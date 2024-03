El Intendente Alejandro Molero junto al Director del Hospital Enfermeros Argentinos Alejandro Torres hablaron sobre la problemática de Dengue en el departamento, síntomas y prevenciones a tener en cuenta.

El intendente comunicó “quiero decirle población que debido a personas que se presentaron con síntomas se les tomó muestras para su análisis y nos hemos enterado en las últimas horas del primer caso de dengue autóctono y un caso de dengue importado, es decir, una persona de Córdoba que estaba en nuestro departamento que dio positivo”.

“Si bien venimos trabajando desde hace un tiempo en desinfecciones en colegios, espacios públicos, garitas de colectivo, en los barrios de nuestro departamento y distritos, lamentablemente hemos tenido el primer caso autóctono, esto dispara una serie de protocolos y de acciones”

“Vamos a continuar con las desinfecciones y también iniciaremos una gran campaña de difusión a través de los medios, a quien les pedimos colaboración y saldremos en cuadrillas de personas en los distintos barrios para informar y concientizar”

Por su parte el Director del Hospital dijo “lo primero que queremos decir es que no piensen que por tener dengue te morís, no, simplemente tienen los síntomas un cuadro febril con gripe grave, y nada más, se evolucionan 7 días”.

“Con respecto a la vacuna, se está recomendando la vacunación a los pacientes que ya tuvieron la enfermedad, que no forman anticuerpos, hay que tener precaución o estar bien indicada, personalmente creo que sí hay que vacunarse. El tratamiento puede ser intrahospitalario o ambulatorio, según la sintomatología o la gravedad que tengas del cuadro que estás cursando”.

“Las enfermedades preexistentes no agravan el cuadro porque esto es una virosis que entra, si estás inmunodeprimido es obvio, un trasplantado también, pero no es como era cuando tuvimos el COVID. Lo principal es que no hay que asustarse, sino ocuparse” finalizó Torres.

Para poder prevenir se debe tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados, mantener el pasto corto. Utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas. Usar ropa adecuada camisas de manga larga y pantalones largos.

Cuando aparecen síntomas, lo suelen hacer entre 4 y 10 días después de la infección y duran de 2 a 7 días. Las personas que se infectan por segunda vez corren más riesgo de que la enfermedad se agrave. Los síntomas del dengue grave suelen presentarse cuando desaparece la fiebre.

Pueden ser: