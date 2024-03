Cornejo en AmCham: “Para crecer sostenido, la Argentina tiene que hacer una reforma fiscal que cambie la relación Nación-Provincias”

Así lo dijo el Gobernador de Mendoza durante su participación en el foro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Además, consideró muy positivo que se esté discutiendo sobre una Argentina que busca el equilibrio fiscal, una reforma de las leyes laborales y una simplificación del aspecto impositivo, entre otros temas.

El Gobernador Alfredo Cornejo participó en una nueva edición de AmCham Summit 2024, una actividad organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Si bien estaba programado para que dialogara en el panel “La agenda federal” con los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora, y de Chubut, Ignacio Torres, no pudo llegar a tiempo debido a la fuerte tormenta que afectó a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y AMBA.

Al arribar al Centro de Convenciones de Buenos Aires, Cornejo fue entrevistado por el periodista y conductor Alejandro Fantino, frente a un auditorio colmado de empresarios y autoridades políticas influyentes en la realidad de la Argentina. Señaló que “mi mirada es optimista y positiva, porque en la democracia es muy importante la deliberación pública y la Argentina está haciéndolo como hacía mucho no pasaba”.

Es más, el Gobernador de Mendoza puso como ejemplo que en estos momentos se está poniendo como prioridad del Estado nacional que no haya déficit fiscal: “Es una discusión que no se ha dado, al contrario, creo que si uno mira los últimos 65 años, la política de Estado ha sido que se puede vivir con déficit fiscal, todo lo contrario. Y ahora cambió”.

En la misma línea, Cornejo sostuvo que es indispensable realizar reformas, bajar impuestos y mejorar la calidad del gasto del Estado. “Reformar las leyes laborales, simplificar el tema impositivo, cambiar la relación del contribuyente, entre otros, son temas que estaban muy ocultos y tapados con mitos, con ideologías. Por eso me parece que es muy positivo que se esté hablando de este tema y se vaya en este sentido”, aseguró el Gobernador de Mendoza. Acto seguido sostuvo que “cuando empezamos a mirar los datos económicos de aquí y ahora, la situación es mala”.

A esto le sumó que si bien habrá “muchos cimbronazos, tampoco creo que de la noche a la mañana baje el costo de los alimentos por una sola medida, ya que es necesario dar señales más fuertes desde el punto de vista político para generar crecimiento”.

Al ser consultado sobre el comunicado que publicó la Unión Cívica Radical Nacional, donde da a entender que el partido votará en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, Cornejo fue tajante al asegurar que no está de acuerdo y cree que hay muchos diputados de Juntos por el Cambio y del radicalismo que votarán a favor. Consideró que si el Gobierno aprovecha el apoyo popular y realiza las reformas económicas necesarias, como el ajuste fiscal y la modificación laboral, podrá lograr acuerdos en el Congreso.

“Lo que dicen los dirigentes, a veces tratando de cubrirse ante la militancia con un comunicado, no contribuye a reposicionar al radicalismo como un partido moderno, me parece que es inoportuno un comunicado que no dice mucho”, remarcó Cornejo. Es más, afirmó que “no me parece justo para los dirigentes que estamos gobernando y tampoco me parece útil para reconciliarse con el simpatizante radical que quiere que a este Gobierno le vaya bien”.

La actividad en la participó el Gobernador convocó a los empresarios y dirigentes políticos más influyentes del país y del extranjero, donde hay en total más de 70 expositores y más de 700 empresas.

Equilibrio fiscal

En otro tramo de la charla con Fantino, el Gobernador afirmó que es necesario realizar el ajuste fiscal para lograr el equilibrio como lo está haciendo el Gobierno nacional, ya que es condición sine qua non, pero no suficiente. “Para crecer sostenido en el tiempo, la Argentina tiene que hacer una reforma fiscal que cambie la relación Nación-Provincias, donde las provincias tengan incentivos para atraer más al sector privado y no como es ahora”, agregó.

Para esto, agregó que es fundamental que la Argentina no pierda cuatro años más y que el sector privado lidere el crecimiento del país. “Es necesario un cambio cultural que promueva un Estado eficaz y simplificado, que se enfoque en las principales tareas como seguridad, defensa y justicia”, firmó Cornejo, y agregó: “Se debe apostar en la Argentina y trabajar en mejorar la recaudación de impuestos de forma inteligente y eficiente”.

Como contrapunto de su visión, Cornejo mencionó lo ocurrido en los últimos 20 años del país: “El Estado te cuida, el Estado lo puede todo, el Estado lo debe hacer y todo esto ha sido negativo, por eso creo que hay un cambio cultural que me da mucho optimismo”. Para completar la idea, remarcó que la Argentina necesita un Estado que se encargue de sus obligaciones y las haga bien, de manera eficaz. En otras palabras, lo denominó un “Estado inteligente que atienda las principales cuestiones como seguridad, defensa, justicia, etcétera”.

La importancia de los consensos

Cornejo reiteró que las reformas estructurales requieren altos niveles de consenso y que si el Gobierno nacional sigue con el discurso de la campaña sobre la “casta” y no logra resultados económicos rápidos, “ese discurso queda vago, vacío, porque se requieren de consensos”.

En cuanto al Pacto de Mayo convocado por Milei, el Gobernador mendocino sostuvo que concuerda con los gobernadores que le antecedieron en la palabra durante el foro. “Coincido con ellos en que primero hay que ver exactamente qué es lo que se quiere poner, porque esos 10 puntos son muy relevantes e importantes, pero contienen generalidades y se deben definir concretamente los detalles a acordar y trabajar, ya que se necesita sincerar la relación fiscal entre la Nación y las provincias”, señaló el mandatario.

Conferencia de prensa

Una vez que finalizó la participación del gobernador Cornejo en el foro AmCham, el mandatario brindó una conferencia de prensa donde respondió sobre diversos temas.

Uno de ellos está relacionado con las obligaciones internacionales de pago que tiene Mendoza, teniendo en cuenta que otras provincias, como La Rioja y Tierra del Fuego, tuvieron problemas con esos compromisos asumidos: “Nosotros tenemos un vencimiento ahora en marzo y vamos a cumplir con ese compromiso. Han mejorado nuestros bonos, nuestra cotización. Por ahora no vamos a buscar más financiamiento. Mendoza es la única provincia que no ha entrado en default en la Argentina, como ha entrado el país, creemos que tenemos una credibilidad internacional y hay que cuidar esa credibilidad”, sostuvo.

El mandatario también fue consultado por el balance de su participación en el foro minero de Canadá y aseguró que “fue muy positivo. Hay un interés muy concreto sobre el cobre y sobre los minerales críticos hoy en el mundo”. Explicó que estos son aquellos que sirven para el cambio de la matriz energética, “que podamos ir a energías más limpias, lo que requiere de almacenamiento y necesita minerales para esto, como litio y otros tantos, y para la conectividad como el cobre para la transmisión de la energía”.

Además, remarcó que la Argentina cuenta con estos minerales críticos y “Mendoza tiene el cobre en abundancia, con lo cual dentro de las competencias que tiene la provincia, estamos modificando el Código de Procedimiento Minero para hacer más ágiles los permisos, estamos tomando un polígono de una zona que es en el departamento de Malargüe, donde hay más de 200 permisos de cobre que ya tienen propietarios para aprobar la declaración de impacto ambiental de una sola vez”.

El encuentro

En ese escenario, también participaron en distintos momentos el presidente de AmCham y senior country officer de J.P. Morgan, Facundo Gómez Minujín, y el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley. A ellos se sumaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Diana Mondino; de Interior de la Nación, Guillermo Francos, y de Economía, Luis Caputo.

A su turno, también expusieron el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Por el sector privado, participaron representantes de las empresas Pfizer, P&G Argentina, ManpowerGroup Argentina, Google Argentina, Accenture Argentina, Motorola Solutions Argentin, PepsiCo Bebidas y Michelin Argentina, Paraguay y Uruguay. También estuvieron presentes autoridades de Natura, Bagó, Cargill, Ford Argentina y Sudamérica, Aeropuertos Argentina 2000, Latam, AstraZeneca, Grupo Techint, BBVA en Argentina y Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay.