El agua domiciliaria llegan con aumentos de hasta 120%

Los primeros días de diciembre, el gobernador Rodolfo Suárez firmó un decreto que establecía un 46% de aumento en diciembre y otros de 33% en febrero, abril y junio. Además, autorizaba a la empresa estatal a cobrar un “Cargo Especial para la renovación de redes distribuidoras y colectoras de los servicios de Agua Potable y Cloacas, según el artículo 24 de la ley 9219/20″ -figura con ese nombre en la factura-, que implica un 20% adicional.

Como estos incrementos son acumulativos, es decir, el porcentaje de cada suba se va aplicando sobre lo que se facturó en el bimestre anterior, y se debe considerar el 20% adicional del cargo especial, se llega al 274% de variación en las boletas, entre noviembre y junio.

Por otra parte, además de la cuota fija -para quienes no tienen medidor- por los servicios de agua y cloaca, y el cargo de renovación de redes, la tarifa incluye también el 21% del IVA y una tasa de inspección, control y sostenimiento del EPAS, que asciende al 2,76%.

Sin embargo, las boletas están empezando a llegar, en algunos casos, con subas que llegan a superar el 120% de aumento. Un usuario que pagó $3.167 en febrero, debe pagar $5.147 en marzo, lo que implica una suba del 62%. Otro, que abonó $4.104 el mes pasado, recibió una factura por $9.113, que representa un 122% de variación. Se trata, en ambos casos, de montos mensuales. Es que, si bien la boleta es bimestral, existe la opción de pagar en dos cuotas.

Otro cliente pagó $7.245 en las cuotas de enero y febrero, correspondientes al período del 14 de noviembre al 13 de enero. Es decir, ya le había tomado una buena parte del aumento de la tarifa que se aplicó a partir del 1 de diciembre. Pero ahora ha recibido una boleta con dos pagos de $16.090 cada uno ($32.180 el monto bimestral), por el servicio entre el 14 de enero y el 13 de marzo. Una vez más, tiene casi 45 días con el nuevo precio, a partir del 1 de febrero. Pero la variación ha sido del 122%.

Este último usuario vive en Dorrego y expresó que, en zonas de ese distrito, como también de Las Cañas, desde diciembre han tenido reiterados cortes de agua, que se han extendido incluso por jornadas completas, por diversas razones, como limpieza del dique Potrerillos, tormentas en alta montaña o arreglo de válvulas. Y prácticamente todos los días están con baja presión, que dificulta que se llenen los tanques o cisternas, por lo que la calidad del servicio no es buena.

Consultados por los motivos que pueden generar esta diferencia en los aumentos previstos y los que han recibido algunos clientes, desde Aysam respondieron que se debe analizar cada caso en particular, ya que la cuota fija puede aumentar si creció la superficie cubierta. Esto, porque quienes no tienen medidor pagan por un consumo presunto y, si crece el tamaño de la edificación, se paga más. Sin embargo, dos de los tres casos mencionados son departamentos, con lo que esto no es posible.

Quienes tienen medidor, añadieron, pueden haber tenido un incremento en la facturación por haber aumentado el consumo, ya que se trata de los meses de verano (el tercer caso es de una vivienda, pero sin caudalímetro). Y sumaron que también puede haber cargos excepcionales, como desobstrucción de cloacas o alguna multa.

Por su parte, la presidenta de la asociación de defensa al consumidor Protectora, Romina Ríos, explicó que, sobre el aumento de cada uno de los cargos se aplican el 21% del IVA y el 2,76% del EPAS. Estimó que una explicación de esas subas -muy por encima de lo esperado- -puede responder a que les haya llegado el aumento del 46% (de diciembre), más el proporcional del 33% de febrero -con efecto acumulativo- y el 20% del cargo especial por obras.

También mencionó la posibilidad de que hayan aplicado un reempadronamiento catastral a la vivienda. Para poner un ejemplo, detalló que una casa que inicialmente haya sido registrada como de 60 m2 puede haber sido ampliada a 90m2 y Aysam puede haber actualizado los datos, que se toman para la fórmula de la tarifa.

PRIMER SEMESTRE

A fines de noviembre, se desarrolló la audiencia pública para revisar la tarifa del servicio de agua y cloacas, y Aysam pidió un ajuste para el último mes de 2023, porque planteó que los costos de operación -que deben financiarse con el pago de los usuarios- iban a alcanzar una variación acumulada del 161,43% durante el año, mientras el aumento en las boletas había alcanzado apenas el 79,11% (24,38% en enero, 20% en agosto y 20% en octubre). De ahí que solicitara una suba del 46% a partir del 1 de diciembre, para poder cubrir la diferencia.

Asimismo, presentó el pedido de incremento para 2024, con dos opciones. La primera, un aumento del 105,27% a partir del 1 de enero. Y la segunda, ajustes del 20% cada dos meses: en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Esos porcentajes se habían basado en una proyección del aumento necesario para alcanzar el autofinanciamiento que contempla la normativa, tomando como referencia las variables macroeconómicas definidas en el presupuesto nacional 2024.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Sin embargo, la propuesta dejaba en claro que estos ajustes les iban a permitir afrontar los costos operativos sólo si se cumplían los parámetros del presupuesto nacional, en particular, inflación (69,5% anual) y tipo de cambio ($607 a diciembre de 2024); algo que quedó superado por la realidad los primeros días de diciembre. De ahí que Suárez autorizara incrementos bimestrales, ya no del 20%, sino del 33%, y sólo hasta junio.

Desde la empresa informaron que, con este esquema, la tarifa mensual mínima (con IVA) por agua y cloacas, que paga el 35% de los usuarios y era hasta noviembre de $2.344, pasó a ser de $3.734 en diciembre, luego de aplicarse el primer aumento. Mientras que la tarifa promedio por ambos servicios pasó de $4.166 a $6.634; es decir, un 59% más (el segundo monto incluye no sólo la suba de diciembre, sino también el cargo especial para obras).

A partir del 1 de febrero, esta tarifa promedio mensual se elevó a $8.823. Desde el 1 de abril pasará a ser de $11.734 y el 1 de junio alcanzará los $15.606 (con IVA) por ambos servicios. De esta manera, al aumentar de un monto de $4.166 en noviembre a uno de $15.607 en junio, la suba acumulada es del 274%.

