Cristina dijo que «el superávit no tiene sustento» y que el Gobierno «no tiene plan de estabilización»

En los primeros minutos de su discurso, la expresidenta criticó al actual mandatario: «Lo veo congratularse por el superávit público del primer trimestre pero no pagaste la energía, las obras públicas, lo que le debés a las provincias ni a las universidades». «No hermano, no tenés un superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés«, apuntó.