Jorge Bustos escribe a los sin techo: «No quería caer en el melodrama»

Jorge Bustos, columnista y reportero de este periódico, no quería escribir otro reportaje social cargado de melodrama. «No quería mostrar una excesiva distancia ni caer en la condescendencia. Es fácil caer en uno de estos dos extremos. Me preocupaba escribir un texto con exceso de drama a pesar de que las historias son muy duras: estas historias son tan potentes que no necesitan adorno. Mi objetivo era desaparecer detrás de las historias», ha explicado este jueves en el Pabellón Cecilio Rodríguez del Retiro, donde ha presentado ‘Casi’ (Libros del Asteroide), el reportaje en el que da cuenta de una gavilla de historias sacadas del Centro de Acogida San Isidro, el más antiguo de España.

Ha conducido el acto Laura Castaños, directora general de Inclusión Social del Ayuntamiento de Madrid. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida y uno de los protagonistas de Casi, Jesús García Fernández, ha acompañado al autor. «El libro no tiene ni un gramo de ficción. He cambiado algunos nombres. Es un pequeño fresco de la realidad del sinhogarismo. No me gustan los artistas, escritores o periodistas que pretenden estetizar la pobreza sin contar el drama que hay detrás». ‘Casi’ es el sexto libro que publica Jorge Bustos, «el segundo en Libros del Asteroide». Está escrito en primera persona. «De esta manera está reflejado en el libro cómo se transforma mi mirada».

Jorge Bustos se decidió a trazar el recorrido de quienes no tienen adonde ir en febrero de 2021. «Acababa de comprar un piso. Era un orgulloso propietario. No es fácil comprar un piso en Madrid, alcalde. A 600 metros de mi casa se levantaba el CASI. La primera impresión que viví fue de rechazo. El libro nace del rechazo», ha confesado. «A base de ver a los usuarios y de cuestionarme a mí mismo, se me encendió una luz. Había algo más que un reportaje: había un libro». Y ha acabado publicando, tras sumergirse los recursos del centro, un «fresco de la condición humana. No hay que romantizar a quienes no tienen hogar. Hay personas buenas y malas».

Haciendo periodismo social, Bustos se siente un «impostor». La intención de sacar adelante ‘Casi’ le ha valido un premio. «Este libro nació con un premio bajo el brazo antes de ser escrito. En ese momento estaba en la tarea de investigación. Hasta el momento solo había preguntado. Cuando me planteé la idea de este libro en realidad fui yo mismo el sorprendido», ha dicho. «Nunca había hecho periodismo social. Me había dado mucho respeto. Vengo del periodismo político, de la crítica política».

Almeida y Bustos, con los retratos que les ha hecho Jesús García Fernández JAVIER BARBANCHO EL MUNDO

Jesús García Fernández es dibujante. Paso 23 años retratando turistas en el Retiro. «En todo el recorrido hasta llegar a la calle hay pasos. Primero no lo admites. Luego, te queda el orgullo. Al final pierdes la dignidad. Mucha gente la pierde». Jesús ha trazado una estrategia para mantener la dignidad. «No dormir nunca con la espalda en el suelo. Es difícil tener una vida normal y pasar a ser un bulto. Por la noche la gente me mira de otra forma».

«El problema del sinhogarismo es la invisibilidad», ha coincidido Martínez-Almeida con Bustos. «Que un periodista de su raigambre estuviera dispuesto a contarlo, era suficiente para premiarlo. Lo más habitual es cerrar los ojos ante este problema. Aquí tenemos el CASI. Nadie es consciente del problema real. Para mí la primera visita al CASI fue un punto de no retorno», ha reconocido el alcalde. «Si no somos conscientes de que nos puede pasar a cualquiera, no podremos tener los ojos abiertos para ayudar a quienes sufren este problema. Quiero agradecer a todos los trabajadores sin los cuales sería imposible abordar la gigantesca labor social que se hace en esta ciudad».

Almeida y Bustos han recibido como obsequio un retrato de Jesús García Fernández. El autor ha contado anécdotas que aparecen en el reportaje, como la visita a Ávila con las personas que tienen el centro como asidero, que acabó con uno de los usuarios detenidos. «A la guía le dijeron que había un plan para robarle la cartera», ha deslizado Bustos sobre una de las historias. «Cualquiera podría haber sido una página del periódico. La vida en el CASI da para completar una serie periodística con centenares de historias».

Al acto han acudido, entre otras personalidades, el teniente de alcalde Borja Fanjul, el director de EL MUNDO, Joaquín Manso, y el director adjunto Vicente Ruiz. «Este es un colectivo que no tiene la posibilidad de victimizarse», ha concluido Bustos.

Fuente:https://www.elmundo.es/cultura/2024/03/21/65fc9277e4d4d88d748b456d.html