Cornejo: “Nos alegra que se hayan sacado de agenda las retenciones al vino, porque son absurdas”

Lo dijo el Gobernador en el discurso que brindó durante el Agasajo de Bodegas de Argentina en el Espacio Arizu de Godoy Cruz y en donde estuvieron presentes la vicepresidenta, Victoria Villarroel, y otras autoridades nacionales, provinciales y departamentales.

El Gobernador Alfredo Cornejo, junto a la vicegobernadora Hebe Casado, participó en el agasajo que organiza Bodegas de Argentina con motivo de los festejos vendimiales. El tradicional encuentro se realizó en el reformado Espacio Arizu, ubicado en el departamento de Godoy Cruz.

La reunión contó con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel; el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos; el secretario de Producción de la Nación, Juan Pazo; el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán. También participaron gran parte del gabinete provincial e intendentes, como el jefe comunal local, Diego Costarelli.

El agasajo forma parte del calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia y contó con la participación de alrededor de 700 personas, entre autoridades nacionales, provinciales y departamentales, referentes del sector vitivinícola y del sector empresario en general.

El objetivo del agasajo fue compartir el balance de la situación de la industria vitivinícola y también plantear políticas a futuro.

El Gobernador se mostró feliz por asistir al agasajo: “Contento de estar aquí, de estar en esta institución. Orgulloso de ser la máxima magistratura de la provincia y representar a esta industria que nos identifica, que no es la única huella que tiene Mendoza pero es la que tiene múltiples eslabonamientos con muchas otras actividades que hacemos bien en Mendoza y que debemos mejorar. Esta industria no solo es emblema de la provincia, sino que es un emblema de la Argentina. El vino es un gran jugador en el mercado de vinos del mundo y por eso merece la máxima atención en la escena nacional y la tenemos. El solo hecho que esté acompañándonos la vicepresidenta, Victoria Villarroel, aquí, en esta actividad, reconoce la sensibilidad por nuestra industria”.

El mandatario también se refirió al trabajo en conjunto que se realiza en este sector: “Estamos trabajando cosas que tienen mucha implicancia con el sector vitivinícola y con Bodegas de Argentina. Estamos trabajando en sacar regulaciones absurdas y ridículas que deben ser eliminadas, porque esta industria sí que sabe competir y se ha pulido lo suficiente y ha trabajado lo suficiente para que en un mercado abierto pueda rendir resultados mayores a los que ya tiene”.

Remarcó además el Gobernador que “Mendoza es una economía muy diversa. No depende de una sola industria, tiene muchas actividades en su seno y eso genera una sociedad muy demandante, muy controladora del poder político. No permite caudillismo u obsesiones por imponer políticas y así es como Mendoza se ha destacado institucionalmente en el resto del país”.

En su discurso, el Gobernador hizo alusión a la situación del país y al cambio que necesita: “La Argentina, para cambiar y generar mejores condiciones, necesita sí o sí del orden macroeconómico, que solo lo puede lograr el Gobierno nacional, que tiene los instrumentos de política económica que permitirán el orden macroeconómico. Eso me alienta, aun no siendo del mismo signo político del Gobierno nacional, a apoyar decididamente la búsqueda del equilibrio fiscal que propone el presidente Milei y también advertir que solo con equilibrio fiscal no vamos a crecer, sino con reformas estructurales que generen el orden y el crecimiento sostenido en tiempo con seguridad jurídica para que los viejos fantasmas no vuelvan. Es imprescindible que apoyemos estas reformas. El Presidente Milei ayer ha hecho una convocatoria a un pacto político para mejorar la economía y la sociedad, debemos asistir positivamente”.

Cornejo destacó que el consenso es importante para hacer crecer al país: “Es indispensable que provincias y Nación trabajen juntos con altos niveles de consenso, porque las reformas que se requieren son básicas, no solo para estabilizar la macro sino para crecer sostenidamente en el tiempo”.

El Gobernador también contó que el Instituto Nacional de Vitivinicultura y la industria están trabajando en modificaciones regulatorias que son positivas para alcanzar mayores porcentajes del mercado y que el vino no siga cayendo en su consumo.

“Hay una agenda productiva, hay una agenda de mejora sostenida. Necesitamos sí o sí dar certidumbre política para poder dar certidumbre económica. Nos alegramos de que se hayan sacado de la agenda las retenciones al vino, todas las retenciones son un mal impuesto pero la del vino es absurda por donde se lo vea. Poner retenciones al vino afecta el mercado a futuro”, sostuvo Cornejo.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarroel también brindó unas palabras en el agasajo y destacó la realización de la Fiesta Nacional de la Vendimia: “Esta fiesta existe porque la ha organizado el Gobierno provincial con mucho esfuerzo, pero también porque así lo han querido los mendocinos por más de 80 años. La idea de un valor que se transmite de generación en generación es muy importante. La tradición es mucho más que sus productos culturales característicos como el gaucho, la doma o el folclore. La tradición es una ventana del pasado desde el presente, que nos permite ver de dónde venimos y nos enseña a entender mejor quiénes somos en tiempos de incertidumbre”.