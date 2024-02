Se avanza con lineamientos para mejorar las Áreas Naturales Protegidas de Malargüe

Se llevan a cabo algunos de los objetivos sobre diferentes reservas naturales de nuestro destino Malargüe

En el marco de la visita de autoridades del gobierno provincial, el intendente Celso Jaque, el gabinete municipal local junto con el Subsecretario de Ambiente Sebastián Melchor, se reunieron para avanzar con los lineamientos que permitan acordar un mayor aprovechamiento del recurso turístico en reservas provinciales ubicadas en el departamento.

Esto implica permitir en las Áreas Naturales Protegidas el aumento de actividades turísticas vinculadas a la conservación y el desarrollo del lugar; “Hemos realizado distintos talleres, congresos y charlas con asociaciones de guías, con la Cámara de Comercio Malargüe y afines al sector para acordar un esquema común que seguiremos gestionando en los próximos meses”, indicó Melchor.

En este sentido, dejó en claro que las actividades dentro de las reservas naturales están reguladas en base a los riesgos; es decir, hay actividades que están permitidas hacer y otras que no: “Sobre rutas provinciales Mendoza no puede exigir la existencia de guía cuando uno recorre una ruta de la provincia, hoy la tecnología permite que los visitantes lleguen a muchos lugares y no podemos permitir que se ponga en riesgo la integridad de ellos, por esto se señaliza“, explicó el Subsecretario.

Bajo estos criterios y de generar mayor movimiento económico, empleo y desarrollo hay esquemas, como generar más senderos y mejor señalizados, que era un reclamo del sector y se esta atendiendo, como aumentar el cupo de visitas que se está resolviendo para mejorar dichas condiciones de ingreso de los visitantes como sanitarios y servicios.