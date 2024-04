La reconocida humorista Natalia Carulias presenta su nuevo unipersonal en Mendoza

La pionera del stand up argentino llega al Espacio Cultural Julio Le Parc con Estamos vivos de pedo. Será el sábado 27, a las 22, en la Sala Vilma Rúpolo.

Natalia Carulias está de gira con Estamos vivos de pedo, una función donde se ríe de las cosas cotidianas que le pasan a los de su generación. Mujeres que trabajan mientras crían a sus hijos e hijas como pueden, que no entienden de redes, que se olvidan las cosas.

Sin poder encasillarse bajo un nombre de generación x, milenials, pandemials, Carulias reflexiona sobre la casualidad absurda que permite que sigamos vivos a pesar de todo.

Natalia es actriz, humorista y guionista, formada en el stand up de los escenarios porteños, con una trayectoria de más de 20 años. Actualmente, integra el exitoso espectáculo Las chicas de la culpa, con el que agotan funciones con meses de anticipación.

Se formó en el humor trabajando en distintos teatros del circuito under porteño. En 1998 realizó su primer unipersonal en el teatro Bululu, Mujeres siglo XXl.

En 2000, formó parte del primer grupo de stand up en Argentina, siendo así la primera mujer en el país que incursiona en el género. Desde ese momento trabajó ininterrumpidamente en distintos teatros de Buenos Aires con sus unipersonales, festivales de humor o siendo parte de grupos humorísticos como Stand up Argentino, Cómico Stand up (como humorista invitada), D.A.1, Canchero y Barullo, entre otros.

En 2005, comenzó a trabajar como guionista de tv, empresas de publicidad y docente de monólogo humorístico en el Centro Cultural Rojas. Desde 2007, hace radio con diversas participaciones humorísticas.

En la actualidad es una de las figuras más reconocidas en el circuito humorístico, con vasta experiencia en teatros y medios.

La entrada general tiene un valor de $10.000 y puede adquirirse en www.entradaweb.com

La función es el sábado 27, a las 22, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc de calle Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén.