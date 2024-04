La relación Gobierno-CGT: el ultimátum por Moyano, la orden que dio Luis Caputo y qué hay detrás del nuevo paro

Se termina una semana extraña en la relación del sindicalismo y la administración de Javier Milei, donde se intercambiaron gestos de buen voluntad y, simultáneamente, de hostilidad. Curiosamente, en ambos sectores no dan por roto el vínculo. En la Casa Rosada, aunque están sorprendidos por la huelga de 24 horas en medio del incipiente diálogo, aseguran que siguen dispuestos a conversar con la CGT y a tratar de alcanzar consensos. En la cúpula cegetista, al menos en el sector moderado, no descartan la posibilidad de suspender el paro si logran avances en la negociación con el Gobierno. Cuando se le preguntó sobre ese tema al secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), respondió en forma sugestiva: “Veremos. Está confirmado, tendrían que transformarse un montón de cuestiones de la realidad. Por ahora no hay motivos para suspenderlo”.