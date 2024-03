Milei enfrenta un desafío crucial en Diputados: dureza para defender el DNU y flexibilidad para negociar la “Ley Ómnibus”

En la entrevista que tuvo anoche con Luis Majul, en LN+, el líder libertario fue taxativo: “Estamos dispuestos a escuchar todas las discrepancias, mientras el déficit cero no se toque, que no es trivial”. No difiere ni en las formas ni en el fondo con lo que había manifestado el día después del rechazo por aclamación que tuvo en el Senado, sobre los borradores que difundieron de Ley Ómnibus: “Es una guía, tiene un formato que se está negociando, está en discusión. Siempre con las restricciones de que tiene que haber déficit cero”. Es la cláusula, el límite.