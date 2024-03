Este martes las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Economía, Energía, Minería e Industrias se reunirán en plenario para recibir a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, para escuchar los detalles y pormenores de la propuesta de modificación del Código Minero y de la creación del Departamento Minero Occidental de Malargüe.

Estos proyectos son con los que busca el Ejecutivo provincial reactivar la economía mendocina con base en la industria extractivista, principalmente de cobre en el sur de la provincia.

“El cobre es el mineral estratégico que requiere el cambio energético en el mundo y hay mucho apetito por este mineral. Por esto, las principales empresas se interesaron por Mendoza,” dijo Cornejo al llegar desde Canadá.

En el país del norte participó de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la que es considerada la feria de minería más importante del mundo, en donde se reunió con empresarios del sector.

La reforma del código minero busca puntualmente acelerar los trámites administrativos para que se resuelva de forma más rápida la adjudicación de permisos de extracción.

En pocas palabras, se busca aggiornar la normativa que rige desde 1945 -se actualizó en 2001, pero nunca se puso en práctica-. Uno de los principales cambios es la eliminación del Consejo Minero (quien definía las autorizaciones para otorgar licencias de extracción) y que la decisión recaiga en el director de Minería.

En tanto, en relación con el Departamento Minero Occidental de Malargüe, la idea es poder avanzar con Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de cerca de 200 proyectos mineros de una sola vez, en lugar de tener que hacerlo de forma individual, buscando así acelerar la concesión a los privados.

Si bien el Ejecutivo tiene los votos para aprobar la propuesta en ambas cámaras, desde la oposición -salvo casos puntuales- no le pusieron el freno de forma directa, sino que se mostraron abiertos a discutir los proyectos, señalando que entienden la importancia de darle fuerza al sector minero.

“Hay que estudiarlo bien. Por lo que he visto hasta ahora, busca acelerar los tiempos del procedimiento minero y evitar que algunos se queden con la concesión de áreas y no hagan nada por años. Además, me parece bien lo de Malargüe, distrito minero, estableciendo un área para exploración minera. Es una locura tener que tratar cada exploración individualmente. El resultado es la falta de exploración y de inversiones”, explicó el diputado de La Unión Mendocina, Gustavo Cairo.