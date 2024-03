La Orquesta Pianoforte abre su segunda temporada en el Teatro Independencia

Este viernes 22, a las 21, se realizará el concierto apertura con un programa que reúne música académica, rock y pop sinfónico. Participarán el director Miguel Ángel Castro Reveco, llegado desde Chile para el concierto; los compositores e intérpretes Lucía Caruso y Pedro H. da Silva, que viajarán desde Nueva York especialmente para esta presentación, el reconocido pianista local Leonardo Pittella, voces femeninas solistas y coros de Mendoza.

La segunda temporada de la Orquesta Pianoforte comienza el año luego de una primera experiencia cargada de mucho trabajo, aprendizaje y apoyo, en la cual se concretaron ocho conciertos entre junio y diciembre de 2023. Este viernes llega una nueva temporada, con la participación de un director y solistas internacionales, solistas locales y coros mendocinos.

La producción nuevamente estará a cargo de Camila Tula Egea con la Fundación Pianoforte y participarán eminencias de la música académica de nivel nacional e internacional. Se trata de la pianista y compositora mendocina radicada en Nueva York Lucía Caruso; el compositor, arreglador y guitarrista Pedro H. da Silva, oriundo de Portugal; el pianista y productor mendocino Leonardo Pittella y el director invitado Miguel Ángel Castro Reveco, de Chile.

Además participarán las solistas soprano Julieta Caparotta y la mezzosoprano Paula Zabaleta y los coros Coral Volpe, dirigido por Jorge López y codirigido por Agustín Iannizzotto; Vocal Libera, dirigido por Paula Zabaleta, y Guaymallén Coral, dirigido por Javier Rodríguez.

El programa propuesto para este concierto será muy dinámico, colorido y variado. Se interpretarán obras de distintos estilos musicales compuestas por Lucía Caruso y Pedro H. da Silva y algunas muy representativas del pop/rock mundial. Además, en varias de estas obras la orquesta estará acompañada de voces solistas y corales.

Las entradas generales tienen un valor de $5.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com.ar

Lucía Caruso

Es una compositora y pianista argentina radicada en Nueva York, cuyos numerosos premios incluyen el Segundo Premio en composición en el Concurso Internacional de Piano y Composición de la World Piano Teachers Association (WPTA) en 2021 y 2022, Mejor Documental Emergente en el Festival de Cine de Cannes 2019, un Premio Internacional Portugués de Música 2017 y tres Premios ASCAP Plus 2015, 2016, 2020 y 2022.

Caruso fue elegida por unanimidad del jurado para ser miembro de la Asociación Argentina de Compositores en el año 2020. Tiene una carrera internacional con encargos para orquesta, danza y cine. Compuso la banda sonora para la serie de televisión y realidad virtual “4 Pies de Altura”, para Arte France. Protagoniza y compone la banda sonora de “Forte”, un largometraje documental sobre su vida y la de otras dos mujeres pioneras en la música.

Como compositora y artista residente de Orchestra of the Swan desde 2016, estrenó una de sus canciones de Shakespeare para coro y orquesta en el Shakespeare 400 Memorial en Stratford-upon-Avon, Reino Unido, en 2019. Grabó un ciclo completo de canciones de Shakespeare. En 2019 con el coro y la Orquesta del Cisne, dirigida por Bruce O’Neil, director musical de la Royal Shakespeare Company. En Abbey Road Studios, recientemente grabó su concierto para piano con la Academy of St. Martin in the Fields.

Caruso se ha presentado en las salas de conciertos más importantes del mundo incluyendo Weill Hall en Carnegie Hall, Lincoln Center, Kennedy Center en Estados Unidos; El Palacio Real de Kew en Reino Unido, el Museo del Louvre y el Palacio de Versalles en Francia, entre otros.

Además, registró el término “Transclassical Music” y cofundó la “Manhattan Camerata” (manhattancamerata.com) y “Light & Sound Film Scoring” (lightandsoundscoring.com). Después de recibir su licenciatura en Piano Clásico de la Escuela de Música de Manhattan, obtuvo una maestría en Composición y Música Cinematográfica de la Universidad de Nueva York.

Pedro H. da Silva

El Dr. Pedro Henriques da Silva es un compositor portugués altamente reconocido en música de concierto y cine, así como un talentoso multiinstrumentista, profesor y conferencista. Sus logros incluyen varios premios importantes, como el ASCAP Plus y los Premios Internacionales de la Música Portuguesa.

Es miembro destacado de la facultad de la Universidad de Nueva York y es conocido por sus clases magistrales y conferencias internacionales sobre una amplia gama de temas musicales y artísticos.

Pedro ha dejado una marca significativa en el mundo de la música, desde interpretar y arreglar música para eventos destacados hasta ser seleccionado como compositor y artista residente para la Orquesta del Cisne. Ha realizado actuaciones aclamadas en importantes escenarios de todo el mundo, desde Carnegie Hall hasta el Musée du Louvre.

Además de su destacada carrera como intérprete y compositor, Pedro también es un investigador acústico reconocido que explora nuevas fronteras en la creación musical. Su profundo compromiso con la música y la exploración cultural se refleja en su diversa colección de instrumentos, su amplia experiencia internacional y su dedicación a la enseñanza y la investigación.

Leonardo Pittella (piano)

Realizó su formación académica con los reconocidos Maestros Gustavo Gatica, Roberto Urbay y Daniel Rivera en la Escuela de Música de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo y en el Conservatorio Pietro Mascagni de Livorno.

Desde el comienzo de sus estudios, ha ofrecido sus interpretaciones musicales en importantes salas de Argentina y Europa. Ha actuado con diversas orquestas como la Filarmónica de Mendoza, Sinfónica de la UNCuyo, Vivero Musical de la UNCuyo y la Sinfónica de San Juan.

Resultó ganador en premios como Primer Premio de la Fundación Catedral de La Plata en 2012, Primer Premio en el Torneo Internacional de la Música, París 2014 y Primer Premio en el concurso Online de Piano Vivace de México 2020. También ha ganado menciones en concursos como el Concurso Fundación Catedral de La Plata, 2009 y Concurso Ciudad de Necochea, 2013; categoría piano y becas y subsidios de diversas entidades.

En mayo de 2023 ganó el Primer Premio en la categoría de Piano del Concurso Dinu Lipatti en Taranto y el Segundo Premio absoluto en Concurso Dinu Lipatti en Taranto, Italia y en noviembre de 2023 ganó el premio de Joven Mendocino Destacado en la categoría de Cultura, otorgado por el Consejo Empresario Mendocino en su veinteava edición.

Actualmente desarrolla una actividad concertística compuesta por más de 10 conciertos mensuales tanto en la provincia de Mendoza como en otras provincias y distintos países.

Además, Pittella realiza importantes actividades que vinculan lo artístico con lo social, en 2020 fundó la Academia Pianoforte, en 2022 la Fundación Pianoforte y en 2023 el Teatro Pianoforte y su orquesta firmó con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, acontecimientos abocados al desarrollo de la sociedad a través de la vinculación cultural y social.

Integrantes de la orquesta

Director: Miguel Ángel Castro Reveco

Concertino: Anna Kebadze

Violines primeros: Sariah Moreira y Engel Suarez

Violines segundos: Elda Pineda y Enrique Ligueti

Violas: Teimouraz Kebadze y Jeli Herrera

Violoncello: Matías Pelli

Contrabajo: Laureano Melchiori

Fagot: Rubén Woods

Clarinete bajo: Jorge Elías

Oboe: Marcelo Mercado

Flauta: Silvia Fredes

Corno Francés: Alexander Takhmanov y Gustavo Berri

Trompeta: Lucas Frazzetto

Trombón bajo: Abel Manzotti

Percusión: Pedro Olguín

