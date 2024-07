El Gobierno explicó por qué pasó de repudiar al peso argentino a afirmar que “va a ser la moneda fuerte”

Corrió mucha “agua bajo el puente” desde que Javier Milei declaró en octubre del año pasado -en plena campaña electoral- que “el peso es la moneda que emite el político argentino y no puede valer ni excremento. Lo digo históricamente. A mí me avala la historia, el único periodo en el que existió baja inflación durante la vigencia del BCRA fue en la convertibilidad… digo, la locura no es eliminar el Banco Central, la locura es tenerlo”.

La realidad es que desde que el líder libertario llegó al Gobierno, el peso argentino es la moneda que más se revalorizó en términos reales, debido a una política de devaluación gradual que corre a un ritmo muy inferior a la inflación, en sus niveles más altos en 33 años.

En ese marco, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo este viernes que la economía argentina se encamina a “la competencia de monedas con un peso fuerte, que se da en virtud de que se planchó definitivamente la emisión de moneda”.

El mensaje del vocero presidencial se produjo apenas horas después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó en su cuenta de la red social “X”, la ex Twitter, que “los pesos emitidos son por compras en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios, como se llama al mercado mayorista oficial). El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte!”.

El vocero Adorni dijo: “¿Con respecto a la definición del peso como excremento versus la definición de Caputo y qué cambió? Bueno, efectivamente lo que dijo en su momento el Presidente de la Nación era absolutamente correcto. El peso era excremento porque lo trataban como excremento al peso. Cuando de un lado tenés a gente falta de sentido común y falta de sano juicio, con una máquina de hacer billetes inundando a la Argentina de pesos, obviamente cada vez iban a valer menos”.

“De hecho el escenario que en aquel momento planteó el Presidente a principios de gestión, y el cual nosotros veíamos previo a la asunción, que la hiperinflación con los números que el propio Presidente transmitió de 17.000% estimado de inflación (anual) basándonos en la inflación mayorista de diciembre, en el famoso 54% proyectado a un año, enmarcaban que el peso era excremento”, argumentó.

El ministro Luis Caputo afirmó que “la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte”

“Lo que pasó después fue el Gobierno este, que durante siete meses corrigió todo lo que pudo a la mayor velocidad posible -que todavía no está la tarea terminada, por supuesto, mismo lo marca el propio informe ayer de los ‘puts’- y lo que cambió fue eso. Nosotros siempre dijimos que íbamos a ir a un esquema de competencia de monedas y, dentro de esa competencia de monedas, el peso va a ser una opción, por supuesto, como cualquier otra, así que lo que cambió básicamente del peso excremento a la escasez de pesos, lo que hubo en el medio fuimos nosotros”

Adorni explicó que “el ministro plantea la competencia de monedas con un peso fuerte que se da en virtud de que se planchó definitivamente la emisión de moneda. Desaparece la emisión monetaria en la República Argentina, lo que implica que ese peso, la cantidad va estar fija y lo que va a ocurrir ante un crecimiento futuro de la economía es que a mayor cantidad de necesidad de dinero, y de una cantidad fija de pesos, lo que te ocurre es que efectivamente los sectores que tengan dólares o que reciban dólares van a tener que venderlos para pagar impuestos. Creo que se refirió al pago de impuestos el ministro Caputo. Si no tenés dólares, no tenés dólares, qué va a hacer, la vida es así”.

“Lo que cambió básicamente del peso excremento a la escasez de pesos, lo que hubo en el medio fuimos nosotros” (Adorni)

En otro orden, Caputo celebró además los avances en la “migración hacia un nuevo esquema monetario luego de acordar con los bancos la recompra de $13,17 billones en puts que estaban en manos de entidades financieras y que generaban el riesgo de una masiva emisión monetaria”. El ministro puso en marcha desde esta semana puso en marcha en conjunto con el Banco Central un esquema de “emisión cero” que busca volver nula la emisión de pesos por compras de divisas para sostener reservas mediante intervenciones en el dólar contado con liquidación que achican la brecha cambiaria.

¿Por qué se habla de un peso “fuerte”?

Desde que el peso comenzó a estabilizarse después de la devaluación de diciembre de 2023, ha avanzado alrededor de 50% después de ajustar por inflación, un indicador que los inversores argentinos siguen de cerca porque mide cambios en el poder adquisitivo real de la moneda.

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia la inflación acumuló un 125%, mientras que el dólar mayorista ganó un 15,9% a partir del 13 de diciembre -cuando se produjo el salto cambiario que elevó al tipo de cambio oficial a 800 pesos-, desde los 799,95 a los 927 pesos. Esto significa que el dólar perdió en el período un 48,5% de poder de compra en la economía doméstica en el período. O, lo que es lo mismo, el peso registró una apreciación real de 51,5% debido a una tasa de devaluación -que corre al 2% mensual- muy inferior a la de la inflación.

Fuente;https://www.infobae.com/economia/2024/07/19/el-gobierno-explico-por-que-paso-de-repudiar-al-peso-argentino-a-afirmar-que-va-a-ser-la-moneda-fuerte/