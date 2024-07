¿Cómo responder ante la hipocresía? – Por:. Rogelio López Guillemain

En este artículo pretendo considerar en primer lugar el espantoso wokismo imperante que promueve cobardes eufemismos y en segundo lugar analizar cuan hipócrita resultan los espíritus galos ofendidos.

Luego de que Enzo Fernández transmitiera en vivo por Instagram parte del festejo de los jugadores de la selección tras la conquista de la Copa América, mientras cantaban una “canción futbolera”, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y algunos futbolistas galos expresaron su enojo ante la discriminación del canto que dice: “Escuchen, corran la bola / Juegan en Francia pero son todos de Angola / Qué lindo es, van a correr / Son come trabas como el put… de Mbappé / Su vieja es nigeriana; su viejo, camerunés / Pero en el documento, nacionalidad francés ”.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) elevó un reclamo a la FIFA y aseguró: “Ante la gravedad de las manifestaciones , que son contrarias a los valores del deporte y los Derechos Humanos , el presidente de la FFF decidió interpelar directamente a su homólogo argentino (AFA) y la FIFA, y presentar una denuncia ante la justicia por palabras ofensivas de carácter racial y discriminatorio”.

Por su parte, el Chelsea expresó: “considera absolutamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo en el que personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas ”. Agradeció la disculpa de Enzo Fernández y advirtió que utilizará el evento como “una oportunidad para educar”.

También hubo muestras de apoyo entre los futbolistas europeos y otros ofendidos como Wesley Fofana quién escribió en X: «Fútbol en 2024: racismo desinhibido».

Procurando “calmar las aguas”, poner en su justa medida lo sucedido y quizás evitar alguna sanción de su club europeo de futbol, Enzo Fernández publicó: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme quedado atrapado en la euforia de nuestras celebraciones por la Copa América. El video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias o mi carácter”.

Posteriormente, la Vicepresidente Victoria Villarruel salió en defensa del jugador argentino y escribió en X: «Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo… Basta de simular indignación, hipócritas”.

Todas estas idas y venidas habrían generado un “desencuentro” entre los gobiernos de Argentina y Francia, que ya fue superado.

Vamos con el wokismo:

El cántico que tanto ofendió a los franceses dice así: “Juegan en Francia pero son todos de Angola / Su vieja es nigeriana; su viejo, camerunés / Pero en el documento, nacionalidad francés”.

Primero que nada, si bien es cierto que la inmensa mayoría de los africanos son de raza negra esto no es ineludible, en ningún momento habla de “negros” sino de nacionalidades por lo que el “ataque” en última instancia no sería racista sino xenófobo. Pero, tampoco lo es, pues no se usan términos despectivos como podría ser llamar “bolitas” a los bolivianos.

También podría interpretarse como un ataque a los descendientes de inmigrantes, pero esto resulta absurdo ya que prácticamente el 100% de los argentinos, incluido el propio acusado, tenemos sangre extranjera.

La pregunta es ¿por qué se ofenden? ¿Acaso es un insulto ser de Angola o descendiente de africanos? ¿O será que los franceses consideran despectivo ser tratado como africano y por eso se ofenden? ¿También se ofenderían así si dijese la canción que viene de Suiza? ¿Se ofenden porque son racistas o porque son nacionalistas?

Creo que los únicos que muestran racismo en este cruce son los representantes de la Federación Francesa de Fútbol y del Chelsea quienes consideran que este delirio es una oportunidad para “educar”. El mismo racismo implícito que mostró la Federación Inglesa de Fútbol cuando sancionó al delantero uruguayo Edinson Cavani cuando le agradeció a un amigo sus felicitaciones con un “Gracias, negrito”.

Ahora vamos al segundo análisis que versará sobre si son o no hipócritas los franceses ofendidos.

Quién casi sin querer dio el puntapié para las siguientes observaciones fue la vicepresidente Victoria Villaruel con su publicación en X y las derivaciones de la misma.

Francia mantuvo colonizados a 17 países africanos hasta la segunda mitad del siglo XX, y aún mantiene bajo su dominio dos territorios africanos, Reunión y Mayotte, situados a miles de kilómetros de Francia a los que eufemísticamente no llama “colonias” sino “departamentos de ultramar”.

De las 17 excolonias, 12 utilizan el CFA, ¿y que es el CFA?

Se trata de la moneda introducida por Francia en sus colonias en 1945 cuya sigla significaba “Colonias Francesas de África” y ahora significa “Comunidad Financiera Africana”, una muestra casi pornográfica de corrección política absolutamente consecuente con el no llamar “Colonia” sino “Departamento de Ultramar” a Reunión y Mayotte.

Otro signo de falta de independencia económica de los países con CFA es que están obligados a depositar el 50% de sus reservas en el Tesoro francés.

Veamos cómo evolucionó la CFA en comparación con otras monedas.

Moneda Año Dólar Franco Euro CFA 1970 1 5,54 5,54 1993 1 5,56 283 1994 1 5,67 567 1999 1 5,90 0,91 655 2023 1 0,91 610

Vemos que, en 1970, la paridad entre el CFA y el Franco era de 1 a 1 real, ya que ambas monedas tenían la misma paridad con el dólar.

Luego, hasta 1993 esta paridad 1 a 1 entre los francos se mantuvo en forma artificial. Vemos en el gráfico en la comparativa con el dólar que el CFA tuvo una devaluación real del 5.000%. En ese momento, la dependencia económica de los países que utilizaban el CFA para con Francia era total, ya que, al comerciar con los galos con esa paridad artificial, recibían 0,18 dólar por cada CFA, mientras que con el resto del mundo recibían 0,003 dólar por cada CFA.

En 1994, Francia realizó una devaluación del 50% del CFA, pero pasó la paridad con el franco francés de 1 a 1 a 1 a 100. O sea, en realidad devaluó un 9.900% el CFA si contamos desde 1970.

Este porcentaje devaluatorio crece a un 11.098% si lo extendemos al nacimiento del euro en 1999.

En principio, el CFA fue creado para dar estabilidad monetaria a los países africanos y ayudarlos a salir de la pobreza. Asistido por AI, quien tomó la información del Banco Mundial, Naciones Unidas, OCDE y de los Institutos Nacionales de Estadísticas, te acerco los siguientes datos:

Pobreza Total Moneda 1990 2020 % Reducción CFA 737% 474% 35.69% Sin CFA 342% 231.5% 32.31%

Si tomamos los países africanos que fueron colonias francesas y comparamos la reducción de la pobreza en estos 30 años entre aquellos que utilizan el CFA y los que no la diferencia es de apenas un 3%. Claramente la intervención francesa no los ha ayudado a salir de la pobreza.

El gráfico muestra la evolución de la tasa de pobreza entre 1990 y 2020 en países africanos que fueron colonias francesas, diferenciando entre aquellos que utilizan el Franco CFA y los que no lo utilizan.

En el cuadro siguiente vemos los 10 países africanos con mayor disminución de pobreza desde el año 1990 al 2020. En negrita los que usan CFA.

País Pobreza Extrema 1990 Pobreza Extrema 2020 Reducción (%) Ruanda 80% 24.0% -56.0% Kenya 55% 3.3% -51.7% Namibia 60% 8.7% -51.3% Ghana 50% 5.7% -44.3% Cos de Marfil 60% 23.0% -37.0% Etiopía 60% 24% -36% Uganda 56% 21.4% 34.6% Senegal 55% 23.0% -32.0% Níger 80% 49.0% -31.0% Togo 65% 34.0% -31.0%

En conclusión:

La canción de cancha que cantaron los jugadores no hace referencia a razas sino a nacionalidades por lo que no sería Tampoco hace una referencia despectiva a los países africanos, por lo que tampoco es xenófoba. A los franceses les recomiendo sigan el consejo de su compatriota Molière: “Uno debería examinarse a sí mismo un largo tiempo antes de pensar en condenar a otros. La hipocresía es el colmo de todas las maldades”. La vicepresidente Victoria Villarruel no dijo nada que no sea cierto, aunque debe saber que, como dijo Francisco de Quevedo: “La hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, es grande virtud política”. Nunca tuvimos colonias; decretamos la libertad de vientres en 1813, antes de declarar nuestra propia independencia y 35 años antes que Francia aboliera la esclavitud en 1848. También en 1813 suspendimos los títulos de nobleza, Francia aun los posee, eliminando así la distinción entre ciudadanos de primera y de segunda. Finalmente, nuestra historia fue escrita por personas de bien sin que hiciésemos distinción alguna de credos, razas o procedencias, …incluso tuvimos en la selección al arquero “chocolate Baley” … ¿adivinen por qué el apodo? El wokismo y la corrección política están estropeando el cerebro de la gente. Los países africanos en cuestión dejaron de estar dominados por las botas francesas para pasar a ser dominados por su tesoro. La retención del 50% de sus divisas y la devaluación del 11.098% en 30 años son una forma de sometimiento cool. Vimos en las tablas que el CFA no mostró ser significativamente más efectivo para bajar la pobreza al compararlo a los otros países africanos. Apenas una diferencia de 3% en 30 años. Creo que el CFA es al gobierno francés lo que los “chachos” al gobierno riojano.

