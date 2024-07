Argentina reaccionó, pero Francia fue mejor y le ganó por 26-14 en el rugby olímpico

17.15 La voz del capitán Santiago Álvarez

“Veníamos con una ilusión muy grande por lo que veníamos haciendo, pero estaba dentro de las posibilidades esto, Francia nos hizo un gran primer tiempo y en un cuarto de final no podemos hacer esto. Muy triste porque esperamos esto hace cuatro años, pero me quedo con lo que hizo el equipo estos cuatro años, son lo mejor que sentí durante estos 11 años que estoy en el equipo. Todo muy nuevo para nosotros, cosas que nunca nos pasaron, no son excusas, pero fueron cosas nuevas que nos golpearon, el otro día en el entrenamiento antes de arrancar a jugar se nos lesionó un compañero e impactó, pero tendríamos que habernos preparado mejor. Esto no quita todo lo que hicimos y logramos como equipo, ahora vamos a estar tristes, pero mañana hay que seguir dando por este equipo y cuando esto termine esto va a seguir”.

17.10 Habló Gómez Cora

“Cuanto más grande es la ilusión, más dura es la caída, pero nuestro rugby ganó, porque estar acá es un éxito muy grande. Nuestros últimos tres años fueron muy buenos y cuando sos candidatos pesa mucho más la pelota. Nos costó armar el equipo por muchos lesionados, recién dos semanas jugando todos juntos, fue un año largo, la suspensión de Isgró nos jugó un papel importante como equipo no estuvimos todos juntos y llegamos tocados acá que era lo más importante”.

17.06. La palabra de Isgró

“Realmente estoy muy contento, pude entrar a la cancha, jugar con ellos y jugar un juego olímpico, fue duro, pero tengo un equipo que me acompañó, me apoyó y no tiene precio, recibí muchos mensajes de apoyo y para mí eso es mucho más que un partido, perder es duro, queríamos pelear por una medalla, pero ningún resultado me cambia lo que me genera este grupo, me llevo la amistad, el respeto, la solidaridad y este resultado no me va a cambiar nada. No se dan una idea del esfuerzo que hicieron los chicos para estar acá, lesiones, temas familiares y mucho más para estar acá. Dimos todo hasta el último momento”.

16.57 Una eliminación poco esperada

Hay abrazos entre los jugadores argentinos, que no pudieron reaccionar a tiempo. Hay una sensación de que pudieron haber llegado claramente más lejos en el torneo olímpico, pero sucumbieron en cuartos de final.

Salvo en algún tramo del segundo tiempo, los Pumas nunca tuvieron el control del juego y fueron acorralados por los franceses, que vuelven a amarga al conjunto nacional como lo hicieron en la final de la temporada Seven, en Madrid.

Se trata del último partido oficial del experimentado Gastón Revol. El cordobés había asegurado que dejaba la camiseta celeste y blanca tras París 2024.

16.56 Fin de la ilusión

Argentina pierde una de sus grandes chances de oro, o por lo menos de acceder al podio. De esta manera, los Pumas no pudieron conseguir una presea para la delegación nacional, como habían hecho con el bronce obtenido en Tokio 2020.

16.53 Try francés y final del partido

Francia se impuso por 26-14, después del último try de los locales. Se terminó la ilusión de Los Pumas. El autor del último try fue la gran estrella del rugby, Antoine Dupont, que voló hacia el ingoal. Hay llantos en el equipo argentino.

1′ST Queda poco

Se consume le último minuto y Argentina intenta recuperar la pelota, después de la pérdida de Moneta.

2′ ST Try argentino, que se acerca

El Rayo Moneta aprovecha por la derecha, llega la segunda anotación de los Pumas y ahora el partido está 21-14 para Francia.

3′ST Una buena noticia para Argentina

tarjeta amarilla para el N° 12 de Francia, Jordan Sepho. Argentina debe aprovechar este momento.

3′ST Otro try no convalidado

Otra vez hay que acceder al TMO para saber si es try de Matías Osadczuk, pero no lo convalidan. Argentina está mucho más cerca.

4′ST No lo cobraron

Finalmente, no convalidan el try de Argentina.

4′ST A esperar

Marcos Moneta apoya para el segundo try y se recurre al TMO.

6′ST Try argentino

Argentina descuenta por intermedio de Rodrigo Isgró, que anota el primer try. Por fin, Los Pumas pudieron salir del encierro. Ahora, Francia se impone 21-7.

16.41. Comienza el segundo tiempo

El juego lo inician los franceses.

16.38. Entretiempo

Santiago Gómez Cora da la charla para alentar a los jugadores y sacarlos de la confusión. Todo parece demasiado cuesta arriba para Los Pumas 7s, que están lejos de su nivel.

1′PT Try francés

De nuevo por intermedio Aaron Grandidier Nkanang. El equipo de Jerome Daret está haciendo estragos por la derecha. 21 a 0 Francia.

1′PT Sigue complicado Argentina

Argentina sigue acorralado y sigue fallando en el juego aéreo, ahora con Joaquín Pellandini. Cuesta pensar por dónde puede estar la llave para equilibrar el encuentro.

2′PT Try francés

Francia vuelve a robar la pelota y es el segundo try para los locales, ahora desde la manos de Aaron Grandidier Nkanang. Ganan los anfitriones 14 a 0.

4′PT Try francés

Try de Andy Timo, después de encontrar el hueco por el costado derecho de la cancha. Se veía venir la primera conquista francesa. Francia se impone 7 a 0.

4′PT Cerca del try

Francia intenta filtrarse y encontrar el resquicio; es peligroso desde ambos lados de la cancha. Los Pumas intentan contener la tromba.

6′ PT. Quieren ser protagonistas

Argentina recupera la pelota con Isgró y vulnera la primera arremetida francesa. Ahora es line para los Pumas 7s

16.31. Arrancó el partido

Argentina se mide ante Francia por un lugar en la semifinal.

16.30 Aliento ensordecedor

El estadio se viene abajo cuando Francia pisa el césped. El rugby seven es una de las grandes esperanzas de la delegación gala en los Juegos Olímpicos 2024.

16.29. A la cancha

El equipo de Los Pumas 7s, dirigido por Santiago Gómez Cora, salta a la cancha bajo estruendosos abucheos. Así fue en los partidos ante Kenia, Samoa y Australia, pero mucho más -lógicamente- ante el conjunto anfitrión.

16.28 Abucheos

Ya hay fuertes silbidos para la Argentina al momento en que la voz del estadio anuncia el partido ante la selección local.

16.26. Un semifinalista

Sudáfrica superó 14 a 7 a Nueva Zelanda y accedió a las semifinales. Se viene Francia-Argentina y el grito es ensordecedor desde los cuatro rincones.

16.21 Ansiedad por el Argentina – Francia

Mientras se sigue disputando Nueva Zelanda vs. Sudáfrica, con victoria parcial de los Springboks, resuena en el estadio el “¡Allez Les Bleus, allez Les Bleus!”. La expectativa es máxima entre los espectadores locales.

16.19 El público se hace sentir

La gente canta el tema “Sweet Caroline”, de Neil Diamond, que ya se popularizó en cada uno de los grandes espectáculos deportivos. La canción retumba en el enorme Stade de France, donde los galos golearon a Brasil por 3 a 0 en la final del Mundial 1998.

16.16. Los siete que iniciaran el partido

La formación para medirse ante Francia está confirmada: Joaquín Pellandini, Santiago Alvarez (c), Tobías Wade, Matías Osadczuk, Santiago Mare, Luciano González y Rodrigo Isgro. En el banco espera Marcos Moneta.

16.13. “Creo que fue un error mío”

Luciano González Rizzoni pidió disculpas por la amarilla recibida ante Australia, que significó un punto de quiebre en la derrota ante los Wallabies. Ahora, el cuidado de las amonestaciones ante Francia será esencial, así como también mejorar en el juego aéreo, como apuntó Santiago Gómez Cora.

16.10 A la espera por los Pumas

El Stade de France, con cerca de 70.000 personas, está en estado de ebullición ya desde el encuentro entre Nueva Zelanda y Sudáfrica. Cuando se supo que Francia enfrentaría a Argentina, la pasión se potenció en los hinchas locales.

16 El posible choque en semifinales

Si la Argentina derrota a Francia en los cuartos de final ya conoce a los que podrían ser sus rivales en las semifinales. Los Pumas 7s se medirán ante el ganador del duelo entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, que juegan desde las 16.

15.50 Vuelve Isgró

La lesión de Germán Schultz decretará la vuelta de Rodrigo Isgró al seleccionado argentino olímpico de rugby seven. Se sabe que el foward es una pieza clave en el equipo y su regreso, tras cumplir las cinco fechas de suspensión será en estos cuartos de final, como estaba estipulado. Además, frente al rival con el que participó de la jugada que significó su suspensión.

La situación de Isgró fue la siguiente. En la última jugada de la final del Seven de Madrid, cuando el ganador ya estaba resuelto, se jugaba un minuto y medio de tiempo adicional y los Pumas 7s procuraban el try del honor, Isgró fue expulsado luego de que en un contrarruck hiciera caer a un francés de cabeza hacia el suelo. Una acción similar a un tackle peligroso, a la que le cabe la misma sanción.

World Rugby le aplicó inicialmente una pena de 10 partidos, reducida a cinco después de que el mendocino aceptara su culpa y por su falta de antecedentes. Luego la UAR apeló la suspensión en primera instancia, para lo que contrató los servicios del letrado neozelandés Aaron Lloyd, que había intervenido exitosamente en otros casos de jugadores argentinos. Sin embargo, el Comité de Disciplina mantuvo la sanción.

Como quien fue elegido como mejor jugador de Seven del mundo en 2023 debía cumplir cinco partidos de suspensión no formó parte del plantel principal de los Juegos Olímpicos, aunque sí como reserva, junto a Santiago Vera Feld. Isgró restó dos partidos con los cruces de Los Pumas frente a Les Bleus en la ventana de julio y los restantes tres en la fase de grupos en París, por lo que ya está habilitado para volver vestir la camiseta albiceleste.

Por estar como reserva, el back se sumó como jóker médico y se incorporará al plantel por la baja de Germán Schulz, que sufrió un esguince de tobillo de grado 2 y quedó descartado.

15.40 El historial ante Francia

El primer partido fue en 1997 en Punta del Este y Francia ganó 26-0. Desde ese día a hoy jugaron 86 partidos en el rugby seven, con 50 triunfos de Argentina, 34 de los franceses y 2 empates. El útimo cruce se dio en el cotejo decisivo de la Gran Final de Madrid, y el equipo galo se impuso 19-5. Antes de ese enfrentamiento, Los Pumas 7′s venían de ganar 5 partidos consecutivos.

15.30 El clima en el estadio

Ante Francia será un partido caliente, teniendo el clima hostil del público local para con los argentinos. El antecedente es la Gran Final de Madrid, a principios de junio, donde hubo varios momentos de pelea entre los jugadores, algo que alteró el ambiente, y que terminó con la sanción para Rodrigo Isgró. Hay muchos condimentos para imaginar que el encuentro será una caldera. Con un público local decidido a generarle un clima infernal a Argentina, y lógicamente preparado para vibrar con Les Bleus, que vienen jugando de manera errática. Un partido imperdible, después del escándalo que se desencadenó con la selección de fútbol ante Marruecos en St. Etienne. Y está claro: los abucheos se potenciarán al máximo cuando el equipo de Santiago Gómez Cora asome en el césped.

15.20 Por qué se enfrentan

Los Pumas 7s no pudieron sostener el buen andar que habían mostrado en la primera jornada y cayeron frente a Australia por 22 a 14, derrota que los dejó en el segundo lugar del Grupo B. De esta manera, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora, que ya estaba clasificado para los cuartos de final, disputará esta instancia nada menos que ante los locales, que debido a la caída frente a Fiji (12-19) quedó segundo en el Grupo C.

15.10 En vivo: cómo ver online Argentina vs. Francia

El partido tendrá transmisión de TyC Sports y la TV Pública, pero también se puede seguir online por plataformas de cableoperadores y TV satelital, como Flow o DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Además, la cobertura en vivo en LA NACION, desde el estadio, que incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones del partido, minuto por minuto.

15 Bienvenidos al minuto a minuto de Argentina vs. Francia

Comenzamos con la cobertura del duelo de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos entre los Pumas 7s y Les Bleus. “El partido del morbo” se disputará en la increíble atmósfera que propone el Stade de France. Después de los estruendosos abucheos, luego de que los Pumas quedaran sindicados como los “enemigos públicos N°1″ a partir de la primera jornada por rivalidades futbolísticas muy frescas, ambos seleccionados protagonizarán hoy a partir de las 16.30, hora de la argentina.