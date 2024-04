Dengue: qué tener en cuenta para volver a hacer actividad física tras la infección

En algunas personas el dengue puede producir cansancio y dolores en las articulaciones o en los músculos que duran más de 10 días (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando la infección del dengue se presenta con síntomas, suele durar de 2 a 7 días. Los más frecuentes incluyen la fiebre alta, el enrojecimiento e inflamación de la piel, y dolor intenso de cabeza, detrás de los ojos, en músculos y articulaciones.

Después, la duración de la recuperación varía entre los afectados, y por eso hay que tomar precauciones para volver a una actividad física regular, según expertos en infectología y medicina del deporte consultados por Infobae.

En este momento, el Cono Sur de América -integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay– es la zona más golpeada por el dengue, y miles de personas que están enfrentando la infección o se están recuperando por haber pasado por la fase aguda, al haberse contagiado por la picadura de hembras de mosquito Aedes aegypti infectada.

En este momento el epicentro de los brotes epidémicos de dengue está en el Cono Sur de América, según OPS (Getty Images) En este momento el epicentro de los brotes epidémicos de dengue está en el Cono Sur de América, según OPS (Getty Images)

Si no hay signos de alarma, la fase de recuperación comienza después del séptimo día, cuando mejora el estado general de la persona y poco a poco se puede reincorporar a su vida cotidiana.

Sin embargo, es importante saber que el dengue puede tener formas graves y causar la muerte. En caso de presentar alguno de los signos de alarma como dolor abdominal intenso y continuo; mareo o desmayo; vómitos persistentes; somnolencia; intranquilidad o irritabilidad; sangrado en encías, vómitos, orina o heces se debe acudir a un centro de salud de inmediato, según el Ministerio de Salud de la Nación.

Cuándo se da el alta tras la infección por dengue

El alta clínica se da a los pacientes con dengue cuando se logra la ausencia de fiebre alta durante 48 horas sin medicamentos y se mejora el estado clínico/Archivo Ministerio de Salud de la Nación El alta clínica se da a los pacientes con dengue cuando se logra la ausencia de fiebre alta durante 48 horas sin medicamentos y se mejora el estado clínico/Archivo Ministerio de Salud de la Nación

“Hay que tener en cuenta que una persona que tuvo dengue puede tener el alta epidemiológica, pero no es lo mismo que el alta clínica. Es porque se da el alta epidemiológica cuando la persona ya no tiene la viremia y no contagia más si los mosquitos la pican. En cambio, el alta clínica puede ser posterior: se da cuando se logra la ausencia de fiebre alta durante 48 horas sin medicamentos y mejora el estado clínico, que incluye que no haya sangrados ni dificultad respiratoria”, explicó a Infobae la médica infectóloga Andrea Uboldi, secretaria de Salud de la provincia de Santa Fe e integrante de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).

Después del alta, algunos pacientes se sienten cansados. Otros tuvieron pérdida de peso por el compromiso gastrointestinal o tienen una picazón por el sarpullido que les produjo el dengue.

“Para tener el alta clínica y hacer actividad física, se debería hacer un control médico antes”, agregó.

Cuándo hacer actividad física después del dengue

No se debe hacer actividad física durante la fase aguda del dengue. El momento del regreso debería ser una semana después de que se fueron los síntomas completamente (Getty) No se debe hacer actividad física durante la fase aguda del dengue. El momento del regreso debería ser una semana después de que se fueron los síntomas completamente (Getty)

Para regresar a la actividad física, la doctora Uboldi recomendó que debe hacerse de manera progresiva y de acuerdo a cómo se va sintiendo cada persona.

Consultado por Infobae, el doctor Roberto Peidró, director del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro, en Buenos Aires, Argentina, “el dengue, como toda infección viral, genera algunos problemas como los dolores de cabeza, dolor detrás de los ojos, en los músculos. Generalmente, estos dolores duran entre 4 o 5 días. Pero hay también pacientes que tienen dolores durante más de un mes”.

Durante la fase aguda del dengue no se debe hacer actividad física por la posibilidad de que se inflame también el músculo cardíaco, advirtió el doctor Peidró.

“Cuando se van los síntomas y ya no hay decaimiento, se puede empezar a practicar deportes. Lo ideal si se tuvo un dengue leve, hay que esperar una semana después de que se haya ido los síntomas. Esto es lo que hemos consensuado dentro del campo de la medicina del deporte. Aún no hay protocolos específicos sobre actividad física después del dengue”, aclaró el experto.

Por qué hay que estar atentos al cuerpo

Después del dengue se puede volver a la actividad física gradualmente. Pero si surgen palpitaciones o dolores al hacer práctica deportiva, se debería consultar al profesional de la salud de cabecera (Getty) Después del dengue se puede volver a la actividad física gradualmente. Pero si surgen palpitaciones o dolores al hacer práctica deportiva, se debería consultar al profesional de la salud de cabecera (Getty)

A los pacientes que han tenido dengue, se les insta también a que vuelvan a la actividad física de manera gradual y que escuchen al cuerpo. “Recomendamos que empiecen caminando de a poco y que vayan sumando más esfuerzo a medida que se sientan mejor”, contó a Infobae la doctora Ana Putruele, jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.

“Si una persona tenía una alta actividad deportiva antes de la infección, no debería volver a esa intensidad después de haber tenido los síntomas. Las personas que tuvieron dengue deberían valorar la calma y escuchar qué le pide el cuerpo en este momento. Además, si vuelven a la actividad física y sienten palpitaciones o dolor de pecho, debe hacer la consulta médica”, resaltó Putruele.

El entrenador personal Daniel Tangona, contó a Infobae su experiencia con sus alumnos: “Varios de mis alumnos han tenido dengue. Algunos quedan con un agotamiento durante un mes o más tiempo”. “En esos casos, hay que consultar al médico de cabecera y seguir sus recomendaciones. Se necesita mucha precaución antes de volver a la actividad física”, destacó el además coach y autor del libro ¿Por qué nos cuesta tanto si nos hace bien?

Qué debe comer una persona que tiene dengue

Consumir más frutas y verduras ayuda a la recuperación del paciente con dengue (Imagen Ilustrativa Infobae) Consumir más frutas y verduras ayuda a la recuperación del paciente con dengue (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando una persona cursa la infección del dengue, lo más importante es lograr tener un buen estado de hidratación. Se recomienda un consumo de entre 2 y 3 litros de agua al día”, como recientemente informó a Infobae la licenciada en nutrición Cecilia Martinelli, coordinadora del comité científico de la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND) y docente de la carrera de Nutrición de la Universidad de Belgrano.

Además -señaló la experta- “es fundamental mantener un buen aporte de frutas y verduras frescas, que además de contribuir a la hidratación poseen otros nutrientes importantes para fortalecer nuestro sistema inmune como la vitamina C”.

Se deberían incorporar alimentos que contengan buen aporte de hierro, como carnes magras, pollo, huevos y alimentos con nutrientes antiinflamatorios como el Omega 3, que está en los pescados, y la vitamina E, comentó Martinelli.

Fuente:https://www.infobae.com/salud/2024/04/19/dengue-que-tener-en-cuenta-para-volver-a-hacer-actividad-fisica-tras-la-infeccion/