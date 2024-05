Mendoza, entre los mejores destinos gastronómicos del mundo según Tripadvisor

La compañía estadounidense Tripadvisor, que opera agencias de viajes on-line, sitios web de comparación de precios y aplicaciones móviles con contenido generado por el usuario, eligió a nuestra provincia como uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo.

En una reciente publicación destinada a quienes centran su itinerario en la gastronomía, Tripadvisor presentó los 25 destinos que “lo mantendrán ocupado (y lleno)”.

El título Best of the Best de los Travellers’ Choice Awards celebra el más alto nivel de excelencia en viajes. Lo otorga a quienes reciben un gran volumen de críticas y opiniones extraordinarias, por parte de su comunidad, durante el último año. Cabe destacar que, entre 8 millones de destinos y establecimientos que forman parte de sus listados, menos de 1% logra este hito.

Al respecto, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, destacó este reconocimiento. “Estar entre los mejores destinos gastronómicos del planeta, según una plataforma tan reconocida como Tripadvisor, tiene que ver con cómo nos ven quienes nos visitan, ya que esta selección surge de las reseñas que hacen los que disfrutaron de nuestros sabores”.

“Venimos trabajando fuertemente con los sectores privado y académico, en los Foros de Origen e Identidad Gastronómica, para posicionar a Mendoza como un polo gastronómico a nivel mundial. Así logramos ser Capital Iberoamericana de la Gastronomía y el Vino, recibimos siete Estrellas Michelin y, recientemente, fuimos elegidos como mejor destino enoturístico responsable. Esto habla de que vamos por buen camino y que nuestra provincia tiene mucho para ofrecer en este sentido”, agregó la funcionaria.

Por su parte, Edmundo Day, presidente de AEHGA, agregó que “con este reconocimiento, Mendoza confirma que la gastronomía es una de las razones decisivas por las que los visitantes eligen venir a nuestro destino. Sigamos trabajando para que esta tendencia siga consolidándose”.

Tripadvisor destaca que “Mendoza, mejor conocida por sus vinos, es una ciudad bulliciosa al este del cerro Aconcagua, el pico más alto del hemisferio occidental. Aunque atrae a muchos viajeros aventureros, atraídos por las oportunidades de escalada, esquí, senderismo y rafting a poca distancia del centro de la ciudad, los más de 1.000 viñedos de la zona atraen a enófilos en cantidades aún mayores”.

A su vez, la plataforma recomienda a nuestra provincia como ideal para realizar tours de naturaleza y vida silvestre, catas de vino, adictos a las compras y tours de senderismo.

Cabe destacar que el sitio es una verdadera vidriera al mundo, ya que Tripadvisor.com opera en 40 países y en 20 idiomas. Presenta aproximadamente mil millones de reseñas y opiniones sobre más de 8 millones de establecimientos.

Mirá el top 25 de Tripadvisor