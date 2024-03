River perdió con Huracán y se compró un problema en la Copa de la Liga, justo cuando empieza la Libertadores

Más allá de su realidad contradictoria, con logros y turbulencias futbolísticas, lo que ofreció River en la noche del viernes santo ante el Globo no fue ajeno a las dudas funcionales que vive cada vez que sale del Monumental. Su imagen genera dudas sobre la versión que ofrecerá en el torneo continental, con rivales de otra jerarquía y contextos mucho más exigentes, más allá de que de arranque el equipo venezolano pueda invitar a afirmar los pies con firmeza. Dejar todo librado a la calidad individual de un púber talentoso como el Diablito Echeverri, sin dudas el jugador más desequilibrante del equipo en el partido, puede resultar muy escaso si no se logra mejorar colectivamente y fortificar una idea de juego sostenida partido tras partido. Si bien no mereció perder, volvió a quedar preso de un planteo erróneo del técnico, que en la desesperación de ganar terminó desbalanceando al equipo cuando comenzó a refrescar el equipo con los cambios y permitió que Huracán, con poco, festejara.