la ternura al misterio. El espectáculo trae consigo algunos cuentos narrados y una que otra canción interpretada en vivo; una propuesta para recorrer la palabra y alimentar el corazón. Es un espectáculo en donde la palabra se vuelve cuerpo sobre el escenario. Una puesta con música original, canciones en vivo, dramaturgia lumínica y una narradora dispuesta a intercambiar con quienes están presentes, rompiendo la cuarta pared.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Vilma Rúpolo (Guaymallén).

Hora: 17.30

Obra: Una luz en el bosque.

Artistas: Elenco Giranubes. Actúan: Ana Liceaga ( Beepbop), Martín Gallar (Coco), Antonela Jaque (Rubí), Florencia Maldonado (Roseta) y Mercedes Podestá (Señorita Neblina). Dirección y autoría: Ignacio Ruarte. Escenografía: Marina Masramón y Ariadna Salvo. Vestuario: Raúl Saldeña. Iluminación: Felipe Curadelli. Diseño Gráfico: Sol Monzón.

Síntesis: Luego de cientos de intentos fallidos, Neblina y Beepbop, unas oscuras antagonistas, logran robar la Luz del Bosque, la fuente protectora de la naturaleza y el mundo. Sus guardianas, Roseta, el hada y Rubí, la enana; sorprendidas, parten en una aventura para recuperarla, buscando ayuda hasta en las manos menos esperadas, como las de Coco, el artista ¿Pero qué harán estos personajes al encontrarse con que lo que tanto anhelaban no era lo que realmente querían? ¿Podrán salir adelante cuando el camino es tan difícil?.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Armando Tejada Gómez (Guaymallén).

Hora: 17.30

Obra: Obsesiva Explosión

Elenco: Circo Crank. Integrantes: Francisca Manchón (Escarlata), Facundo Baieli (Dionisio Miel) y Belén Céspedes (Cuática).

Síntesis: Espectáculo de circo-teatro con el característico riesgo reflejado en acrobacias de altura, destrezas físicas, humor y más sorpresas, apta para todo público. Escarlata, Cuática y Dionisio Miel llegan con sus extrovertidas y obsesivas personalidades a compartir la magia que se crea en cada encuentro con los espectadores, invitándolos a ser parte de sus delirantes destrezas, que se irán desarrollando en una explosiva historia con globos.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Ernesto Suárez (Guaymallén)

Hora: 17.30

Obra: Historia de un rey con mariposas

Elenco: Títeres del Azulejo. Dirección: Silvina Falco.

Sinopsis: La obra cuenta lo que le ocurrió al tirano monarca Don Pancho quien, en un mal día, prohíbe volar. Mariposa desobedece porque volar es su naturaleza, entonces es encerrada. Sólo podrá salvarla un acto de amor.

En esta obra, los títeres instan al público a participar de la construcción del relato, a reflexionar y protestar ante la injusticia y hasta se vota por la liberación o la condena de la Mariposa Romántica, vilmente encarcelada.

….”Todos podemos volar, estoy segura que vos podés, y si no me creés, mirá bien lo que le pasó a este rey”

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Biblioteca Pública General San Martín (Ciudad de Mendoza)

Hora: 17.30

Obra: Un columpio en una nube

Artistas: Guion y Dirección: Gabi Garro, Actúan: Renzo Fioretti, Nicolás Ledesma, Maia Taboada, Tony Maslup; Acróbata aéreo: Matías Astudillo. Producción: Gabriela Garro y La Vereda Alta.

Síntesis: La obra transcurre durante la infancia de un ser hermoso, llamado Azul, que emprende un viaje imaginario, arriba de un columpio, en una plaza, en cualquier lugar del mundo, ante la sorpresa de encontrarse sólo y aburrido, comienza a jugar con su imaginación, sin saber que provocará aventuras maravillosas.

Entrada: $ 5.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Teatro Independencia (Ciudad de Mendoza).

Hora: 20

Obra: Harry Potter Sinfónico

Artistas: Orquesta Barroca de Mendoza.

Entrada: en Boletería.

Lugar: Cine Teatro Antonio Lafalla (General Alvear).

Sábado 13 de julio

Hora: 15

Obra: Payasos de Cuetopia

Elenco: Enredados Dúo Clown. Actriz y directora: Ana Bárbara Escot. Actor: Fabián Bevilacqua. Técnico: Rodrigo Triveño.

Síntesis: Dos payasos de la tierra de Cuentopía cuentan una divertida historia sobre cómo una bruja y un médico salvan al mundo! Mezclando dos universos, el real y el fantástico, logran sus peripecias con acrobacia, danzas y ¡mucho humor! Esta obra está destinada a toda la familia, trabajada desde la técnica del clown y el humor. Se aborda también una temática ecologista, sobre el cuidado y conciencia del planeta, fomentando la ecología. Además la obra reivindica diferentes valores como el amor y la familia.

Entrada: Entrada gratuita por orden de llegada.

Lugar: Salón de actividades culturales (Tupungato).

Hora: 15

Obra: Mi vecino el topo

Elenco: Títeres La Oruga. Titiritera Andrea Velázquez

Síntesis: Aurora junto a su vecino Juan Domingo Topo, lucharán por encontrar al ladrón de su huevo. Atravesando así por una serie de aventuras y enseñanzas.”

Entrada: $ 500 por Entradaweb.com.

Lugar: Teatro Pulgarcito. Parque Gral. San Martín (Ciudad de Mendoza).

Hora: 16

Obra: ¿Dónde está Borondongo?

Elenco: El alma en un hilo. Dirección: Eleonora Acosta. Música Original: Facundo Silione. Guión y Marionetas: Rosana López. Operación Técnica: Pablo Di Paolo.

Síntesis: En el Teatro de la Laguna está todo preparado. El telón, las luces y hasta el público. Pero la atracción principal: “El gran Borondongo”, no aparece…La abuela y Juanita revolvieron toda la laguna tratando de encontrarlo, y nada. Con la ayuda de Renato, el limpiador de piscinas, descubrirán por qué Borondongo no quiere salir a escena. Entre risas y canciones el Teatro de la Laguna logrará presentar su show y Renato descubrirá que el único tiempo perdido, es el que no se disfruta. La obra cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tito Francia (Guaymallén)

Hora: 16

Obra: Las Aventuras de Mare

Artistas: Kri Klo Teatro de Papel. Cristina Moreno y Claudia Täuber. Técnica: Celeste Cabeza

Síntesis: Mare fanático de las aventuras, se adentra con su barca al mar a jugar con el mundo marino. Al llegar a una isla descubre las dificultades que viven los animalitos que habitan allí. Mare se propone ayudarles. Crees que podrá lograrlo? Una aventura que te hará viajar por paisajes coloridos, personajes divertidos y la importancia de cuidar el medio ambiente. Una obra que te hará viajar desde la narración escénica oral a los personajes creados desde la técnica del origami, con humor, paisajes mágicos, música, baile y la participación activa del público tomaremos conciencia de cuidar el medio que nos rodea y el de más allá.Lugar:

Entrada: $1.000 Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Chalo Tulián (Guaymallén).

Hora: 16.30

Obra: La niña del cerro

Actor: Guillermo Troncoso. Escenógrafo: Rodolfo Carmona. Técnico Operador sonido y luz: Lucas Segreti- Guillermo Troncoso.

Síntesis: La Brunita, una niña que junto a su familia regresan a su ranchito después de haber trabajado en la cosecha de la uva, siembran maíz, arreglan el rancho caído por el viento, reparan los corrales, en esa tierra donde vivieron sus abuelos y tatarabuelos. “La Niña del cerro” cuenta una bella historia cuyana sobre el valor de nuestras tradiciones y el cuidado de nuestra tierra a través del humor y la ternura entre cuecas, zambas y gatos.

Entrada: $ 1.500 por Entradaweb.com.

Lugar: Nave UNCuyo. Sala Teatrino (Ciudad de Mendoza)

Hora: 17

Obra: Harry Potter Sinfónico

Artistas: Orquesta Barroca de Mendoza

Entrada: $5.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano (San Rafael)

Hora: 17.30

Obra: Palabración. Cuentos y canciones para detener el tiempo

Elenco, texto y narración: Luli Secas. Dirección: Luli Secas y María José Concati. Acompañamiento Creativo: María José Concati. Producción: Ania Josefina Ormeño. Iluminación: María Vilchez Aruani. Operadora de sonido: Pao Alonso. Música y Banda Sonora: Pablo Mestre y Luli a Secas. Comunicación Visual: Pao Alonso. Ilustración: Mariano Murano.

Síntesis: La obra nos invita a un viaje en tren a través de fantásticas aventuras. Luli a Secas, en su locomotora veloz, nos comparte su colección de historias, sus emocionantes mundos imaginarios. En el trayecto, la magia de las palabras nos llevará de la risa al susurro, de la ternura al misterio. El espectáculo trae consigo algunos cuentos narrados y una que otra canción interpretada en vivo; una propuesta para recorrer la palabra y alimentar el corazón. Es un espectáculo en donde la palabra se vuelve cuerpo sobre el escenario. Una puesta con música original, canciones en vivo, dramaturgia lumínica y una narradora dispuesta a intercambiar con quienes están presentes, rompiendo la cuarta pared.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Vilma Rúpolo (Guaymallén).

Hora: 17.30

Obra: Una luz en el bosque

Artistas: Elenco Giranubes. Actúan: Ana Liceaga ( Beepbop), Martín Gallar (Coco), Antonela Jaque (Rubí), Florencia Maldonado (Roseta) y Mercedes Podestá (Señorita Neblina). Dirección y autoría: Ignacio Ruarte. Escenografía: Marina Masramón y Ariadna Salvo. Vestuario: Raúl Saldeña. Iluminación: Felipe Curadelli. Diseño Gráfico: Sol Monzón.

Síntesis: Luego de cientos de intentos fallidos, Neblina y Beepbop, unas oscuras antagonistas, logran robar la Luz del Bosque, la fuente protectora de la naturaleza y el mundo. Sus guardianas, Roseta, el hada y Rubí, la enana; sorprendidas, parten en una aventura para recuperarla, buscando ayuda hasta en las manos menos esperadas, como las de Coco, el artista ¿Pero qué harán estos personajes al encontrarse con que lo que tanto anhelaban no era lo que realmente querían? ¿Podrán salir adelante cuando el camino es tan difícil?.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Armando Tejada Gómez (Guaymallén)

Hora: 17.30

Obra: Obsesiva Explosión

Elenco: Circo Crank. Integrantes: Francisca Manchón (Escarlata), Facundo Baieli (Dionisio Miel) y Belén Céspedes (Cuática).

Síntesis: Espectáculo de circo-teatro con el característico riesgo reflejado en acrobacias de altura, destrezas físicas, humor y más sorpresas, apta para todo público. Escarlata, Cuática y Dionisio Miel llegan con sus extrovertidas y obsesivas personalidades a compartir la magia que se crea en cada encuentro con los espectadores, invitándolos a ser parte de sus delirantes destrezas, que se irán desarrollando en una explosiva historia con globos.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Ernesto Suárez (Guaymallén)

Hora: 17.30

Obra: Amor Indio

Elenco: Burbujas. Actúan Fabián Pérez y Lía Villalobo.

Síntesis: Trompa Larga debe enfrentar la peligrosa prueba de cazar a un peligroso animal para casarse con Luna Hermosa. La divertida aventura nos llevará del miedo al coraje, resaltando el valor de la vida y la amistad.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Biblioteca Pública General San Martín (Ciudad de Mendoza)

Hora: 17.30

Obra: Un columpio en una nube

Artistas: Guion y Dirección: Gabi Garro, Actúan: Renzo Fioretti, Nicolás Ledesma, Maia Taboada, Tony Maslup; Acróbata aéreo: Matías Astudillo. Producción: Gabriela Garro y La Vereda Alta.

Síntesis: La obra transcurre durante la infancia de un ser hermoso, llamado Azul, que emprende un viaje imaginario, arriba de un columpio, en una plaza, en cualquier lugar del mundo, ante la sorpresa de encontrarse sólo y aburrido, comienza a jugar con su imaginación, sin saber que provocará aventuras maravillosas.

Entrada: $ 5.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Teatro Independencia (Ciudad de Mendoza)

Hora: 20.30

Obra: Harry Potter Sinfónico

Artistas: Orquesta Barroca de Mendoza

Entrada: $5.000 por Entradaweb.com

Lugar: Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano (San Rafael)

Domingo 14 de julio

Hora: 15

Obra: Evolushow

Elenco: Circus Magenta. Dirección: María Virginia Bernad. Participan: Gonzalo Gorordo, Luca Pinto, Luciano Serpa, Carlos Lorenzi, María Lucero, Alejandro Díaz, Mateo Gorordo, Nicolás Mestre, Matías Astudillo y Matías Esteban.

Síntesis: Llega una innovadora y disruptiva propuesta que combina elementos del circo tradicional con las destrezas del nuevo circo contemporáneo, logrando un show multidisciplinario y de gran impacto dirigido a toda la familia. En esta oportunidad Circus Magenta trae una propuesta que suma un espectacular despliegue escénico y la presencia de 15 artistas en escena. Una destreza de artistas circenses sin paralelo en la provincia de Mendoza y como broche de oro este despliegue cuenta con una banda musical en vivo, con números de vuelo de alto riesgo, acróbatas, esfera de fuego, magia, malabares y música en vivo.

Entrada: gratuita por orden de llegada.

Lugar: Parque de la Niñez (Las Heras).

Hora: 15

Obra: De antaño

Elenco: Compañía Mosqueta. Adrián Novillo y Agustina Priore Serú.

Síntesis: La obra es una combinación de circo contemporáneo, teñido de una estética antigua, que se deja ver a través de su puesta en escena y del objeto principal: un tocadiscos. Sin duda el principal transporte de tiempo y espacio es logrado a través de los discos de vinilo. Ya que toda la obra está musicalizada con los mismos. Los dos personajes Chiruzo y Espirulina nos invitan a adentrarnos en el circo contemporáneo, invitándonos a compartir con ellos los fracasos y vicisitudes característicos del humor circense. Como así también las diferentes emociones que el riesgo nos genera. Es una obra de circo contemporáneo para disfrutar en familia.

Entrada: gratuita por orden de llegada.

Lugar: Colonia Las Rosas (Tunuyán).

Hora: 15

Obra: Mi vecino el topo

Elenco: Títeres La Oruga. Titiritera Andrea Velázquez.

Síntesis: Aurora junto a su vecino Juan Domingo Topo, lucharán por encontrar al ladrón de su huevo. Atravesando así por una serie de aventuras y enseñanzas.”

Entrada: $ 500 por Entradaweb.com.

Lugar: Teatro Pulgarcito. Parque Gral. San Martín (Ciudad de Mendoza)

Hora: 16

Obra: Maullando bajo la luna

Elenco: Clarita Furlán de Paz y Marcos Muñoz. Directora: Gabriela Céspedes. Operadora: Ayelen Silvestri.

Síntesis: Maullando bajo la Luna nos invita a recorrer un pueblo pequeño, donde humanos y gatos conviven en armonía y libertad. Carlota, una gata muy querida y conocida por cantarle a la luna, desaparece inesperadamente. Margarita y Girasol, amigos del pueblo, unen sus fuerzas para encontrar a la gatita. Estos personajes se encuentran y desencuentran entre charlas y canciones con otros habitantes del pueblo que los ayudan a desenmarañar esta historia. Finalmente, ¡descubren qué pasó con Carlota! Una obra que nos enseña el valor de la amistad, el trabajo en equipo y el respeto por los animales. Esta obra cuenta con el apoyo del INT.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Tito Francia (Guaymallén)

Hora: 16

Obra: Cazimiro y la historia del Cazador

Elenco: Cazi-Miro Teatro, conformado por Nacho Sanchez y Federico Bottaro.

Síntesis: Dos narradores, ambos llamados Cazimiro, llegan para contarnos una increíble historia llena de personajes y momentos que atraviesan todo tipo de emociones. A través de su ingenio y su locura nos harán reír a carcajadas. En esta ocasión narrarán las aventuras del cazador de un pueblo, que no quiso escuchar la leyenda del manzano embrujado y ahora tendrá que luchar contra un hechizo muy poderoso. Ante él aparecerán todo tipo de obstáculos y enemigos que deberá combatir, incluido él mismo, aprendiendo así una valiosa lección.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Chalo Tulián (Guaymallén)

Hora: 16.30

Obra: La niña del cerro

Actor: Guillermo Troncoso. Escenógrafo: Rodolfo Carmona. Técnico Operador sonido y luz: Lucas Segreti- Guillermo Troncoso.

Síntesis: La Brunita, una niña que junto a su familia regresan a su ranchito después de haber trabajado en la cosecha de la uva, siembran maíz, arreglan el rancho caído por el viento, reparan los corrales, en esa tierra donde vivieron sus abuelos y tatarabuelos. “La Niña del cerro” cuenta una bella historia cuyana sobre el valor de nuestras tradiciones y el cuidado de nuestra tierra a través del humor y la ternura entre cuecas, zambas y gatos.

Entrada: $ 1.500 por Entradaweb.com.

Lugar: Nave UNCuyo. Sala Teatrino (Ciudad de Mendoza)

Hora: 17

Obra: Las aventuras del profe Gastón

Elenco: Amorarte Teatro. Integrado por Rocío Rodríguez, Victoria Bernal, Augusto Beningazza y Magalí Aguilera.

Síntesis: El espectáculo consiste, en una historia que se lleva a cabo dentro del aula de una escuela primaria. A partir de la llegada de un nuevo profesor, que propone un método distinto para enseñar a través de juegos y canciones se viven creativas experiencias con los y las estudiantes, mientras se va transitando por distintos saberes específicos de las áreas curriculares. La obra se vivencia, a través, de canciones, animación, rondas infantiles, juegos participativos, con el apoyo de instrumentos musicales y títeres, siempre con la compañía de la música en vivo. Es un espectáculo interactivo donde el público, actores y músicos, generan un ambiente divertido del cual todos son parte.

Entrada: gratuita por orden de llegada.

Lugar: Centro Cultural Pascual Lauriente (Guaymallén)

Hora: 17.30

Obra: Amor Indio

Elenco: Burbujas. Actúan Fabián Pérez y Lía Villalobo.

Síntesis: Trompa Larga debe enfrentar la peligrosa prueba de cazar a un peligroso animal para casarse con Luna Hermosa. La divertida aventura nos llevará del miedo al coraje, resaltando el valor de la vida y la amistad.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Biblioteca Pública General San Martín (Ciudad de Mendoza)

Hora: 17.30

Obra: Leven anclas

Elenco: La casa de arriba teatro. Staff: Florencia Soto, Gabriela Lavarello y Máximo Bucci. Actúan: Florencia Soto y Máximo Bucci. Texto: Máximo Bucci. Música original: La casa de arriba teatro – Pablo Mestre. Diseño escenográfico y vestuario: Marcelo Mengarelli – Máximo Bucci – Andrea Cardozo. Realización escenográfica: Ayelén Bonelli. Diseño sonoro: Wally Sánchez y Máximo Bucci. Diseño gráfico: Mariana Luz Ticheli – Máximo Bucci. Producción y técnica: Gabriela Lavarello. Comunicación: Florencia Soto. Dirección general: Máximo Bucci.

Síntesis: Abelardo no puede ver como sus días se desenvuelven en la inercia del apuro y las demandas del mundo actual, mientras el tiempo se diluye para no volver. Un día envuelto en responsabilidades, obligaciones y preocupaciones es llevado al mundo de los sueños donde se reencontrará con los deseos de su niñez, jugar y dudar en despertar o no.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Vilma Rúpolo (Guaymallén)

Hora: 17.30

Obra: Payaso por un día

Elenco: MaCaNuDo teatro. Actores: Pedro Contreras (dueño o capataz), Jonathan Cubillos (peón de circo y nueva estrella) e Ignacio Nacho Sánchez (suplencias). Texto y dirección: Pablo Longo.

Síntesis: El circo se prepara para la función más importante de su carrera, cuando de pronto el payaso estrella avisa que no podrá asistir debido a un accidente. La necesidad de encontrar con urgencia un reemplazo desencadena una sucesión de escenas intentado que un peón de circo sea novedad y solución para subir a escena. Payaso por un día es una pieza popular en clave clown que posee una alta dosis de humor y ternura. Destinado a público de todas las edades.

Entrada: $ 1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Armando Tejada Gómez (Guaymallén).

Hora: 17.30

Obra: Enmusicados

Elenco: Circus Deluxe. Acróbatas aéreas: Anto Smith (Tela). Kuki Vuela, Romina Fisela en ascendente (arnés aéreo). El campeón latinoamericano de Flat (en BMX), Owen Bohn. Músicos: Marcelo Páez en batería y accesorios y Damián Tomate en acordeón. Clown Dance: Lucia López. Escenografía: Carlos Viera. Clown y dirección Andrés Marchán (Kukurucho)

Síntesis: Una función de circo para toda familia, con músicos en vivo, clown, acróbatas aéreas y BMX, donde el público podrá disfrutar de principio a fin las destrezas y la música en vivo del Circus Deluxe, donde las infancias y adultos reflejan una sonrisa.

Entrada: $1.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Ernesto Suárez (Guaymallén)

Hora: 17.30

Obra: Un columpio en una nube

Artistas: Guion y Dirección: Gabi Garro, Actúan: Renzo Fioretti, Nicolás Ledesma, Maia Taboada, Tony Maslup; Acróbata aéreo: Matías Astudillo. Producción: Gabriela Garro y La Vereda Alta.

Síntesis: La obra transcurre durante la infancia de un ser hermoso, llamado Azul, que emprende un viaje imaginario, arriba de un columpio, en una plaza, en cualquier lugar del mundo, ante la sorpresa de encontrarse sólo y aburrido, comienza a jugar con su imaginación, sin saber que provocará aventuras maravillosas.

Entrada: $ 5.000 por Entradaweb.com.

Lugar: Teatro Independencia (Ciudad de Mendoza)

Hora: 19

Obra: El señor de los anillos Sinfónico

Artistas: Orquesta Barroca de Mendoza

Entrada: $5.000 Entradaweb.com.

Lugar: Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano (San Rafael).