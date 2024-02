Este lunes comienza una semana clave en el plano educativo en Mendoza. No sólo será el comienzo del ciclo lectivo de los niveles primario y secundario en toda la provincia, sino que también, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, participará de un encuentro con sus pares provinciales y los gremios nacionales, para fijar el salario mínimo docente en medio de un paro nacional y reclamos por el recorte de subsidios, que también impactan a los maestros mendocinos.

Para el comienzo de clases, Alfredo Cornejo tiene a su favor el haber conseguido -en un contexto más que complicado- acordar en la paritaria con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. De esta manera, evitó lo que ocurrió el año pasado, donde la indefinición de la aceptación de la propuesta salarial se estiró hasta mediados de marzo.

El Gobierno nacional convocó este miércoles para el próximo martes 27 de febrero a los ministros de Educación de todas las provincias y a los líderes gremiales del sector a una reunión en la que espera acordar un salario mínimo para…

De esta manera, el Gobierno ha logrado que la medida de fuerza no resienta el inicio de clases, cuya apertura se realizará en una escuela de Barrancas, Maipú. Si bien el SUTE confirmó su adhesión al paro de alcance nacional que anunció la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), no hizo la convocatoria y recién se movilizará a las 18. En teoría, no afectaría el inicio de las clases.

Este domingo, Cornejo publicó un extenso hilo en la red social X -Twitter- en dónde destacó algunos números del comienzo de clases, siendo una de las primeras veces de su segundo mandato en los que puede destacar datos de su incipiente gestión.

“El incremento salarial nos permite iniciar este ciclo lectivo sin conflictos gremiales. En mi gobierno la educación es prioridad. Le doy mi palabra a toda la comunidad educativa, que vamos a trabajar desde la Dirección General de Escuelas, con compromiso y determinación para mejorar cada aspecto que necesite ser optimizado”, aseguró Cornejo.

Mañana en Mendoza comienza el ciclo lectivo 2024 con grandes avances en infraestructura escolar.

Destinamos 13.000 millones de pesos, la inversión más importante de los últimos 20 años, para brindar a estudiantes un espacio propicio para aprender y a los docentes para trabajar. pic.twitter.com/5ueQrivdHz — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 25, 2024

Viaje por los fondos

Un día después del inicio de clases del nivel primario, García Zalazar participará de la mesa que tendrá como meta fijar el salario docente mínimo, junto a ministros de educación de otras provincias y los gremios nacionales. Pero sobre esa mesa, también llevará reclamos puntuales que tiene en su cartera al Gobierno nacional. Es que la DGE ha tenido que salir a cubrir con recursos provinciales los fondos que aportaba Nación.

Uno de ellos, es el Fondo Compensador Salarial. El otro es el Fondo de Incentivo Docente. En total, desde el ministerio que encabeza García Zalazar, la cifra que la Nación le adeuda a la provincia en estos conceptos es de cerca de 15 mil millones de pesos del segundo semestre de 2023.

“La incertidumbre económica nos condiciona a la hora de tomar acciones en el sistema educativo. Fijaremos nuestra postura frente a Nación, que debe clarificar si va a costear los fondos”, explicó el ministro días atrás.

A la espera de definiciones desde la Casa Rosada, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, confirmó que el próximo martes 27 de febrero asistirá a la reunión convocada por el Gobierno nacional en la que se busca acordar un salario…

En este punto, aclaró que en el caso de obtener una respuesta negativa, y no conseguir que el dinero llegue a la provincia, la provincia tiene definido en donde se hará el ajuste.

“Trabajamos para que el impacto no se dé en el salario docente ni en los días de clases. Si no están los fondos se van a ralentizar los procesos de infraestructura y equipamiento de escuelas. Hemos comenzado con mejoras como computadoras y bancos nuevos, pero esto deberá hacerse más lento“, aseguró.

Un día después, el miércoles, García Zalazar dará inicio al ciclo lectivo en la secundaria, al menos con alguna certeza de la que pueda extraer en esa mesa nacional: es decir, sabrá si habrá continuidad para esos fondos o, por el contrario, si la Provincia tendrá que cubrir esa quita.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/semana-clave-comienzan-las-clases-y-mendoza-reclama-por-fondos-a-la-nacion/