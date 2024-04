Mas de 40.000 personas en defensa de la educación pública

Impresionante imagen que refleja la cantidad de personas que marcharon en defensa de la universidad y la educación pública. Foto: Nicolás Ríos.

La marcha en defensa de las universidades y la educación pública fue convocada por la UNCuyo, organizaciones estudiantiles, docentes y no docentesComo en todo el país también en Mendoza se realizó una marcha en defensa de las universidades y la educación pública. La convocatoria -denominada Marcha Federal Educativa– fue lanzada por la UNCuyo y se sumaron agrupaciones estudiantiles (políticas y no políticas) de todas las facultades, egresados, docentes y no docentes.