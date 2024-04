Lourdes Carlé venció a la británica Emma Raducanu y dio un gran impacto en el WTA 1000 de Madrid

María Lourdes Carlé , nacida hace 24 años en la localidad bonaerense de Daireaux, pero formada en Tandil (con el Negro Marcelo Gómez y Mario Bravo), logró una victoria de alto impacto en Madrid . Tras superar la clasificación, en su segundo partido de un main draw de WTA 1000, Carlé (82° del ranking mundial) derrotó a una excampeona de Grand Slam como la británica Emma Raducanu (actual 221°, 10° en 2022). En el court Arantxa Sánchez de la Caja Mágica, la argentina triunfó por un doble 6-2, en una hora y 25 minutos.

“Es sorprendente. Afronté el partido con la mayor calma que podía, tratando de no pensar mucho en su historial, me centré mucho en mi juego, en el plan que tenía que tener. Pienso que estoy trabajando muy duro con mi equipo. Estaba lista para jugar este tipo de partidos. Sabía que iba a ser muy duro, pero hice un gran trabajo. Preparamos muy bien el partido”, apuntó Carlé, todavía sobre el polvo de ladrillo de Madrid, tras superar a Raducanu, quien no atraviesa un buen momento, pero está en la búsqueda de recuperar las buenas sensaciones que la impulsaron a conquistar Flushing Meadows.

Lourdes Carlé, una top 100 argentina destacada en Madrid Manu Fernandez – AP

Carlé, acompañada en Madrid por el entrenador Matías Cáceres, logró un ace, cometió cinco dobles faltas, logró el 78% de los primeros servicios, ganó el 59% de puntos con el primer saque y el 60% con el segundo. Además, le quebró el servicio a Raducanu en seis oportunidades. La argentina se lució en su desafío en Madrid, mostrando carácter, creatividad y firmeza en los momentos clave.

“Me gusta jugar en España. Acá en Madrid, particularmente, me gusta la comida, me gusta la gente, me siento muy bien. El polvo de ladrillo, además, es una superficie en la que me gusta jugar mucho, en la que me formé. Vengo jugando muchos partidos en polvo y creo que eso fue una ventaja con mi rival. Estoy disfrutando cada momento de esta etapa”, añadió Carlé, que ocupa su mejor ranking.

Carlé, en Madrid: obtuvo su primera victoria en un WTA 1000 Manu Fernandez – AP

La rival de Carlé en la segunda ronda será de mayor jerarquía: la rusa Veronika Kudermetova (19° del mundo, ex N° 9), que es entrenada por el argentino Franco Davín, quien también es una pieza muy valiosa en la evolución que exhibe la bonaerense en el circuito profesional. Carlé realizó distintas etapas de perfeccionamiento en Miami, donde está radicado Davín desde 2015.

Emma Raducanu cayó con Carlé en Madrid Manu Fernandez – AP

Raducanu, asimismo, es protagonista de un caso cinematográfico en la historia del deporte reciente. En septiembre de 2021, a los 18 años y siendo la 150° del ranking, ganó el US Open y se convirtió en la primera jugadora ingresada desde la clasificación en coronarse en un Grand Slam. Y lo hizo sin ceder ni un set a lo largo de los diez encuentros que redondeó en la Gran Manzana. Desde entonces, la popularidad de la británica no dejó de aumentar, sin embargo, en el court no volvió a mostrarse igual y acarreó más sinsabores que alegrías. Presiones, crisis de identidad, lesiones, derrotas. Hoy está tratando de competir con dificultades físicas y con mayor efectividad. Pero Carlé le puso un freno.