La importancia del ácido fólico durante el embarazo

Tu médico te prescribirá un medicamento o un suplemento específico para el embarazo con ácido fólico para prevenir los defectos del Tubo Neural.

¿QUÉ SON LOS DEFECTOS DEL TUBO NEURAL?

Los defectos del Tubo Neural ocurren cuando el cierre del tubo neural no se produce adecuadamente y pueden afectar al cerebro o a la columna vertebral del bebé con graves consecuencias como anencefalia o la espina bífida. Cerca de 8 millones de niños nacen con un defecto congénito en el mundo. Estas malformaciones se asocian con una alta mortalidad en los recién nacidos, ya que entre el 5% y el 10% de los niños afectados fallecen durante su primer año de vida. Además, aquellos bebés que sobreviven suelen presentar complicaciones en su desarrollo neuro-psíquico, unido a un importante impacto en su desarrollo físico con graves consecuencias, lo que requiere intervenciones médicas frecuentes y aumenta su dependencia y cuidados.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN ESPAÑA?

El Ministerio de Sanidad, junto con las principales sociedades científicas concernidas, incluida la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), recomiendan la toma de un suplemento de 400 microgramos de ácido fólico al día a toda mujer que esté planeando un embarazo desde al menos tres meses antes de quedarse embarazada y durante todo el embarazo. Esta suplementación debe ser diaria e ininterrumpida para que no se anule su efecto protector. El doctor Juan Luis Delgado, miembro de la SEGO y responsable de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital «Virgen de la Arrixaca» de Murcia explica, que «en la sexta semana de gestación se produce el cierre del tubo neural del feto, que en ese momento apenas mide unos seis milímetros. Es crucial que este proceso se lleve a cabo correctamente para el desarrollo saludable del bebé. Si la mujer empieza a tomar el ácido fólico cuando sospecha que puede estar embarazada, aproximadamente a las 4 o 5 semanas de gestación, ya sería demasiado tarde para prevenir los defectos del tubo neural«. Además de esta suplementación, es importante que todas las embarazadas sigan una dieta saludable y consuman alimentos ricos en folatos, como los vegetales de hoja verde, hígado, frutas, cereales, legumbres, levaduras y frutos secos de forma regular durante todo su embarazo.

Por otro lado, estudios recientes sugieren que bajos niveles de ácido fólico pueden afectar la fertilidad de la mujer. En 2008 se realizó un estudio en Estados Unidos con 18.000 mujeres en el que se vio que unos bajos niveles de ácido fólico se relacionaban con esterilidad, por no producir óvulos, pero cuando las mujeres tomaban ácido fólico el riesgo se reducía un 50%. Otro estudio realizado en 2009 en mujeres que se estaban sometiendo a tratamiento de Fecundación In Vitro concluyó que aquellas que tenían un nivel de ácido fólico aumentado en el líquido folicular tenían más posibilidades de conseguir un embarazo. El número de bebés nacidos en España con algún tipo de malformación relacionada con el tubo Neural se ha reducido drásticamente en los últimos 30 años, gracias a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y las Sociedades Médicas sobre la suplementación con ácido fólico a las embarazadas.

¿ES NECESARIO TOMAR ÁCIDO FÓLICO SOLO EN EL PERÍODO PERICONCEPCIONAL?

Aunque la toma de ácido fólico en este período ha demostrado el beneficio comentado, sabemos que el ácido fólico interviene también en los procesos de metilación global del ADN, de su mantenimiento y reparación, teniendo un efecto beneficioso global sobre la prematuridad, el bajo peso al nacer, la hipertensión en el embarazo, la obesidad y resistencia a la insulina materna e infantil, y el desarrollo neurocognitivo infantil. La suplementación, junto con una dieta adecuada, puede ser una estrategia necesaria para mejorar la salud materno fetal, por lo que es bueno mantener la suplementación con ácido fólico durante el resto del embarazo y la lactancia.

ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, FOLATOS, ¿SON TODOS IGUALES?

Folato y ácido fólico son términos utilizados a menudo indistintamente para describir las distintas formas de la vitamina B9. Las vitaminas, incluida la vitamina B9, no son producidas por nuestro organismo, por lo que tienen que obtenerse a través de la dieta. El ácido fólico es la forma más extendida de suplementación, y no está presente de forma natural en los alimentos. Numerosos estudios científicos han demostrado que con la dosis recomendada de 400 microgramos de ácido fólico al día se previenen eficazmente los defectos del Tubo Neural en todas las mujeres, incluso en las que tienen variantes genéticas (polimorfismos) de la enzima que metaboliza el ácido fólico (MTHFR). En este sentido, los expertos, en la misma línea que las sociedades científicas y organismos internacionales, recalcan que no hay pruebas de que otras formas de folato prevengan los defectos del Tubo Neural.

En resumen, el ácido fólico es la única forma de folato estudiada que ha demostrado a través de estudios clínicos reducir el riesgo de defectos del Tubo Neural en los bebés en desarrollo administrada en forma de medicamento o suplemento nutricional específico para el embarazo. No hay estudios científicos que demuestren que los suplementos que contienen otras formas de folato diferentes del ácido fólico sean eficaces para prevenir los defectos del Tubo Neural. No dudes en preguntar siempre a tu médico a la hora de elegir el ácido fólico más adecuado para ti.