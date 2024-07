Con el mandato de liberar la economía, finalmente asume Sturzenegger como ministro

Designación de Federico Sturzenegger como ministro del gobierno de Javier Milei.

No le resultó fácil al Gobierno establecer qué áreas de competencia tendrá el ex titular del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. En las últimas horas, el nombre del expresidente fue muchas veces mencionado en los despachos oficiales y no precisamente con cariño.